Несоответствие законов России кодексу WADA стало сюрпризом для РУСАДА

«

"Действительно состоялся аудит WADA, несколько раз аудиторы откладывали свой визит, затем они решили провести его в онлайн-формате. Для нас этот аудит был важен, в целом организация получила положительную оценку, что она укомплектована грамотным персоналом, что антидопинговая программа реализуется в соответствии с кодексом. Все замечания были устранены. Для нас сюрпризом было услышать о том, что несоответствие законодательства кодексу - критическое замечание к РУСАДА. Мы об этом услышали еще в рамках аудита, сразу же проинформировали министерство спорта. Отделили это замечание от операционной деятельности. Но с другой стороны, у нас в законе определение, что такое допинг, полностью соответствует конвенции ЮНЕСКО", - заявила Логинова журналистам.