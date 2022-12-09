Несоответствие законов России кодексу WADA стало сюрпризом для РУСАДА

"Действительно состоялся аудит WADA, несколько раз аудиторы откладывали свой визит, затем они решили провести его в онлайн-формате. Для нас этот аудит был важен, в целом организация получила положительную оценку, что она укомплектована грамотным персоналом, что антидопинговая программа реализуется в соответствии с кодексом. Все замечания были устранены. Для нас сюрпризом было услышать о том, что несоответствие законодательства кодексу - критическое замечание к РУСАДА. Мы об этом услышали еще в рамках аудита, сразу же проинформировали министерство спорта. Отделили это замечание от операционной деятельности. Но с другой стороны, у нас в законе определение, что такое допинг, полностью соответствует конвенции ЮНЕСКО", - заявила Логинова журналистам.
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что для организации стало сюрпризом услышать о несоответствии законодательства РФ кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации, в частности, из-за того, что всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.
В пятницу в Госдуме состоялся "Круглый стол" при комитете Госдумы по физической культуры и спорту, который принял к сведению информацию заместителя министра спорта России Одеса Байсултанова, генерального директора РУСАДА Логиновой и других спикеров о соответствии антидопингового законодательства Российской Федерации требованиям всемирного антидопингового кодекса. "Круглый стол" рекомендовал комитету Госдумы по физической культуре и спорту совместно с министерством спорта России рассмотреть вопрос необходимости внесения изменений в федеральный закон от 4 декабря 2004 года №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в целях соотнесения с положениями всемирного антидопингового кодекса в редакции от 1 января 2021 года в части дополнения перечня нарушений антидопинговых правил, установленных статьей 26 данного закона.
9 декабря 2022, 14:39
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет: российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. РУСАДА в течение двух лет (либо ранее по согласованию с WADA) должно выполнить ряд условий, включая проведение аудита, чтобы восстановить статус соответствия всемирному антидопинговому кодексу.