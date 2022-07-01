Рейтинг@Mail.ru
Мальдини продолжит работу в "Милане" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:30 01.07.2022 (обновлено: 11:58 01.07.2026)
Мальдини продолжит работу в "Милане"

Мальдини продлил контракт с "Миланом" до 2024 года

© AFP 2024 / MARCO BERTORELLOПаоло Мальдини
Паоло Мальдини - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AFP 2024 / MARCO BERTORELLO
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Паоло Мальдини продлил контракт с "Миланом", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Мальдини занимает пост технического директора клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.
Александр Точилин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Точилин займет должность главного тренера "Сочи"
1 июля 2022, 22:44
Помимо этого, клуб выкупил защитника Алессандро Флоренци, права на которого ранее принадлежали итальянской "Роме". В прошедшем сезоне он выступал за "Милан" на правах аренды и помог команде стать чемпионом Италии. Соглашение рассчитано до июня 2025 года. Также клуб воспользовался опцией о продлении на сезон контракта с вратарем Антонио Миранте.
 
ФутболПаоло МальдиниМиланТрансферы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    2-й сет
    Л. Самсонова
    М. Боузкова
    61
    41
  • Теннис
    04.07 14:45
    К. Хачанов
    Ф. Коболли
  • Теннис
    04.07 15:00
    Э. Мертенс
    Е. Рыбакина
  • Теннис
    04.07 16:30
    М. Гирон
    А. Зверев
  • Теннис
    04.07 18:30
    Ф. Тиафо
    А. Бублик
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Гана
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Кабо-Верде
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
  • Футбол
    05.07 00:00
    Парагвай
    Франция
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала