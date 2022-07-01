Мальдини продолжит работу в "Милане"

Помимо этого, клуб выкупил защитника Алессандро Флоренци, права на которого ранее принадлежали итальянской "Роме". В прошедшем сезоне он выступал за "Милан" на правах аренды и помог команде стать чемпионом Италии. Соглашение рассчитано до июня 2025 года. Также клуб воспользовался опцией о продлении на сезон контракта с вратарем Антонио Миранте.