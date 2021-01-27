https://ria.ru/20210127/ris-1594847580.html

Как варить рис: секреты приготовления идеального блюда

Как варить рис: секреты приготовления идеального блюда

Рис — один из самых популярных злаков у россиян, но добиться его оптимальной консистенции при варке бывает непросто. Главные правила приготовления продукта — в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:46

2021-01-27T18:46

2021-01-27T18:46

здоровый образ жизни (зож)

рис

питание

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Рис — один из самых популярных злаков у россиян, но добиться его оптимальной консистенции при варке бывает непросто. Главные правила приготовления продукта — в материале РИА Новости.Как подготовить рис к варкеЛюбая уважающая себя хозяйка должна знать, как правильно варить рис. Прежде всего, следует обязательно подготавливать крупу к варке. Чтобы не склеивались крупинки, нужно тщательно промыть рис холодной водой, эта процедура избавит его от крахмала. А если замочить крупу в воде на 30-60 минут, время варки риса уменьшится. Таков алгоритм, как сварить рассыпчатый рис. Но в некоторых случаях он должен быть вязким, например, для приготовления ризотто или суши. Чтобы сохранить его склеивающие свойства, не нужно предварительно замачивать продукт.Сколько воды необходимоПравила, как варить рис, разнятся в зависимости от сорта крупы. Например, пропорции для приготовления длиннозерного или среднезернистого риса — 1 часть сухого продукта и 2 части жидкости.Круглозерный рис готовится в пропорции 2 части крупы на 3 части воды, коричневый (нешлифованный) — в пропорции 1 часть зерна на 3 части воды, пропаренный — 1 часть риса на 1,25 части воды, дикий — 1 часть зерна и 3,5 части воды.Что добавитьДля приготовления риса обычно берут половину чайной ложки на 1 стакан крупы, но в этом вопросе главными являются вкусовые предпочтения.Рис легко перенимает аромат и вкус добавляемых в него специй и трав. Чаще всего в готовке используют:Специи можно добавлять в крупу как при варке, так и в уже приготовленное блюдо. Кроме того, иногда рис варят с добавлением цедры цитрусов или на мясном или курином бульоне. Сколько варитьИнструкция, сколько варить рис, также отличается в зависимости от сорта крупы. На варку длиннозерного и среднезернистого риса уходит примерно 7-10 минут, после чего его стоит снять с огня и оставить в кастрюле еще на 20 минут.Длительность варки круглозерного риса — 7 минут. После его также нужно оставить томиться в кастрюле еще 10-15 минут. Коричневый (нешлифованный) рис следует готовить 30-40 минут, пропаренный — 20-25 минут, дикий — 30-40 минут.Варим рис в кастрюлеЧтобы сварить рис в кастрюле, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, лучше использовать для этого посуду с толстым дном, так как температура в ней распределяется более равномерно.Перед тем, как засыпать крупу, подсолите воду и доведите ее до кипения. Затем перемешайте рис, чтобы зерна не прилипали ко дну кастрюли. Когда жидкость начнет бурлить, огонь нужно убавить до минимума, а посуду накрыть крышкой. Поднимать ее не нужно до самой готовности. В противном случае крупа будет вариться дольше.Варим рис в сковородеДля приготовления риса можно использовать и сковороду. Лучше всего взять посуду диаметром от 24 см, с высокими бортиками и крышкой.Перед варкой зерна нужно обжарить на растительном масле в течении 1-2 минут, постоянно помешивая. После этого в сковороду необходимо налить кипяток и сварить в нем рис так же, как в кастрюле.Варим рис в мультиваркеЧасто описание того, как сварить рис в мультиварке, содержится в инструкции к самой кухонной технике. Однако есть и стандартные правила: выложить рис в чашу мультиварки, залить холодной водой, добавить соль и специи по вкусу, закрыть крышку и выбрать режим работы "Крупы", "Рис", "Плов" или "Гречка".Варим рис для сушиДля приготовления суши или роллов лучше всего варить рис специально для них предназначенный — японский. Но его можно заменить и обычным круглозерным.Сначала нужно хорошо промыть крупу, высыпать ее в кастрюлю, залить холодной водой в пропорции 1 к 1,5, накрыть крышкой и поставить вариться до закипания на среднем огне, а после — на самом маленьком примерно 15 минут. После важно снять рис с плиты и дать ему постоять в кастрюле еще 15 минут.В готовый продукт нужно добавить заправку: подогретый состав из 2 столовых ложек рисового уксуса, 1 чайной ложки сахара и 1 чайной ложки соли. Затем рис нужно перемешать и дать остыть.Как варить рис в микроволновкеОдин из вариантов, как приготовить рис — варка в микроволновой печи. Для этого нужно насыпать крупу в емкость так, чтобы она занимала не более одной трети объема посуды. После необходимо добавить воду, соль и приправы.Если для варки используется белый рис, то готовить его нужно 15-20 минут на полной мощности, после чего важно закрыть емкость с крупой крышкой и оставить так в выключенной микроволновке на 5-10 минут.Коричневый и дикий рис сначала нужно варить 5 минут на полной мощности, а затем перемешать и снова запустить микроволновку, но уже на средней мощности на 20-25 минут. После этого важно оставить рис под крышкой еще на 10-15 минут. Если зерна остались твердыми, нужно продолжить их варить, проверяя каждые 1-2 минуты и доливая воду при необходимости.

https://ria.ru/20201204/bulgur-1587725828.html

https://rsport.ria.ru/20201217/grechka-1589674633.html

https://ria.ru/20200807/1575475428.html

https://ria.ru/20201103/ris-1582804514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), рис, питание, общество