Рейтинг@Mail.ru
Турецкий: когда ученик побил рекорд мира, я понял, что такое левитация - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 08.08.2020 (обновлено: 21:53 01.03.2026)
https://ria.ru/20200808/1575515499.html
Турецкий: когда ученик побил рекорд мира, я понял, что такое левитация
Турецкий: когда ученик побил рекорд мира, я понял, что такое левитация - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Турецкий: когда ученик побил рекорд мира, я понял, что такое левитация
Ушел из жизни заслуженный тренер России по плаванию Геннадий Турецкий. В блоге журнала "Плавание" вспоминаем главные цитаты разговора с прославленным... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2020-08-08T08:30:00+03:00
2026-03-01T21:53:00+03:00
блог редакции риа новости спорт
водные виды
геннадий турецкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74623/85/746238586_931:4:2748:1026_1920x0_80_0_0_b734cb6251af459791c0352b3e318d54.jpg
https://ria.ru/20200807/1575510529.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2020
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/74623/85/746238586_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_cde5970b705b9711592cbb7a1ba89f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
блог редакции риа новости спорт, водные виды, геннадий турецкий
Блог редакции РИА Новости Спорт, Водные виды, Геннадий Турецкий

Турецкий: когда ученик побил рекорд мира, я понял, что такое левитация

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГеннадий Турецкий (справа)
Геннадий Турецкий (справа)
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Ушел из жизни заслуженный тренер России по плаванию Геннадий Турецкий. В блоге журнала "Плавание" вспоминаем главные цитаты разговора с прославленным специалистом.

Великий чемпион должен быть как Юлий Цезарь

Всех великих чемпионов объединяет одно - они способны в нужный момент автоматически оптимизировать фокус своего внимания, как Юлий Цезарь. На мой взгляд, одновременно он не мог делать несколько дел, он мгновенно переключался с одного рода деятельности на другой. Такие люди способны решать совершенно необыкновенные задачи.
Например, Александр Попов один раз в аэропорту Испании стоял спиной к стойке регистрации и вдруг резко обернулся, чтобы справедливо указать клерку, заполняющему документы, что тот вносит неверную информацию. Я потом спросил: "Саш, ты видишь спиной?". Он отвечает: "У Александра Карелина эта способность развита гораздо лучше, чем у меня".
Или, например, выдающийся боксер Костя Цзю. Живя в Австралии, я часто бывал у него в гостях. Так вот, Костя одновременно мог разговаривать на двух-трех языках со всеми своими гостями.
Дети плохо учатся, как правило, из-за отсутствия внимания. Двоечников я не хочу тренировать. Я выбираю спортсменов, оценивая их склонность к концентрации, по их способностям решать сложные задачи. Если спортсмен недостаточно внимателен, я ему говорю: "Дружок, ты не слушаешь, что я говорю, а должен смотреть мне в глаза".

Порядочность - как высшая мера ответственности

Прав был, конечно, Игорь Кошкин, тренер Владимира Сальникова, который говорил: из великой личности получается великий спортсмен. Владимир Сальников - личность! Александр Попов - личность! Александр Карелин - личность! Тренер может воспитать личность? Конечно! Собственным примером, да и сама спортивная жизнь - метод воспитания. И процесс этот обоюдный. Выдающиеся спортсмены воспитывают своих наставников.
На чемпионате России в Москве, я встретил своего ученика призера Олимпийских игр Геннадия Пригоду... Помнишь, говорю, Геннадий, как 28 лет назад в этом бассейне ты помог мне оформить тренерскую путевку на Игры-1988 в Сеул?
Тот отбор у меня не складывался, один мой ученик не отобрался на 200 метров. Впереди финал на 100 метров кролем, куда пробились четыре моих воспитанника. Разминка заканчивается, и Гена обращается ко мне: "Не волнуйтесь, тренер, сейчас я все сделаю!". Вышел на старт и победил. Причем соперник у него был очень серьезный. Таков был Гена Пригода. Меня тот момент до сих пор поражает. Такое обещание перед стартом может дать и выполнить только очень сильный человек, у которого налажен тесный человеческий контакт с наставником. Ведь накануне того старта Гена имел в виду и мое попадание на Игры.
Считаю, это высшее проявление порядочности спортсмена по отношению к тренеру, которому безмерно доверяешь и категорически не можешь его подвести. Сегодня Геннадий мне ответил: "Тренер, я многое подзабыл". А у меня до сих пор на видном месте дома великолепная фотография: финал Олимпийских игр 1992 года, момент старта на дистанции 50 метров кролем, пловцы отрываются от тумбочки, на табло золотом горят фамилии моих учеников - Попова и Пригоды.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
Глава ВФП выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Турецкого
7 августа 2020, 21:38

Популярность рождает мегазвезду

На Игры в Сеул в 1988 году я был аккредитован, в том числе, как тренер Владимира Сальникова. Марина, его жена и тренер, меня об этом попросила. Владимир был очень самостоятельным. Я даже планы тренировок ему не составлял, он сам знал, что делать. Моя задача была охранять его от назойливых корреспондентов. С ней я справлялся эффективно. После победного заплыва, когда он стал четырехкратным олимпийским чемпионом, мы шли с ним пешком до Олимпийской деревни километра, наверное, три, а когда зашли в столовую - одновременно порядка 3000 спортсменов встали из-за своих мест, чтобы приветствовать Сальникова. Мне этот момент запал в душу.
Когда в России снова появится великий пловец - сложно сказать. Это происходит почти что вдруг. Предсказание - это совершенно не мой дар. Конкуренция в спорте возросла в разы. Для примера, в Играх в Мельбурне в 1956 году приняли участие представители 67 стран, в Лондоне-2012 – 204. В России очень много талантливых пловцов. Для того, чтобы они реализовали свой потенциал, необходимо создавать современные центры плавания, где при подготовке спортсменов применялись бы новейшие научные разработки.
Да, я перевернул в свое время Александра Попова со спины, разглядев в нем талант пловца вольного стиля. Но время не стоит на месте, сегодня в сборной России всех талантов давно перевернули как надо. Теперь очень важно создать в сборной тот климат, в котором появление мегазвезды будет возможным. Кто его должен создать? Все мы - тренеры, журналисты, все те, кто любит плавание. Если определенный вид спорта становится популярен в стране, то, на мой взгляд, коллективный разум болельщиков рождает мегазвезду.
***
Я могу посмотреть в глаза 10-летнего пловца и сказать: "Это мой спортсмен", потому что в его взгляде я читаю полное доверие ко мне. В плавании, как в бизнесе, все построено на доверии.
***
Для того, чтобы жить, я должен работать. Да, я могу читать лекции и писать пособия, но я не хочу менять свою жизнь. Мне спорт очень интересен. У меня много новых идей.
***
Когда мой ученик впервые побил мировой рекорд, я понял, что такое левитация. Ощущение как в лифте, неведомая сила меня подняла и опустила. Я не скучаю по этому ощущению. Теперь я не слишком радуюсь, поэтому не слишком переживаю за неудачу.
Автор текста в журнале "Плавание" Руслан Карманов.
 
Блог редакции РИА Новости СпортВодные видыГеннадий Турецкий
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала