16:34 10.11.2019 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

Стало известно, сколько человек посетили музей Олимпиады и ЧМ в Сочи

© РИА Новости / Алексей Филиппов
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч человек посетили музей с уникальными экспонатами Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу 2018 года, открытом на стадионе "Фишт", принимавшем церемонии Игр и матчи ЧМ-2018, сообщил РИА Новости руководитель стадиона Вениамин Богомолов.
Он пояснил, что торжественное открытие музея стадиона "Фишт" состоялось в мае. Его экспозиции посвящены мероприятиям, которые прошли на стадионе, включая историю его строительства, Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок Конфедераций, Чемпионат мира по футболу.
"За время работы музея его посетили более 10 тысяч человек. В будущем планируется расширение экспозиции: появится стенд с футболками сборных мира по футболу, также к нам переедет автомобиль - участник церемонии открытия Олимпийских игр", - пояснил Богомолов.
По его словам, всего в музее более 600 экспонатов, многие из которых уникальные: костюмы артистов-участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр, мотоцикл, который также был задействован в торжественном мероприятии, официальные мячи Кубка конфедераций и ЧМ по футболу.
Стадион "Фишт" был построен в Сочи к Олимпиаде 2014 года, и на нем проходили торжественные церемонии Открытия и Закрытия Игр. После модернизации стадион принимал чемпионат мира по футболу 2018 года. Также на стадионе "Фишт" в Сочи прошло шесть матчей чемпионата мира по футболу. Последняя игра - четвертьфинал - состоялась 7 июля между сборными России и Хорватии, где хозяева уступили в серии пенальти.
 
