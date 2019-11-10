Стало известно, сколько человек посетили музей Олимпиады и ЧМ в Сочи

СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч человек посетили музей с уникальными экспонатами Олимпиады-2014 и чемпионата мира по футболу 2018 года, открытом на стадионе "Фишт", принимавшем церемонии Игр и матчи ЧМ-2018, сообщил РИА Новости руководитель стадиона Вениамин Богомолов.

Он пояснил, что торжественное открытие музея стадиона "Фишт" состоялось в мае. Его экспозиции посвящены мероприятиям, которые прошли на стадионе, включая историю его строительства, Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок Конфедераций, Чемпионат мира по футболу.

« "За время работы музея его посетили более 10 тысяч человек. В будущем планируется расширение экспозиции: появится стенд с футболками сборных мира по футболу, также к нам переедет автомобиль - участник церемонии открытия Олимпийских игр", - пояснил Богомолов.

По его словам, всего в музее более 600 экспонатов, многие из которых уникальные: костюмы артистов-участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр, мотоцикл, который также был задействован в торжественном мероприятии, официальные мячи Кубка конфедераций и ЧМ по футболу.