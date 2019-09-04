Звезда сериала "Вне игры": съемки в Голливуде — как крутой секс

30 августа на платформе онлайн-кинотеатра START вышли первые две серии второго сезона сериала "Вне игры", посвященного пути молодого футболиста в профессиональный спорт. Одну из главных ролей в картине сыграл Никита Павленко, воплотивший на экране образ фаната московского "Локомотива", который примеряет на себя функции футбольного агента.

В интервью Александру Бокулеву актер рассказал, в чем особенность художественного воплощения футбола, какие спортивные истории достойны экранизации и что объединяет съемки в Голливуде, игру за "Ювентус" и хороший секс.

"Манифест русскому футболу"

— Начнем с глобального. Насколько отражение большого спорта в искусстве влияет на общественную увлеченность им, повышает интерес к спортивному миру?

— Когда поднимается какая-то спортивная тема, в этом есть простой хороший момент: родители и дети смотрят, после чего ребенок может пойти заниматься, например футболом. Но здесь важно не только мотивировать, а еще и говорить правду, чтобы у них не возникало каких-то воздушных замков перед широко открытыми глазами.

В нашем случае вся группа — авторы, режиссеры, продюсеры — старалась этого достигнуть и сделать сериал с уважением, а не как проходной проект. Тем более у нас есть свои убеждения, что такое никто никогда не делал, потому что история имеет много честных подробностей. Был написан целый правдивый манифест нашему русскому футболу, который с развитием сериала касается уже даже мирового масштаба.

— Какую грань футбола, футбольной системы сложнее всего показать на экране?

— Агентскую, игровую, личную жизнь… Да все, потому что это совмещено, одно без другого не существует. В сериале вообще объединены многие темы, и все это приправляется юмором. К тому же в кино есть свои нормы и устои — определенные моменты вроде личной жизни, любви обязательно должны присутствовать.

— В чем главный посыл твоего героя?

— Своим персонажем я стремился донести до зрителей, что человек способен ставить дело своей жизни на первое место, и никакие обстоятельства, переживания не могут помешать ему заниматься этим. Надеюсь, зритель поймет случившееся с ним к концу и сделает свои выводы относительно жизни вообще, а не только работы футбольным агентом. Ведь в разных ситуациях лучше порой что-то не делать, чтобы не стать козленочком. Вы увидите, что во втором сезоне мой герой потеряет просто все, столкнувшись с системой.

— Готовясь к этой роли, ты как-то особенно просвещал себя в плане работы агентов, клубов?

— Для меня вообще все сложилось судьбоносно. Год назад до съемок сериала у меня было желание сыграть футбольного хулса (хулигана. — Прим. ред.) под влиянием "Зеленой улицы", "Фирмы". Хотелось сыграть что-то волевое, на разрыв аорты. И так получилось, что я встречался с девочкой, у которой папа имел отношение к футбольному миру. У него даже была своя команда, пусть и среди ветеранов. Там мне посчастливилось познакомиться с великими людьми, первым из которых был Александр Мостовой. То есть я просто ходил играть с ними в футбол и в первую очередь понял, кто такие футболисты. Я начал общаться с ними, узнавать их мир.

— Очевидно, это помогло.

— Как говорится в китайской мудрости, остерегайся своей мечты, потому что она сбудется. Так сложилось, что я пришел на пробы, все прошло хорошо. Перед съемками у нас были встречи, потому что первостепенно автор идеи, креативный продюсер, режиссер и даже актер — Руслан Хачмамук (бывший скаут ЦСКА. — Прим. ред.). Он уже натренировывал, напитывал меня и хорошо к этому подводил. С такой подготовкой я узнал, кого и что играю. Когда все это начало разрастаться, мы даже ходили вместе на футбол, Руслан знакомил меня с людьми, имеющими к этому прямое отношение.

— Актеров на площадке можно сравнить с футболистами на поле, а режиссера — с главным тренером?

— Безусловно. Еще когда я учился, понял, что актерская игра очень похожа на футбол. Даже один педагог на моем курсе постоянно это сравнивал. Например, при съемке многих сцен — если мой партнер не отдаст мне точный пас, то мы не забьем гол. А если каждый будет тянуть одеяло на себя и показывать, какая он звезда, то получится наверняка тоже плохо. Даже Роналду сложно обвести всю команду и забить гол. Так что актерская игра идентична футболу, это сто процентов.

"На некоторые секторы говорили не лезть"

— Зрителям сериала стоит ждать новых сцен, близких к фанатской культуре?

— К сожалению, уже во втором сезоне для этого выделено очень мало времени. Для меня и, наверное, для зрителей было очень романтизировано, когда в первом сезоне появлялись кадры с трибун, "Южка" (фанатская трибуна. — Прим. ред.), кричащая "Вперед, Локо", и все остальное. Было живо, круто. Во втором сезоне ввиду обстоятельств сценария этого нет.

— Мне кажется, без образа фанатов сложно представить кинопродукт, потому что это — самый яркий образ из футбольной картинки в ее максимально общем представлении.

— Очень интересное предположение, и в конце нового сезона у нас все-таки будут сцены, когда к президенту клуба приходят представители фанатского объединения. Вообще, изначально по этому поводу бытовали разные мнения. Мы были знакомы с одним человеком, который проводил нас на "Южку", но это было запрещено. Он говорил на некоторые секторы не лезть, потому что у нас могли камеру отобрать или разбить. Там все-таки подобное вмешательство не допускалось. Но на других секторах можно было что-то сделать.

Мы постарались из этого выжать максимум, надеюсь, что нам это удалось. Хотя ко мне потом подходили и спрашивали: "Все сделано круто, но где сцены околофутбола, почему не дерутся?" Конечно, мне тоже хотелось бы видеть и эти стороны фанатской жизни. Там чистая социальность, которая мне очень нравится, как и показ этой правды. Но формат у нас немного другой. Думаю, если хотя бы хронометража у нас было больше, то авторы не отказались бы показать весь этот колорит фанатской жизни.

— А чем сериал "Вне игры" может зацепить нефутбольных болельщиков?

— Будет нужная социальщина, могу в этом уверить. Она не выразилась в том, что мы снимали все в "хрущевках" или вроде того. Наоборот, жизнь в академии "Локомотива" снималась в ее стенах, игра "Локомотива" — на его арене. К тому же в сериале много непрофессиональных актеров, людей из жизни. В этом уже есть некая социальность, документалистика и смелость.

Да, порой надо делать вкусовую скидку, потому что люди не занимаются этим ремеслом. Но они из правды и дают офигенную возможность посмотреть на себя со стороны. У актеров ведь работа такая, а у них просто жизнь, из которой их достали и поместили в художественный формат.

— В первом сезоне также были сцены, например, с участием братьев Миранчуков, Гилерме, Лоськова и даже Геркуса. Ты пересекался с ними на съемочной площадке?

— С Миранчуками постольку поскольку. А Геркус меня даже на футбол водил, вообще часто пересекались с ним вне съемочного процесса. С другими футболистами я больше в жизни общался, чем на съемках.

"В спорте много трагичных вещей"

— Допускаешь, что когда-то появится художественный фильм или сериал о выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира?

— Из чувства патриотичности это, безусловно, сделается. Конечно, эти люди получают несправедливо высокие зарплаты по сравнению, например, с врачами, спасающими детей от заболеваний сердца или еще от чего-то. Но они являются кумирами, приносят удовольствие огромному количеству людей. Почему бы не снять про них фильм, если идея будет адекватной?

Я бы согласился на участие в такой хорошей истории. Даже неважно, главная роль или эпизодическая. Когда история крутая, срабатывает животный инстинкт в ней поучаствовать.

— Сейчас можешь представить себя в роли какого-то конкретного футболиста нашей сборной?

— Я бы очень сильно готовился для этого всего (улыбается). Это интересно, но пока что я мало представляю себя футболистом, не думал о прототипе, которого мог бы взять для воплощения. Возможно, Кержакова, потому что больший романтизм меня связывает со старой сборной, игравшей, когда я был мальчишкой. Ради таких же ребят я был бы готов вспомнить свои чувства и сделать хороший образ из времени Мостового, Онопко, Титова, Карпина, Бесчастных.

— На данный момент Артем Дзюба — главный образ российского футбола?

— Он не похож на всех, интересен, стал таким в силу обстоятельств. В глобальном смысле героем я бы его не назвал, но в плане доставления удовольствия людям это так. Он — лицо чемпионата мира и нашей сборной.

— А какое спортивное событие или чью биографию ты считаешь максимально достойной для экранизации? Не только из российской истории.

— "Хиллсборо". Это была бы интересная, сильная драма (о трагедии 1989 года. — Прим. ред.). Если говорить о более мотивирующем, то мне нравилась заявка Netflix, которую они делали на сериал о Джейми Варди. Хотели, чтобы Роберт Де Ниро играл Клаудио Раньери. Была бы отчасти олдскульная история о парне, который работает на заводе, играет в футбол, а потом становится лучшим в Премьер-лиге.

— Пожалуй, наиболее раскручены на большом экране футбол и бокс с единоборствами. Как тебе кажется, что еще в спорте достойно внимания широкой аудитории в художественном формате?

— Я вообще очень уважаю спортсменов, но с футболом по популярности сложно тягаться. А единоборства с боксом, пожалуй, самые яркие виды спорта по драматизму. Я бы тоже снимал скорее про это.

Не являюсь сторонником картин, где мы все такие замечательные, выигрываем Олимпийские игры. В спорте есть очень много трагичных вещей, к которым нужно относиться внимательнее. И я бы хотел в первую очередь правду, а не блокбастеры вроде "Движения вверх" — про то, какие мы все патриотичные и прекрасные.

"Дети в Волгограде играют на кирпичах"

— Ты дебютировал в голливудском кино (фильм "Анна" Люка Бессона вышел в июле). Как ощущения?

— Конечно, случилось это не на белом коне, а как въезд на черепашке (улыбается). Но я находился бок о бок с этими людьми, присутствовал в грандиозной работе. После секса с некоторыми женщинами, когда все было очень хорошо, хочется им сказать: "После тебя даже на войну идти не страшно". Те же ощущения были после работы в том кинематографе. Это как для футболиста расти, получить шанс и хотя бы сезончик поиграть в "Ювентусе".

После съемок мне еще полгода снились эти моменты, я офигевал от профессионализма, подхода к работе. Когда люди творят с тобой на равных и не ставят себя выше, это дает тебе собственный профессионализм, потому что ты видишь, как можно честно делать свою работу. От этого просто становится хорошо.

— Ты упомянул "Ювентус", но в твоем Instagram особое место отведено "Ливерпулю".

— Да, с семи лет мое святейшество. Как религия. Даже сегодня вот (показывает на футболку с эмблемой "Ливерпуля").

— "Локомотив" же прошел мимо?

— Честно говоря, я футбол в России вообще не очень любил. Мне кажется, во всем мире папа традиционно подсаживает сына на футбол с самых маленьких лет. За какой клуб болеет отец, за тот впоследствии болеет и сын. Мы жили в Волгограде, изначально болели за "Ротор", ходили на его матчи. Это был еще тот самый "Ротор", не скатившийся в никуда и только сейчас пытающийся восстать из пепла. Но в дальнейшем у меня сложилось понимание идентичности болельщиков "Ротора" и "Ливерпуля".

Говорю не высокопарно, потому что мы знаем, как по-разному болеют англичане и наши. Здесь я имею в виду степень поддержки и веры в команду. Там нет такого, что если проигрываем, то п***сы, а если выигрываем, то звезды и лучшие. Меня это как-то покорило. Но основным моментом был подарок от папы: книга Майкла Оуэна "Уроки футбола". Он еще на тот момент играл в "Ливерпуле", и вот меня как-то повело, возникла истинная беспричинная любовь.

— Но "Ротор" в твоей жизни остается?