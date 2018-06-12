Охи-вздохи, или Как Катар с Саудовской Аравией за С-400 "зацепились"

Наши "Триумфы" многим не дают покоя. Вроде сугубо оборонительное вооружение, а реакция на них – порой очень даже наступательная. Вот и Эр-Рияд с Дохой вновь что-то между собой не поделили, а камнем преткновения оказались почему-то С-400.

ЗРК С-400 "Триумф"– во всех смыслах примечательное оружие. Его приметили уже в стольких странах, что России скоро проходу не будет: продай да продай. Вот и на Ближнем Востоке разгораются нешуточные страсти по поводу "Триумфа". Катар – маленький, но боевой эмират – решил улучшить оборону своего воздушного пространства и для этого обратился за помощью к Москве. Страны вступили в переговоры, в ходе которых начало вырисовываться выгодное для обеих сторон военно-экономическое сотрудничество, в том числе и приобретение оборонительных комплексов С-400.

Но тут неожиданно возмутилась соседка Катара – Саудовская Аравия, которая была до этого "первой в очереди" , в смысле приобретения С-400 у России. И как-то очень быстро Эр-Рияд все перевел на "военные рельсы". Дескать, если Катар не одумается и приобретет ракетные комплексы у РФ, то тогда последует военная операция. Причем "перчатка" была брошена оригинально – как сообщили французские СМИ, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо, где и изложил суть проблемы. Катар молчать не стал , ответив в духе "не смейте нам приказывать, мы суверенное государство!". Хотя, казалось бы, как могут быть связаны сугубо оборонительный комплекс и угроза военного вторжения?

Впрочем, вся эта острая полемика, скорее всего, не больше чем еще один сложный момент в непростых отношениях между двумя соседями. Саудовская Аравия издавна заявляет о себе как о лидере в исламском мире, всячески показывая, что Катар ей – не ровня. Но и Доха не собирается уступать, пытаясь доказать, что она важная политическая точка на карте мира.

Помнится, год назад между Саудовской Аравией и Катаром уже случился серьезный кризис. Эр-Рияд вместе с союзниками (ОАЭ, Бахрейн и Египет) разорвал дипломатические отношения с Дохой, обвинив катарцев в поддержке терроризма и вмешательства в их внутренние дела. И тогда тоже заходила речь о военном вторжении, но все обошлось. Ну да – остались кое-какие экономические санкции, но не более того. И сейчас, судя по всему, дело вовсе не в С-400, а в том, что Катар, как считает Саудовская Аравия, вновь куда-то не туда свернул.

А что же Россия? А она над схваткой. Понятно, что поставка такого сложного вооружения, как С-400 – это дело не одного месяца, и даже года. Конечно, существует вероятность, что из-за всех этих восточных тонкостей "Триумф" в итоге не доберется до Катара. Но это не беда. В мире за С-400 выстроилась приличная очередь из стран, желающих улучшить свою оборону. Например, Индия подтвердила, что она намерена купить несколько комплексов на весьма приличную сумму. Успешная защита сирийского ПВО от американских "Томагавков" впечатлила многих. А ведь это постарались даже не "Триумфы", а их предшественники.

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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