Охи-вздохи, или Как Катар с Саудовской Аравией за С-400 "зацепились"

ЗРК С-400 "Триумф"– во всех смыслах примечательное оружие. Его приметили уже в стольких странах, что России скоро проходу не будет: продай да продай. Вот и на Ближнем Востоке разгораются нешуточные страсти по поводу "Триумфа". Катар – маленький, но боевой эмират – решил улучшить оборону своего воздушного пространства и для этого обратился за помощью к Москве. Страны вступили в переговоры, в ходе которых начало вырисовываться выгодное для обеих сторон военно-экономическое сотрудничество, в том числе и приобретение оборонительных комплексов С-400.
Впрочем, вся эта острая полемика, скорее всего, не больше чем еще один сложный момент в непростых отношениях между двумя соседями. Саудовская Аравия издавна заявляет о себе как о лидере в исламском мире, всячески показывая, что Катар ей – не ровня. Но и Доха не собирается уступать, пытаясь доказать, что она важная политическая точка на карте мира.
А что же Россия? А она над схваткой. Понятно, что поставка такого сложного вооружения, как С-400 – это дело не одного месяца, и даже года. Конечно, существует вероятность, что из-за всех этих восточных тонкостей "Триумф" в итоге не доберется до Катара. Но это не беда. В мире за С-400 выстроилась приличная очередь из стран, желающих улучшить свою оборону. Например, Индия подтвердила, что она намерена купить несколько комплексов на весьма приличную сумму. Успешная защита сирийского ПВО от американских "Томагавков" впечатлила многих. А ведь это постарались даже не "Триумфы", а их предшественники.
Автор Сергей Осипов, радио Sputnik
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