"Трамп-твиты": американская политика как индустрия развлечений

Первая леди США первой узнала, что зовут ее не Меланья, а Мелани. Причем не от постороннего лица, а от собственного мужа. Дональд Трамп поздравил супругу с возвращением в Белый дом после непродолжительного лечения и поблагодарил всех, кто за нее молился. В этот момент все, "кто за нее молился", с удивлением узнали, что произносили неправильное имя. Ибо в Twitter Трампа было написано так: "Мелани чувствует себя очень хорошо".
Сам ли Трамп ошибся или не сам, этого не узнает уже никто. Потому что после досадного случая с Мелани – Меланьей сотрудники Белого дома кое-что рассказали о том, откуда берутся сообщения в президентском Twitter-аккаунте. Как пишет The Boston Globe, Трамп нередко диктует подчиненным свои твиты.
Для диктовки твитов как важного государственного занятия выбирается наиболее комфортная обстановка. Президент сидит либо в кровати – после сна или перед сном, либо за столом с едой – во время завтрака или во время ланча. Думается, что именно еда с напитками, поступавшими в тело Трампа на протяжении двух часов, были главными источниками его твиттер-активности 12 апреля. Это когда он произвел три своих знаменитых сообщения на тему России: сначала в духе "трепещи", потом типа "давай дружить", и вообще – все наши трудности с русскими от лукавого, то есть от демократов.только редактирует. Приносят ему, например, в кровать ворох записочек – дескать, надо высказаться по таким-то темам и приблизительно вот так, – и президент США выбирает подходящие для себя варианты. Причем варианты эти затем еще "доводятся до ума": истинные авторы дополняют тексты грамматическими ошибками, потому что ими грешит сам президент, строят рубленые фразы, как любит Трамп, и даже подбрасывают случайные слова. Вот, кстати, не было ли таким "вбросом" таинственное слово "ковфефе", на котором оборвался один из трамповских твитов и над которым год назад потешалась вся Америка?
Смех смехом, но "Трамп-твиты" как индустрия порождают нечто вроде новых "индустрий". Ведь то же "ковфефе" (covfefe) уже не просто веселая абракадабра, а калифорнийский винный бренд, за которым скрываются, как пишут производители, ценности США: "широта взглядов" и "способность видеть человеческое в других". И не аттракцион ли нью-йоркская библиотека твитов Дональда Трампа, открытая год назад для демонстрации "самых громких и запомнившихся", в том числе удаленных сообщений Трампа? Люди, между прочим, в очереди стояли, чтобы почитать слова на бумажках в рамочках. И, наверное, их должен знать каждый в стране, где заявления политиков так похожи на слоганы индустрии развлечений.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.