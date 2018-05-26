"Трамп-твиты": американская политика как индустрия развлечений

Дональд Трамп забыл имя своей жены. Или это была простая опечатка в его твите? А может быть, вместо Трампа работают твиттер-боты? И это они сочиняли про "умные ракеты" для острастки России, а теперь споткнулись на греческом имени Меланья?

Первая леди США первой узнала, что зовут ее не Меланья, а Мелани. Причем не от постороннего лица, а от собственного мужа. Дональд Трамп поздравил супругу с возвращением в Белый дом после непродолжительного лечения и поблагодарил всех, кто за нее молился. В этот момент все, "кто за нее молился", с удивлением узнали, что произносили неправильное имя. Ибо в Twitter Трампа было написано так: "Мелани чувствует себя очень хорошо".

Конечно, Трамп переписал сообщение, исправив опечатку, но того времени, что твит провисел, хватило и для скриншота, и для десятков остроумных комментариев в соцсети. "Рад услышать, что с Мелани все хорошо. Теперь сообщите, пожалуйста, как узнаете что-нибудь про Меланью", – написал один из пользователей. Другой припечатал президента еще откровеннее: "У Дональда Трампа было так много любовниц, что он уже не может вспомнить имени своей жены".

Сам ли Трамп ошибся или не сам, этого не узнает уже никто. Потому что после досадного случая с Мелани – Меланьей сотрудники Белого дома кое-что рассказали о том, откуда берутся сообщения в президентском Twitter-аккаунте. Как пишет The Boston Globe, Трамп нередко диктует подчиненным свои твиты.

Для диктовки твитов как важного государственного занятия выбирается наиболее комфортная обстановка. Президент сидит либо в кровати – после сна или перед сном, либо за столом с едой – во время завтрака или во время ланча. Думается, что именно еда с напитками, поступавшими в тело Трампа на протяжении двух часов, были главными источниками его твиттер-активности 12 апреля. Это когда он произвел три своих знаменитых сообщения на тему России: сначала в духе "трепещи", потом типа "давай дружить", и вообще – все наши трудности с русскими от лукавого, то есть от демократов.

Если верить упомянутым сотрудникам Белого дома, то многие "Трамп-твиты" появляются и вовсе без участия Дональда Трампа – он их только редактирует . Приносят ему, например, в кровать ворох записочек – дескать, надо высказаться по таким-то темам и приблизительно вот так, – и президент США выбирает подходящие для себя варианты. Причем варианты эти затем еще "доводятся до ума": истинные авторы дополняют тексты грамматическими ошибками, потому что ими грешит сам президент, строят рубленые фразы, как любит Трамп, и даже подбрасывают случайные слова. Вот, кстати, не было ли таким "вбросом" таинственное слово "ковфефе", на котором оборвался один из трамповских твитов и над которым год назад потешалась вся Америка?

Смех смехом, но "Трамп-твиты" как индустрия порождают нечто вроде новых "индустрий". Ведь то же "ковфефе" (covfefe) уже не просто веселая абракадабра, а калифорнийский винный бренд, за которым скрываются, как пишут производители, ценности США: "широта взглядов" и "способность видеть человеческое в других". И не аттракцион ли нью-йоркская библиотека твитов Дональда Трампа, открытая год назад для демонстрации "самых громких и запомнившихся", в том числе удаленных сообщений Трампа? Люди, между прочим, в очереди стояли, чтобы почитать слова на бумажках в рамочках. И, наверное, их должен знать каждый в стране, где заявления политиков так похожи на слоганы индустрии развлечений.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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