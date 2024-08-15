С сыром и бананом: как приготовить вкусные сырники, пошаговые рецепты

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сырники - блюдо славянской кухни в виде биточков с добавлением творога. Как приготовить вкусные пышные домашние сырники на сковороде и в духовке: пошаговые рецепты творожного десерта. Как сделать сырники без яиц, сахара и творога, с манкой, изюмом и содой, - в материале РИА Новости

Сырники

Сырники - блюдо русской кухни, которое прекрасно подходит для завтрака, ужина или на десерт. Название их произошло от слова “сыр”, но с самим сыром в нашем привычном понимании никак не связано. На Руси сыром (сиръ)называли продукт из сквашенного и отжатого молока, который был похож на современные брынзу, фету или адыгейский. По своей сути - это спрессованный творог, из которого готовили различные блюда. Сырниками называли и блинчики с творогом, и творожный кулич, и пирожки с творожной начинкой. А слово “творог” пришло в обиход только во время правления императора Петра I и появилось от слова "утворять", то есть, “давать закиснуть”.

Ингредиенты

Основные ингредиенты сырников - творог, яйца и мука. Дополнительно часто добавляют изюм, цукаты, лимонную или апельсиновую цедру, курагу, измельченные орехи, жарят на растительном, сливочном и топленом масле, подают со сметаной, вареньем или посыпают сахарной пудрой.

© iStock.com / OlgaLepeshkina Ингредиенты для сырников © iStock.com / OlgaLepeshkina Ингредиенты для сырников

Этапы приготовления

Тесто для сырников замешивается из творога, протертого через сито, муки и яиц с добавлением соли и сахара. Процесс простой, не занимает много времени. Далее формируются круглые лепешки и обжариваются на сковороде до золотистого оттенка.

Популярные рецепты

Рецептов приготовления этого блюда много: от классического, проверенного годами, до диетического, с самыми разными видами муки или даже без нее.

Классический рецепт Знакомое всем с детства блюдо из базовых ингредиентов. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 300 г Творог 1 шт. Яйцо 90 г Мука 30 мл Масло растительное 20 г Сахар 5 г Ванильный сахар 1 г Соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 253,60 ккал Белки 12,88 г Жиры 13,65 г Углеводы 18,89 г Приготовление 1. Творог протереть через сито до однородности, добавить яйцо, хорошо размешать. 2. Добавить в массу муку, сахар, соль, ванильный сахар, замесить тесто, сформировать из него круглые лепешки. 3. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжаривать сырники по 4-5 минут с каждой стороны на среднем огне. 4. Подавать горячими или теплыми со сметаной.

Сырники с манкой Манка придает сырникам особую нежность и пышность. Она хорошо впитывает влагу и позволяет им не потерять форму во время жарки. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 500 г Творог 1 шт. Яйцо 30 г Манная крупа 30 г Мука 15 г Сахар 1,5 г Соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 242,19 ккал Белки 13,36 г Жиры 15,74 г Углеводы 11,25 г Приготовление 1. Творог растереть с яйцом, сахаром, солью, мукой и манкой. 2. Присыпать стол мукой и сформировать из получившегося теста небольшие круглые сырники. 3. Жарить до готовности на подсолнечном или сливочном масле. 4. Подавать со сгущенным молоком или сметаной

Сырники в духовке Блюдо можно приготовить не только на сковороде, но и в духовом шкафу, тогда лакомство получается воздушным и без использования масла, хорошо подходит для детского питания. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 250 г Творог 1 шт. Яйцо куриное 15 г Сахар 10 г Ванильный сахар 30-40 г Мука 1 г Соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 242,10 ккал Белки 13,14 г Жиры 15,35 г Углеводы 12,06 г Приготовление 1. Творог размешать с сахаром, яйцом, пробить блендером. 2. Добавить муку и ванильный сахар, замесить тесто. 3. Можно выпекать сырники в силиконовых формочках для кексов, предварительно скатав из теста шарики, или на противне, выстланном пергаментом. 4. Духовку разогреть до 180 градусов, поместить туда лакомство на 25-30 минут. Готовность проверять деревянной зубочисткой (проткнуть сырник, если на ней не осталось теста - блюдо готово).

© iStock.com / Nadzeya Haroshka Сырники на сковороде © iStock.com / Nadzeya Haroshka Сырники на сковороде

Сырники с изюмом

Часто в сырники добавляют изюм для более пикантного вкуса: его заливают теплой водой и оставляют на 10 минут для набухания. Засыпать изюм нужно в самом конце и хорошо перемешивать. Такие сырники можно жарить в сковороде или запекать в духовке.

Сырники с бананом Десерт можно готовить как по классическому рецепту, так и разнообразить его при помощи добавления любых ягод и фруктов, например, бананов. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 350 г Творог 1 шт. Куриное яйцо 2 шт. Банан 125 г Пшеничная мука 15 г Сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 250,43 ккал Белки 12,40 г Жиры 12,73 г Углеводы 20,72 г Приготовление 1. Творог протереть через сито для однородности, вбить яйцо, добавить сахар. 2. Бананы лучше подходят переспелые, их нужно размять вилкой, чтобы не было комочков. Блендер использовать не стоит, так как масса получается слишком жидкая, что плохо сказывается на вязкости теста. 3. Соединить бананы и творог, добавить сахар. 4. Муку просеять, замесить тесто. Оно должно получиться достаточно плотным, чтобы можно было сформировать шарики. 5. Жарить на сковороде до образования румяной корочки.

Сырники с сыром Это рецепт несладких сырников, которые отлично подойдут на завтрак. Творог, сыр и ароматная зелень - прекрасное сочетание. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 200 г Творог 70 г Сыр 1 г Куриное яйцо 5 г Пшеничная мука по вкусу Зелень по вкусу Соль по вкусу Молотый сушеный чеснок Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 259,68 ккал Белки 16,25 г Жиры 19,96 г Углеводы 3,16 г Приготовление 1. Творог, натертый на мелкой терке сыр и измельченную зелень перемешать, добавить яйцо, сушеный чеснок, немного соли. 2. К массе добавить просеянную муку, замесить тесто и сформировать сырники. 3. Жарить на сковороде до румяной корочки. 4. Подавать лучше со свежей сметаной.

Сырники с разрыхлителем

Разрыхлитель (пекарский порошок) - смесь соды и кислоты, которая добавляет тесту пористость. Сырники с его добавлением получаются воздушными и очень вкусными. Пекарский порошок добавляют в муку на этапе приготовления теста.

Сырники с содой

Вместо разрыхлителя можно использовать обычную пищевую соду, которая взаимодействуя с кислотой, насыщает тесто газом, делая его рыхлым.

Сырники без муки Можно приготовить сырники без добавления муки и манки. Для этого часто используют крахмал в качестве связующего компонента. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 300 г Творог 2 шт. Желток яичный 50 г Сахар 10 г Ванильный сахар 20 г Крахмал кукурузный 25 г Изюм Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 237,57 ккал Белки 12,00 г Жиры 14,66 г Углеводы 14,29 г Приготовление 1. Творог протереть через сито, изюм замочить в теплой воде на 10 минут. 2. К творогу добавить желтки, крахмал, сахар и ванильный сахар, изюм, хорошо перемешать 3. Дать постоять 10 минут. 4. Перед тем, как формировать сырники, руки лучше смазать растительным маслом, так масса не будет липнуть к рукам. 5. Обжаривать на сковороде с добавлением растительного масла.

Сырники без творога Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 200 мл Сметана жирная 1 шт. Яйцо куриное (мелкое) 50 г Сахар 1,5 г Соль 75 г Манная крупа 50 г Мука пшеничная 50 г Масло растительное Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 254,06 ккал Белки 5,88 г Жиры 12,11 г Углеводы 30,63 г Приготовление 1. Соединить сметану и манную крупу, дать постоять 20 минут для набухания. 2. Добавить яйцо, соль, сахар, тщательно перемешать. Засыпать муку и еще раз перемешать, оставить на 10 минут. 3. Тесто выкладывать с помощью ложки на раскаленную сковороду, обжаривать до золотистого цвета. 4. Подавать к столу со сметаной, йогуртом, вареньем.

© iStock.com / Arx0nt Сырники © iStock.com / Arx0nt Сырники

Сырники без яиц Яйца добавляются в тесто в качестве связующего компонента, но добиться этого можно и без них, так как мука и так хорошо связывает творог. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 400 г Творог 25 г Сахар 60 г Мука по вкусу Соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 249,75 ккал Белки 13,13 г Жиры 15,32 г Углеводы 14,05 г Приготовление 1. Творог пробить блендером, добавить соль, сахар, тщательно перемешать. 2. Всыпать муку, замесить тесто, сформировать колбаску и нарезать шайбочки. 3. В сковороде разогреть подсолнечное масло, жарить сырники до золотистой корочки.

Сырники без сахара

Сахар - не обязательный ингредиент этого блюда, тем более, изначально оно не было сладким. Если нет желания добавлять сладость - можно использовать заменители сахара, варенье, корицу, лимонную цедру либо вообще обойтись без этого.

Рисовые сырники Если заменить пшеничную муку на рисовую, блюдо раскроется с новой стороны. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 300 г Творог 1 шт. Яйцо 60 г Рисовая мука 6 г Разрыхлитель по вкусу Сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 255,62 ккал Белки 12,40 г Жиры 14,31 г Углеводы 18,40 г Приготовление 1. Творог размять, соединить с яйцом, сахаром, добавить муку с разрыхлителем и замесить тесто. 2. Сформировать сырники, обвалять в муке и жарить на сковороде с добавлением растительного масла.

ПП сырники Блюдо нельзя назвать диетическим, поэтому для тех, кто придерживается правильного питания, существует рецепт сочных и румяных сырников на овсяной муке, которая содержит в себе нужное для организма количество витаминов и микроэлементов. Такое лакомство легче и менее калорийно. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 300 г Творог 1 шт. Яйцо 40 г Мука овсяная 30 г Изюм 1 г Соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 250,35 ккал Белки 12,50 г Жиры 14,59 г Углеводы 17,10 г Приготовление 1. Творог и яйцо измельчить в блендере до однородной массы, добавить соль, муку, перемешать. 2. Изюм залить горячей водой, дать постоять 10 минут, обсушить, добавить в смесь. 3. Сковороду смазать маслом, влажными руками сформировать сырники, обжарить с двух сторон 4. Подавать с йогуртом или джемом.

Советы кулинаров

Сырники особенно хороши из творога домашнего приготовления. Для этого необходимо приобрести не стерилизованное хорошее молоко, дать ему скиснуть. Когда получится крепкий сгусток - откинуть его на марлю и подвесить в холодном месте на ночь.