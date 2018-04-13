Лучшие в «Космосе»

Эпоха космического триумфа в СССР приходится на 1960−1970 годы. Именно тогда я часто бывал в легендарном павильоне «Космос» на ВДНХ, где была представлена грандиозная экспозиция, демонстрирующая достижения отечественной космонавтики и авиации. Туристы со всей планеты приезжали сюда, чтобы увидеть первый искусственный спутник Земли, модели летательных аппаратов, орбитальную космическую станцию «Салют», костюмы космонавтов. Сейчас, спустя более чем 60 лет, павильон «Космос», как и ВДНХ, возвращает былое величие. Для меня как для космонавта это очень почетно и важно.
Алексей Леонов, советский космонавт №11, первый человек, вышедший в открытый космос