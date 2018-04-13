Лучшие в «Космосе»

В преддверии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Олег Котов и Сергей Рязанский впервые в мировой истории вынесли олимпийский факел в открытый космос во время планового выхода за борт МКС 9 ноября 2013 года. Они передавали факел друг другу, имитируя эстафету олимпийского огня, и снимали историческое событие на видео. Экипаж, которому была доверена эта миссия, отправился к МКС с той же стартовой площадки, с которой в 1961 году начал свой полет Юрий Гагарин. Правда, огня как такового на орбите не было: на борту МКС факел зажигать не стали по соображениям безопасности, а в открытом космосе горение невозможно без принудительной подачи кислорода. Вернул факел на Землю экипаж в составе командира МКС Федора Юрчихина, бортинженеров Карена Найберга и Луки Пармитано. Они приземлились в казахстанской степи 11 ноября 2014 года и после приземления передали факел представителям оргкомитета Олимпийских игр.

