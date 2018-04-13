Центр «Космонавтика и авиация»
Лучшие в «Космосе»
Топ-5 ключевых экспонатов центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Центр «Космонавтика и авиация»
Лучшие в «Космосе»
Топ-5 ключевых экспонатов центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Центр «Космонавтика и авиация» — крупнейший космический музей России. Экспозиция располагается на площади более 15 тысяч квадратных метров, основную часть которой составляют уникальные образцы космической техники и документы, никогда ранее не выставлявшиеся в музеях. Среди них свыше 120 экспонатов предприятий военно-промышленного комплекса, более 2 тысяч архивных документов, фото- и видеоматериалов, а также более 50 экспонатов, созданных специально для центра.
«Спутник-1», 1957 год. Масштаб 1:1
«Спутник-1», 1957 год. Масштаб 1:1
Производитель:
Новый макет спутника ПС-1 создан специально для экспозиции центра «Космонавтика и авиация» по заказу основного предприятия ракетно-космической отрасли — ПАО «РКК «Энергия» имени С.П.Королева
Производитель:
Новый макет спутника ПС-1 создан специально для экспозиции центра «Космонавтика и авиация» по заказу основного предприятия ракетно-космической отрасли — ПАО «РКК «Энергия» имени С.П.Королева
«Спутник-1» — советский космический аппарат, ставший первым искусственным спутником Земли. Запущен на орбиту 4 октября 1957 года. Дата запуска «Спутника-1» является началом космической эры человечества, а в России ежегодно отмечается как памятный день Космических войск.
Впервые копию спутника посетители ВДНХ, тогда еще ВСХВ, могли видеть в 1957 году в рамках экспозиции Академии наук СССР в павильоне №67 «Карелия». Через десять лет узнаваемый всеми металлический шар с антеннами был размещен в новой экспозиции павильона №34 «Космос» как символ старта космической эры в истории нашей страны и всего человечества. Одним из создателей первого спутника является Михаил Рязанский — дедушка российского космонавта Сергея Рязанского.
Впервые копию спутника посетители ВДНХ, тогда еще ВСХВ, могли видеть в 1957 году в рамках экспозиции Академии наук СССР в павильоне №67 «Карелия». Через десять лет узнаваемый всеми металлический шар с антеннами был размещен в новой экспозиции павильона №34 «Космос» как символ старта космической эры в истории нашей страны и всего человечества. Одним из создателей первого спутника является Михаил Рязанский — дедушка российского космонавта Сергея Рязанского.
Скафандр «Беркут»
Скафандр «Беркут»
Производитель:
АО «НПП «Звезда» имени Г.И.Северина»
Производитель:
АО «НПП «Звезда» имени Г.И.Северина»
18 марта 1965 года с борта «Восхода–2» был произведен первый в истории выход в открытый космос человека. Им стал летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. Для обеспечения безопасности человека в открытом космическом пространстве и спасения при разгерметизации космического корабля в 1964–1965 годах был разработан скафандр «Беркут», не имеющий жесткого каркаса. Именно в таком скафандре Алексей Леонов находился в открытом космическом пространстве в течение 12 минут.
Для полетов скафандр этого типа применялся только один раз — на корабле «Восход2». Выходу первого человека в открытый космос, который состоялся 18 марта 1965 года, и возникшим внештатным ситуациям посвящен художественный фильм «Время первых», который создан при непосредственном участии космонавта Леонова.
Для полетов скафандр этого типа применялся только один раз — на корабле «Восход2». Выходу первого человека в открытый космос, который состоялся 18 марта 1965 года, и возникшим внештатным ситуациям посвящен художественный фильм «Время первых», который создан при непосредственном участии космонавта Леонова.
Эпоха космического триумфа в СССР приходится на 1960−1970 годы. Именно тогда я часто бывал в легендарном павильоне «Космос» на ВДНХ, где была представлена грандиозная экспозиция, демонстрирующая достижения отечественной космонавтики и авиации. Туристы со всей планеты приезжали сюда, чтобы увидеть первый искусственный спутник Земли, модели летательных аппаратов, орбитальную космическую станцию «Салют», костюмы космонавтов. Сейчас, спустя более чем 60 лет, павильон «Космос», как и ВДНХ, возвращает былое величие. Для меня как для космонавта это очень почетно и важно.
Алексей Леонов, советский космонавт №11, первый человек, вышедший в открытый космос
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10М»
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10М»
Производитель:
ПАО «РКК «Энергия» имени С.П.Королева
Производитель:
ПАО «РКК «Энергия» имени С.П.Королева
Российский пассажирский транспортный пилотируемый космический корабль, на котором был осуществлен полет к Международной космической станции трех участников экспедиций МКС-37/МКС-38: двух российских космонавтов, Олега Котова (командира экипажа) и Сергея Рязанского (бортинженера), и одного американского астронавта — Майкла Хопкинса (бортинженера). Это 117-й пилотируемый полет корабля типа «Союз», начиная с первого полета в 1967 году. Запуск корабля выполнен 25 сентября 2013 года. Посадка данного спускаемого аппарата состоялась 11 марта 2014 года.
В преддверии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Олег Котов и Сергей Рязанский впервые в мировой истории вынесли олимпийский факел в открытый космос во время планового выхода за борт МКС 9 ноября 2013 года. Они передавали факел друг другу, имитируя эстафету олимпийского огня, и снимали историческое событие на видео. Экипаж, которому была доверена эта миссия, отправился к МКС с той же стартовой площадки, с которой в 1961 году начал свой полет Юрий Гагарин. Правда, огня как такового на орбите не было: на борту МКС факел зажигать не стали по соображениям безопасности, а в открытом космосе горение невозможно без принудительной подачи кислорода. Вернул факел на Землю экипаж в составе командира МКС Федора Юрчихина, бортинженеров Карена Найберга и Луки Пармитано. Они приземлились в казахстанской степи 11 ноября 2014 года и после приземления передали факел представителям оргкомитета Олимпийских игр.
В преддверии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Олег Котов и Сергей Рязанский впервые в мировой истории вынесли олимпийский факел в открытый космос во время планового выхода за борт МКС 9 ноября 2013 года. Они передавали факел друг другу, имитируя эстафету олимпийского огня, и снимали историческое событие на видео. Экипаж, которому была доверена эта миссия, отправился к МКС с той же стартовой площадки, с которой в 1961 году начал свой полет Юрий Гагарин. Правда, огня как такового на орбите не было: на борту МКС факел зажигать не стали по соображениям безопасности, а в открытом космосе горение невозможно без принудительной подачи кислорода. Вернул факел на Землю экипаж в составе командира МКС Федора Юрчихина, бортинженеров Карена Найберга и Луки Пармитано. Они приземлились в казахстанской степи 11 ноября 2014 года и после приземления передали факел представителям оргкомитета Олимпийских игр.
Центр «Космонавтика и авиация» — это жемчужина всей ВДНХ. Экспозиция музея организована на очень высоком техническом уровне, содержит уникальные экспонаты, благодаря которым можно проследить историю освоения космоса и еще раз восхититься подвигами наших соотечественников. Я очень рад, что у гостей ВДНХ теперь есть возможность увидеть не только начало большого космического пути нашей страны, но и современные достижения космической промышленности.
Евгений Микрин, генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П.Королева
Макет орбитального комплекса «Мир» в масштабе 1:1
Макет орбитального комплекса «Мир» в масштабе 1:1
Производитель:
Орбитальный комплекс «Мир» был спроектирован НПО «Энергия», ныне РКК «Энергия» имени С.П.Королева. Макет произведен Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В.Хруничева
Производитель:
Орбитальный комплекс «Мир» был спроектирован НПО «Энергия», ныне РКК «Энергия» имени С.П.Королева. Макет произведен Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В.Хруничева
«Мир» — советский (впоследствии российский) пилотируемый научно-исследовательский орбитальный комплекс, функционировавший с 1986 по 2001 год. Это была первая в мире многомодульная обитаемая орбитальная станция. Именно здесь были совершены важнейшие научные открытия, реализованы уникальные технические и технологические решения. Макет орбитального комплекса «Мир», представленный в центре «Космонавтика и авиация», состоит из четырех модулей: «Мир» (13,5×4,2 м), «Квант» (5,8×4,2 м), «Квант-2» (12,4×4,2 м) и «Кристалл» (12,4×4,2 м). Модуль «Квант» отделен от корпуса комплекса «Мир». С помощью специального оборудования, закрепленного в верхней части эллинга, он имитирует стыковку со станцией.
«Мир» является самым масштабным экспонатом центра «Космонавтика и авиация». Полноразмерный макет весом 10  тонн перевезен на территорию выставки из центра им. М.В.Хруничева. Транспортировка осуществлялась в несколько этапов в ночное время. На станции «Мир» был побит мировой рекорд по длительности пребывания человека вне Земли — 437 суток провел на «Мире» российский врач Валерий Поляков в 1994–1995 годах. Он же стал первым человеком, открывшим бутылку шампанского в космосе. Изначально для базового блока и пяти остальных модулей комплекса были отведены три года полета, но станция проработала гораздо дольше запланированного срока — 15 лет. На станции побывали представители 12 стран мира, из них 44 представителя США, гораздо больше, чем граждан любой другой страны, включая Россию.
«Мир» является самым масштабным экспонатом центра «Космонавтика и авиация». Полноразмерный макет весом 10  тонн перевезен на территорию выставки из центра им. М.В.Хруничева. Транспортировка осуществлялась в несколько этапов в ночное время. На станции «Мир» был побит мировой рекорд по длительности пребывания человека вне Земли — 437 суток провел на «Мире» российский врач Валерий Поляков в 1994–1995 годах. Он же стал первым человеком, открывшим бутылку шампанского в космосе. Изначально для базового блока и пяти остальных модулей комплекса были отведены три года полета, но станция проработала гораздо дольше запланированного срока — 15 лет. На станции побывали представители 12 стран мира, из них 44 представителя США, гораздо больше, чем граждан любой другой страны, включая Россию.
Орбитальный самолет МАКС
Орбитальный самолет МАКС
Производитель:
Проект разработан НПО «Молния»
Реализация проекта МАКС («Многоцелевая авиационно-космическая система») подразумевает воздушный старт космического аппарата, выведенного в верхние слои атмосферы с помощью самолета. Он состоит из самолета-носителя и непосредственно орбитального самолета, установленного на нем. Основное назначение ракетоплана — доставка грузов и экипажей на орбитальные станции.
Создание системы «Молния» проходило под руководством отца ракетоплана «Буран» Г. Лозино-Лозинского. В центре представлен технологический макет хвостовой части «Молнии», который использовался для проверки правильности компоновки деталей ракетоплана.
Создание системы «Молния» проходило под руководством отца ракетоплана «Буран» Г. Лозино-Лозинского. В центре представлен технологический макет хвостовой части «Молнии», который использовался для проверки правильности компоновки деталей ракетоплана.
КОСМОС 360˚
Любопытному зрителю всегда мало просто разглядывать экспонаты, гораздо интереснее было бы узнать, как там, в невесомости, живется космонавтам, чем они занимаются в свободное время, а на Землю с борта МКС можно смотреть бесконечно — эта красота восхитит любого. Теперь у посетителей центра «Космонавтика и авиация» на ВДХН есть такая возможность — здесь появились четыре интерактивных оптических бинокуляра для просмотра видео в формате 360 градусов.
Вы сможете побывать на стартовой площадке космодрома Байконур при запуске корабля «Союз МС» и почувствовать всю мощь ракеты, увидеть первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе, узнать можно ли сыграть водой в теннис в условиях невесомости и стать свидетелями первого космического турнира по бадминтону между российскими космонавтами Александром Мисуркиным и Антоном Шкаплеровым и их коллегами из США и Японии Джозефом Акаба и Норишиге Канаи.

Отдельного внимания достойна экскурсия по МКС космонавта Андрея Борисенко. Вы побываете в модуле «Купола», откуда экипаж наблюдет за Землей через огромное панорамное окно, узнать, как спят и умываются космонавты, что едят на завтрак и как его готовят, как проходит их рабочее утро, и сможете вернуться обратно на Землю — побываете в степях Казахстана, где приземлился очередной экипаж МКС.
Посетители центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ также смогут увидеть редкие снимки легенд советской космонавтики — Константина Циолковского, Сергея Королева, Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Германа Титова, Валентины Терешковой, орбитальных станций и космических кораблей, среди которых «Восток-1», «Салют-7» и «Союз-13», выбранные специально для экспозиции из фотоархива МИА «Россия сегодня». А узнать последние новости из жизни космонавтов на МКС, ходе их подготовки к будущим полетам на Земле и обо всех актуальных событиях космической отрасли в режиме реального времени гости павильона смогут благодаря информационным лентам РИА Новости, расположенным в зоне Космический бульвар (КБ-1) и при входе в центр.
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12 апреля 2018 года после реставрации в павильоне №34 «Космос» открыли центр «Космонавтика и авиация» — крупнейший космический музей России, совместный проект правительства Москвы, АО «ВДНХ», госкорпорации «Роскосмос» и предприятий военно-промышленного комплекса.

Центр работает ежедневно с 11.00 до 22.00, кроме понедельника. Билеты на сеансы можно приобрести на сайте ВДНХ и в кассах центра. Предусмотрены льготы и специальные тарифы. Например, пенсионеры смогут бесплатно посетить экспозицию центра каждый вторник в один из трех первых сеансов. Для школьных групп также проводятся бесплатные экскурсии. Подробности — на cosmos.vdnh.ru
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