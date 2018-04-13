Центр «Космонавтика и авиация»
Образование в «Космосе»
Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в легендарном павильоне №34 «Космос» на ВДНХ, — это не только интерактивный музей мирового уровня, но и один из лучших образовательных проектов на территории главной выставки страны.
Центр «Космонавтика и авиация»
Образование в «Космосе»
Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в легендарном павильоне №34 «Космос» на ВДНХ, — это не только интерактивный музей мирового уровня, но и один из лучших образовательных проектов на территории главной выставки страны.
Центр «Космонавтика и авиация» — это путешествие от первой идеи о покорении Вселенной до будущих проектов освоения космоса. Здесь можно увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники и свыше 2 тысяч редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений.

Одна из важнейших функций центра — образовательная. Посетители смогут ознакомиться с проектами пилотируемых аппаратов и историей отечественной космонавтики XX века — узнать о легендарных полетах и выдающихся космонавтах нашей страны, благодаря которым человечество совершило немало открытий. Для детей от 4 до 10 лет здесь работает детский образовательный центр, а для подростков до 17 лет — молодежный исследовательский центр.
«Кулибин про космос»

На территории центра «Космонавтика и авиация» для детей и молодежи от 4 до 17 лет разработана специальная образовательная программа с гордым названием «Кулибин про космос».

Здесь на площади более 1000 квадратных метров размещены интерактивные обучающие экспонаты, организованы научные квесты и химические шоу, расположены интерактивный исследовательский полигон, комфортабельный лекторий и учебные классы для регулярных групповых занятий по ракетостроению, робототехнике, программированию, 3D-печати, электронике, изобретательству, созданию спутников и коптеров.

Пространство «Кулибин про космос» состоит из двух отсеков, включающих в себя множество образовательных зон.
В отсеке «А» разместились:

 — научный модуль для занятий по робототехнике;

 — конструкторское бюро, где проводят мастер-классы и испытания, имитирующие запуск созданных изобретений в космос;

 — лабораторный модуль, в котором под руководством инженера-конструктора можно создать модель космического жука, действующую катапульту для запуска космических аппаратов, искусственный спутник или луноход;

 — «Море Кракена» — полноценный полигон, имитирующий поверхность Титана, загадочного спутника планеты Сатурн, с кратерами, песком, камнями и прочими препятствиями для тестирования планетоходов, которые будут собирать юные инженеры;

 — дополнительная зона для различных мероприятий — многофункциональный модуль.


В отсеке «В» организовано несколько площадок:

 — космическая мастерская;

 — исследовательский модуль;

 — обзорный купол для проведения теоретических занятий;

 — тестовый модуль, оснащенный специальными компьютерами и 3D-принтерами, где ребята могут сами спроектировать ракету.
В павильоне «Космос» на ВДНХ ежедневно проходят мастер-классы, курсы, лекции, экскурсии и квесты для детей от 4 до 17 лет по астрономии, физике, конструированию, робототехнике, прототипированию, электронике, 3D-печати, столярному делу, бумажному моделированию и другим популярным инженерным направлениям. Ребятам предложат, например, собрать меч джедая, построить межпланетный вездеход, пока родители проходят увлекательные квесты или любуются химическим шоу.

В летний период можно записаться на тематические смены роболагеря (например, «Парк технологического периода» или «Дом странных роботов»), где детей обучат основам конструирования, программирования и моделирования. Помимо занятий, юных инженеров ждут прогулки и подвижные игры на свежем воздухе, квесты, творческие конкурсы и другие мероприятия. По итогам каждой смены ребята будут представлять свои изобретения жюри, в состав которого входят преподаватели и родители. Все участники получат сертификат резидента робошколы «Кулибин ПРО», а собранные конструкции можно будет забрать с собой.
Детство под крылом «Бурана»
Рядом со входом в павильон «Космос» и интерактивным музеем многоразового космического корабля «Буран» открылась детская площадка «Космос». Обычные горки здесь превратились в спуски из грузового космического корабля «Прогресс», ракеты-носителя «Восток» и игрового макета нашей планеты. Ребята могут протестировать искусственный спутник Земли, спускаемый аппарат-капсулу и луноход. Самые маленькие гости здесь не просто интересно проведут время, но и увидят, как выглядят разные космические машины, а также узнают, какие животные были первыми исследователями космоса. Для родителей будущих космонавтов вокруг площадки установлены удобные скамейки.
Игровая площадка

Место: при входе в павильон «Космос», рядом с музеем многоразового космического корабля «Буран»
Время: круглосуточно
Стоимость: вход свободный, предназначено для детей в возрасте от 3 до 12 лет


 Лекции, квесты и мастер-классы

Место: павильон №34 «Космос»
Время: с 11.00 до 20.00 ежедневно, кроме понедельника, предварительная запись не требуется, проводятся по мере набора групп
Стоимость: от 300 до 1000 рублей
Где купить билет: на стойке образовательной станции в павильоне


 Роболагерь

 Место: павильон №34 «Космос»
Время: с 28 мая по 31 августа. Время пребывания детей в лагере — с 9.30 до 19.30
Стоимость: один день — 3190 рублей
Где купить билет: по предварительной записи



ВАЖНО! Для участия в занятиях требуется входной билет в центр «Космонавтика и авиация»

Расписание всех занятий можно узнать на сайте «Кулибин про космос» и в кассах центра.
* * *

12 апреля 2018 года после реставрации в павильоне №34 «Космос» открыли центр «Космонавтика и авиация» — крупнейший космический музей России, совместный проект правительства Москвы, АО «ВДНХ», госкорпорации «Роскосмос» и предприятий военно-промышленного комплекса.

Одним из первых посетителей центра в День космонавтики стал президент России Владимир Путин в сопровождении заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова. Гости ознакомились с экспозицией, рассказывающей о международной лунной программе, и осмотрели автоматическую орбитальную станцию «Алмаз».

Президенту показали уникальные экспонаты центра, многие из которых существуют в единственном экземпляре: спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин, полномасштабные макеты орбитального комплекса «Мир» из четырех модулей, транспортный грузовой корабль «Прогресс» и другие.



* * *

Центр «Космонавтика и авиация» работает ежедневно с 11.00 до 22.00, кроме понедельника. Билеты на сеансы можно приобрести на сайте ВДНХ и в кассах центра. Предусмотрены льготы и специальные тарифы. Например, пенсионеры смогут бесплатно посетить экспозицию центра каждый вторник в один из трех первых сеансов. Для школьных групп также проводятся бесплатные экскурсии. Подробности — на cosmos.vdnh.ru.
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