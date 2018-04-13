Образование в «Космосе»

Центр «Космонавтика и авиация» — это путешествие от первой идеи о покорении Вселенной до будущих проектов освоения космоса. Здесь можно увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники и свыше 2 тысяч редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений.
Одна из важнейших функций центра — образовательная. Посетители смогут ознакомиться с проектами пилотируемых аппаратов и историей отечественной космонавтики XX века — узнать о легендарных полетах и выдающихся космонавтах нашей страны, благодаря которым человечество совершило немало открытий. Для детей от 4 до 10 лет здесь работает детский образовательный центр, а для подростков до 17 лет — молодежный исследовательский центр.