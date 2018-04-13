Образование в «Космосе»

В отсеке «А» разместились:

— научный модуль для занятий по робототехнике;



— конструкторское бюро, где проводят мастер-классы и испытания, имитирующие запуск созданных изобретений в космос;



— лабораторный модуль, в котором под руководством инженера-конструктора можно создать модель космического жука, действующую катапульту для запуска космических аппаратов, искусственный спутник или луноход;



— «Море Кракена» — полноценный полигон, имитирующий поверхность Титана, загадочного спутника планеты Сатурн, с кратерами, песком, камнями и прочими препятствиями для тестирования планетоходов, которые будут собирать юные инженеры;



— дополнительная зона для различных мероприятий — многофункциональный модуль.

В отсеке «В» организовано несколько площадок:

— космическая мастерская;



— исследовательский модуль;



— обзорный купол для проведения теоретических занятий;



— тестовый модуль, оснащенный специальными компьютерами и 3D-принтерами, где ребята могут сами спроектировать ракету.