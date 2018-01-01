Новая жизнь в «Космосе»: бульвар, бюро и космодром

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Наиболее впечатляющим экспонатом зоны «КБ-1. Космический бульвар» является макет орбитальной станции «Мир» в натуральную величину, на которой работали долговременные экспедиции и проводились различные научные эксперименты в условиях космического полета. Он весит более 30 тонн и состоит из четырех модулей: «Мир» (13,5×4,2 метра), «Квант-1» (5,8×4,2 метра), «Квант-2» (12,4×4,2 метра), «Кристалл» (12,4×4,2 метра). Причем посетители центра могут наблюдать процесс стыковки модуля «Квант-1» с комплексом «Мир».
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Еще одним ключевым объектом выставки является макет первого искусственного спутника Земли «Спутник-1», который был запущен 4 октября 1957 года с космодрома Байконур. Экспонат представлен в масштабе 1:1 и закреплен в верхней части эллинга в самом начале экспозиции. Именно «Спутник-1» является стартом путешествия по центру, поэтому отдельное внимание уделяется освещению объекта.
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Еще один экспонат, представленный в масштабе 1:1, — орбитальный самолет многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС), который используется для вывода космического аппарата в верхние слои атмосферы с помощью самолета. Его основное назначение — доставка грузов и экипажей на орбитальные станции, а также аварийное спасение космических объектов. Хвостовая часть представлена полноразмерным макетом, а передняя часть фюзеляжа — каркасной моделью.
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Над «Космическим бульваром» можно увидеть и другие каркасные модели-гиганты, они расположены в верхней части эллинга павильона и олицетворяют мечты людей о покорении космоса и их воплощение. Это ракета Циолковского — продолговатая металлическая камера, похожая на дирижабль или большое веретено, и ракетоплан Цандера — фюзеляж большого самолета с дополнительными небольшими крыльями из отдельных секций. Оба они предназначены для полетов в межпланетном пространстве и подъема человека за пределы атмосферы. Представлены аэрокосмический самолет «Молния» (авиационно-космической системы МАКС) и ракетоплан Королева — моноплан со среднерасположенным крылом, первый российский пилотируемый летательный аппарат, используемый для испытаний ракетных двигателей в авиации. Демонстрируется известное «рукопожатие в космосе» — иллюстрация программы совместного экспериментального пилотируемого полета советского и американского кораблей «Союз» и «Аполлон», целями которого были изучение возможности управления состыкованными аппаратами, проверка межкорабельной связи и координация действий двух ЦУПов.
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В этой части экспозиции размещается шесть экспозиционных модулей-полусфер. Внутри них находятся интересные и познавательные экспонаты. Например, гости центра могут понять принцип работы «Лунохода-1», изучить лунную программу и даже увидеть настоящий образец лунного грунта. Уровень затемнения помещений позволяет использовать пространство для демонстрации на больших экранах видео об исследованиях Луны и Марса, стартах ракет, результатах космической деятельности и многом другом.
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Здесь также можно найти различные виды одежды для космонавтов — скафандров. В их числе комплект «Чибис» и образец советского полужесткого скафандра «Кречет», разработанного в 1960-х годах в СССР для экспедиций на Луну. Кроме того, здесь представлен костюм «Пингвин»: его разработали, чтобы создать осевую нагрузку на опорно-двигательный аппарат и скелетную мускулатуру космонавта, а также снизить воздействие невесомости в долгих полетах. Посетители также смогут увидеть космический скафандр «Орлан», созданный для безопасного пребывания и работы космонавта в открытом космосе, и защитный скафандр «Сокол», предназначенный для спасения космонавтов в случае разгерметизации космического корабля.
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В образовательном центре, который также расположен в зоне «Конструкторское бюро», можно не только осмотреть уникальные экспонаты, но и получить знания о прошлом и настоящем космонавтики. Научный центр напоминает лабораторию и позволяет поближе познакомиться с различными областями космонавтики. Здесь посетитель получит представление о предполетной работе, задачах и проектах по освоению космоса и планет, которые являются локомотивами космической отрасли, и о том, как живут и работают космонавты на орбите, какую пользу это приносит Земле.
Образовательная зона центра «Космонавтика и авиация» — это территория более тысячи квадратных метров, где размещены самые современные интерактивные обучающие экспонаты. Он включает также пять образовательных зон: зона 3D-моделирования и печати, «Луна», открытая мастерская-атмосфера, зона испытаний и лекторий. Здесь работают детский образовательный центр (для детей от 4 до 10 лет), молодежный исследовательский центр (для подростков до 16 лет), здесь реализуется проект «Кулибин про космос».
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У входа в модуль «Монолит» посетителей встречает робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). Это первый российский человекоподобный робот, созданный в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Федор должен заменить человека в местах повышенного риска, например в спасательных операциях в космосе. В 2021 году планируется отправить робота на орбиту на новом российском космическом корабле «Федерация», а пока будущий космонавт с искусственным интеллектом примеряет на себя роль экскурсовода в центре «Космонавтика и авиация».
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Прямо под куполом расположена «Космическая сфера» — уникальный 5D-кинотеатр диаметром 16 метров, на котором проецируются поверхности Солнца и планет Солнечной системы, а внутри зрители увидят шоу об истории покорения Вселенной человеком — от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса. «Сфера» была разработана специально для центра. Детали для нее изготавливались в семи странах (Россия, Англия, Германия, Дания, Канада, Китай и США), а сборку экспоната выполняли 60 рабочих на протяжении трех месяцев.
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По всей экспозиции центра установлено более 20 интерактивных столов, где в игровой форме можно запустить ракету в космос, полетать на космическом корабле, подготовить к старту «Буран», собрать ракетный двигатель или даже построить базу на Марсе.
Сформировать у посетителей общее представление о содержании разделов экспозиции и мотивировать их более детально изучать информацию помогают мультимедийные экраны с инфографикой, видеороликами и описаниями экспонатов.