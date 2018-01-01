Центр «Космонавтика и авиация»
Новая жизнь в «Космосе»: бульвар, бюро и космодром
Центр «Космонавтика и авиация»
Новая жизнь в «Космосе»: бульвар, бюро и космодром
После реконструкции в павильоне открыли центр «Космонавтика и авиация». Новый музейный комплекс мирового уровня совместный проект правительства Москвы, АО «ВДНХ», госкорпорации «Роскосмос» и предприятий военно-промышленного комплекса. Автором научной концепции центра является Политехнический музей.

Интерактивный музей находится в легендарном павильоне № 34 «Космос», который был отреставрирован и превращен в современную выставочную площадку. Экспозиция располагается на площади более 15 тысяч квадратных метров, из которых более одной тысячи отведено под образовательное пространство.
После реконструкции в павильоне открыли центр «Космонавтика и авиация». Новый музейный комплекс мирового уровня совместный проект правительства Москвы, АО «ВДНХ», госкорпорации «Роскосмос» и предприятий военно-промышленного комплекса. Автором научной концепции центра является Политехнический музей.

Интерактивный музей находится в легендарном павильоне № 34 «Космос», который был отреставрирован и превращен в современную выставочную площадку. Экспозиция располагается на площади более 15 тысяч квадратных метров, из которых более одной тысячи отведено под образовательное пространство.
«В свое время Эйнштейн говорил, что знания ограничены, а воображение охватывает весь мир. Экспозиция центра основана на этой идее. Она рассказывает о том, как человек с помощью своего воображения и, на первый взгляд, фантастических идей строит цивилизацию, осваивает мир вокруг себя и, в конечном итоге, прокладывает дорогу в космическое будущее»
Сергей Рыков, куратор экспозиции центра «Космонавтика и авиация»
«В свое время Эйнштейн говорил, что знания ограничены, а воображение охватывает весь мир. Экспозиция центра основана на этой идее. Она рассказывает о том, как человек с помощью своего воображения и, на первый взгляд, фантастических идей строит цивилизацию, осваивает мир вокруг себя и, в конечном итоге, прокладывает дорогу в космическое будущее»
Сергей Рыков, куратор экспозиции центра «Космонавтика и авиация»
Центр «Космонавтика и авиация» демонстрирует историю освоения космоса от первой идеи о покорении Вселенной до будущих проектов. Здесь можно не только совершить путешествие по Солнечной системе, но и увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве, свыше 2 тысяч редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений, а также более 50 экспонатов, созданных специально для этой экспозиции.

Выставочное пространство центра «Космонавтика и авиация» поделено на три зоны. «КБ-1. Космический бульвар» с натурными экспонатами и полноразмерными макетами космических аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной космонавтики. Зона «КБ-2. Конструкторское бюро» состоит из нескольких тематических разделов: «Исследование планет Солнечной системы», «Исследование Земли из космоса», «Космическая промышленность и инфраструктура», «Люди в космосе». Третья зона, «КБ-3. Космодром будущего», повествует о современном изучении космоса и развитии технологий, межгалактических путешествиях и прогнозах футурологов.
Центр «Космонавтика и авиация» демонстрирует историю освоения космоса от первой идеи о покорении Вселенной до будущих проектов. Здесь можно не только совершить путешествие по Солнечной системе, но и увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве, свыше 2 тысяч редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений, а также более 50 экспонатов, созданных специально для этой экспозиции.

Выставочное пространство центра «Космонавтика и авиация» поделено на три зоны. «КБ-1. Космический бульвар» с натурными экспонатами и полноразмерными макетами космических аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной космонавтики. Зона «КБ-2. Конструкторское бюро» состоит из нескольких тематических разделов: «Исследование планет Солнечной системы», «Исследование Земли из космоса», «Космическая промышленность и инфраструктура», «Люди в космосе». Третья зона, «КБ-3. Космодром будущего», повествует о современном изучении космоса и развитии технологий, межгалактических путешествиях и прогнозах футурологов.
«КБ-1. Космический бульвар».
От первого спутника Земли
до орбитальной станции «Мир»



«КБ-1. Космический бульвар».
От первого спутника Земли
до орбитальной станции «Мир»
Это музейно-выставочное пространство, в котором органично соединены элементы торжественной советской архитектуры, современные мультимедийные экраны и инсталляции и огромные макеты космических аппаратов, демонстрирующие самые знаковые технологии и проекты, реализованные в XX веке, а также достижения отечественной космонавтики. Здесь собраны самые масштабные экспонаты центра «Космонавтика и авиация», от первого спутника Земли до современных ракет, также здесь можно узнать о легендарных полетах, конструкторах и космонавтах. Посетители смогут увидеть 24 ракеты-носителя, 12 ракетных двигателей, шесть космических аппаратов, автоматических станций и спутников, пять каркасных моделей космических кораблей и многое другое.
Это музейно-выставочное пространство, в котором органично соединены элементы торжественной советской архитектуры, современные мультимедийные экраны и инсталляции и огромные макеты космических аппаратов, демонстрирующие самые знаковые технологии и проекты, реализованные в XX веке, а также достижения отечественной космонавтики. Здесь собраны самые масштабные экспонаты центра «Космонавтика и авиация», от первого спутника Земли до современных ракет, также здесь можно узнать о легендарных полетах, конструкторах и космонавтах. Посетители смогут увидеть 24 ракеты-носителя, 12 ракетных двигателей, шесть космических аппаратов, автоматических станций и спутников, пять каркасных моделей космических кораблей и многое другое.
Наиболее впечатляющим экспонатом зоны «КБ-1. Космический бульвар» является макет орбитальной станции «Мир» в натуральную величину, на которой работали долговременные экспедиции и проводились различные научные эксперименты в условиях космического полета. Он весит более 30 тонн и состоит из четырех модулей: «Мир» (13,5×4,2 метра), «Квант-1» (5,8×4,2 метра), «Квант-2» (12,4×4,2 метра), «Кристалл» (12,4×4,2 метра). Причем посетители центра могут наблюдать процесс стыковки модуля «Квант-1» с комплексом «Мир».
Наиболее впечатляющим экспонатом зоны «КБ-1. Космический бульвар» является макет орбитальной станции «Мир» в натуральную величину, на которой работали долговременные экспедиции и проводились различные научные эксперименты в условиях космического полета. Он весит более 30 тонн и состоит из четырех модулей: «Мир» (13,5×4,2 метра), «Квант-1» (5,8×4,2 метра), «Квант-2» (12,4×4,2 метра), «Кристалл» (12,4×4,2 метра). Причем посетители центра могут наблюдать процесс стыковки модуля «Квант-1» с комплексом «Мир».
Еще одним ключевым объектом выставки является макет первого искусственного спутника Земли «Спутник-1», который был запущен 4 октября 1957 года с космодрома Байконур. Экспонат представлен в масштабе 1:1 и закреплен в верхней части эллинга в самом начале экспозиции. Именно «Спутник-1» является стартом путешествия по центру, поэтому отдельное внимание уделяется освещению объекта.
Еще одним ключевым объектом выставки являетсямакет первого искусственного спутника Земли «Спутник-1», который был запущен 4 октября 1957 года с космодрома Байконур. Экспонат представлен в масштабе 1:1 и закреплен в верхней части эллинга в самом начале экспозиции. Именно «Спутник-1» является стартом путешествия по центру, поэтому отдельное внимание уделяется освещению объекта.
Еще один экспонат, представленный в масштабе 1:1, — орбитальный самолет многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС), который используется для вывода космического аппарата в верхние слои атмосферы с помощью самолета. Его основное назначение — доставка грузов и экипажей на орбитальные станции, а также аварийное спасение космических объектов. Хвостовая часть представлена полноразмерным макетом, а передняя часть фюзеляжа — каркасной моделью.
Еще один экспонат, представленный в масштабе 1:1, —орбитальный самолет многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС), который используется для вывода космического аппарата в верхние слои атмосферы с помощью самолета. Его основное назначение — доставка грузов и экипажей на орбитальные станции, а также аварийное спасение космических объектов. Хвостовая часть представлена полноразмерным макетом, а передняя часть фюзеляжа — каркасной моделью.
Над «Космическим бульваром» можно увидеть и другие каркасные модели-гиганты, они расположены в верхней части эллинга павильона и олицетворяют мечты людей о покорении космоса и их воплощение. Это ракета Циолковского — продолговатая металлическая камера, похожая на дирижабль или большое веретено, и ракетоплан Цандера — фюзеляж большого самолета с дополнительными небольшими крыльями из отдельных секций. Оба они предназначены для полетов в межпланетном пространстве и подъема человека за пределы атмосферы. Представлены аэрокосмический самолет «Молния» (авиационно-космической системы МАКС) и ракетоплан Королева — моноплан со среднерасположенным крылом, первый российский пилотируемый летательный аппарат, используемый для испытаний ракетных двигателей в авиации. Демонстрируется известное «рукопожатие в космосе» — иллюстрация программы совместного экспериментального пилотируемого полета советского и американского кораблей «Союз» и «Аполлон», целями которого были изучение возможности управления состыкованными аппаратами, проверка межкорабельной связи и координация действий двух ЦУПов.
Над «Космическим бульваром» можно увидеть и другие каркасные модели-гиганты, они расположены в верхней части эллинга павильона и олицетворяют мечты людей о покорении космоса и их воплощение. Это ракета Циолковского — продолговатая металлическая камера, похожая на дирижабль или большое веретено, и ракетоплан Цандера — фюзеляж большого самолета с дополнительными небольшими крыльями из отдельных секций. Оба они предназначены для полетов в межпланетном пространстве и подъема человека за пределы атмосферы. Представлены аэрокосмический самолет «Молния» (авиационно-космической системы МАКС) и ракетоплан Королева — моноплан со среднерасположенным крылом, первый российский пилотируемый летательный аппарат, используемый для испытаний ракетных двигателей в авиации. Демонстрируется известное «рукопожатие в космосе» — иллюстрация программы совместного экспериментального пилотируемого полета советского и американского кораблей«Союз» и «Аполлон», целями которого были изучение возможности управления состыкованными аппаратами, проверка межкорабельной связи и координация действий двух ЦУПов.

Другие экспонаты не менее эффектны — это автоматическая орбитальная станция «Алмаз» с одноименным многоразовым возвращаемым аппаратом, один из самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-170, спускаемый аппарат КК «Союз», космические аппараты ГЛОНАСС-К, КА «Экспресс-1000», российский телекоммуникационный спутник-ретранслятор «Луч-5А», ракета-носитель Н-1, ракетные двигатели НК-33 и НК-43, беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4 и многое другое.
Другие экспонаты не менее эффектны — это автоматическая орбитальная станция «Алмаз» с одноименным многоразовым возвращаемым аппаратом, один из самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-170, спускаемый аппарат КК «Союз», космические аппараты ГЛОНАСС-К, КА «Экспресс-1000», российский телекоммуникационный спутник-ретранслятор «Луч-5А», ракета-носитель Н-1, ракетные двигатели НК-33 и НК-43, беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4 и многое другое.
«КБ-2. Конструкторское бюро». От исследований Луны до 3D-моделирования
«КБ-2. Конструкторское бюро». От исследований Луны до 3D-моделирования
Научно-образовательное пространство центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоит из разделов, посвященных различным областям космических исследований: «Исследование планет Солнечной системы», «Исследование Земли из космоса», «Космическая промышленность и инфраструктура», «Люди в космосе».

В зоне «Конструкторское бюро» можно узнать о лунной и венерианских программах, увидеть спускаемые аппараты «Венера-1» и «Венера-9», а также макет знаменитой кометы Чурюмова-Герасименко.
Научно-образовательное пространство центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоит из разделов, посвященных различным областям космических исследований: «Исследование планет Солнечной системы», «Исследование Земли из космоса», «Космическая промышленность и инфраструктура», «Люди в космосе».

В зоне «Конструкторское бюро» можно узнать о лунной и венерианских программах, увидеть спускаемые аппараты «Венера-1» и «Венера-9», а также макет знаменитой кометы Чурюмова-Герасименко.
В этой части экспозиции размещается шесть экспозиционных модулей-полусфер. Внутри них находятся интересные и познавательные экспонаты. Например, гости центра могут понять принцип работы «Лунохода-1», изучить лунную программу и даже увидеть настоящий образец лунного грунта. Уровень затемнения помещений позволяет использовать пространство для демонстрации на больших экранах видео об исследованиях Луны и Марса, стартах ракет, результатах космической деятельности и многом другом.
В этой части экспозиции размещается шесть экспозиционных модулей-полусфер. Внутри них находятся интересные и познавательные экспонаты. Например, гости центра могут понять принцип работы «Лунохода-1», изучить лунную программу и даже увидеть настоящий образец лунного грунта. Уровень затемнения помещений позволяет использовать пространство для демонстрации на больших экранах видео об исследованиях Луны и Марса, стартах ракет, результатах космической деятельности и многом другом.
Здесь также можно найти различные виды одежды для космонавтов — скафандров. В их числе комплект «Чибис» и образец советского полужесткого скафандра «Кречет», разработанного в 1960-х годах в СССР для экспедиций на Луну. Кроме того, здесь представлен костюм «Пингвин»: его разработали, чтобы создать осевую нагрузку на опорно-двигательный аппарат и скелетную мускулатуру космонавта, а также снизить воздействие невесомости в долгих полетах. Посетители также смогут увидеть космический скафандр «Орлан», созданный для безопасного пребывания и работы космонавта в открытом космосе, и защитный скафандр «Сокол», предназначенный для спасения космонавтов в случае разгерметизации космического корабля.

Здесь также можно найти различные виды одежды для космонавтов — скафандров. В их числе комплект «Чибис» и образец советского полужесткого скафандра «Кречет», разработанного в 1960-х годах в СССР для экспедиций на Луну. Кроме того, здесь представлен костюм «Пингвин»: его разработали, чтобы создать осевую нагрузку на опорно-двигательный аппарат и скелетную мускулатуру космонавта, а также снизить воздействие невесомости в долгих полетах. Посетители также смогут увидеть космический скафандр «Орлан», созданный для безопасного пребывания и работы космонавта в открытом космосе, и защитный скафандр «Сокол», предназначенный для спасения космонавтов в случае разгерметизации космического корабля.
В образовательном центре, который также расположен в зоне «Конструкторское бюро», можно не только осмотреть уникальные экспонаты, но и получить знания о прошлом и настоящем космонавтики. Научный центр напоминает лабораторию и позволяет поближе познакомиться с различными областями космонавтики. Здесь посетитель получит представление о предполетной работе, задачах и проектах по освоению космоса и планет, которые являются локомотивами космической отрасли, и о том, как живут и работают космонавты на орбите, какую пользу это приносит Земле.

Образовательная зона центра «Космонавтика и авиация» — это территория более тысячи квадратных метров, где размещены самые современные интерактивные обучающие экспонаты. Он включает также пять образовательных зон: зона 3D-моделирования и печати, «Луна», открытая мастерская-атмосфера, зона испытаний и лекторий. Здесь работают детский образовательный центр (для детей от 4 до 10 лет), молодежный исследовательский центр (для подростков до 16 лет), здесь реализуется проект «Кулибин про космос».
В образовательном центре, который также расположен в зоне «Конструкторское бюро», можно не только осмотреть уникальные экспонаты, но и получить знания о прошлом и настоящем космонавтики. Научный центр напоминает лабораторию и позволяет поближе познакомиться с различными областями космонавтики. Здесь посетитель получит представление о предполетной работе, задачах и проектах по освоению космоса и планет, которые являются локомотивами космической отрасли, и о том, как живут и работают космонавты на орбите, какую пользу это приносит Земле.

Образовательная зона центра «Космонавтика и авиация» — это территория более тысячи квадратных метров, где размещены самые современные интерактивные обучающие экспонаты. Он включает также пять образовательных зон: зона 3D-моделирования и печати, «Луна», открытая мастерская-атмосфера, зона испытаний и лекторий. Здесь работают детский образовательный центр (для детей от 4 до 10 лет), молодежный исследовательский центр (для подростков до 16 лет), здесь реализуется проект «Кулибин про космос».

Для посетителей от 4 до 16 лет организованы мастер-классы, курсы, лекции и экскурсии, посвященные астрономии, физике, конструированию, робототехнике, прототипированию, электронике, 3D-моделированию и другим популярным инженерным направлениям.

Специалисты проекта «Кулибин про Космос» активно используют метод игрового обучения. Этот прием позволяет сделать экспозицию еще более интересной и притягательной для юных посетителей. В частности, на «Луне» размещен макет инопланетной поверхности с кратерами, песком, камнями и другими препятствиями для тестирования автоматизированных роверов, которые будут собирать юные инженеры. А в зоне испытаний располагаются станки для имитации запуска изобретений в космос.
Для посетителей от 4 до 16 лет организованы мастер-классы, курсы, лекции и экскурсии, посвященные астрономии, физике, конструированию, робототехнике, прототипированию, электронике, 3D-моделированию и другим популярным инженерным направлениям.

Специалисты проекта «Кулибин про Космос» активно используют метод игрового обучения. Этот прием позволяет сделать экспозицию еще более интересной и притягательной для юных посетителей. В частности, на «Луне» размещен макет инопланетной поверхности с кратерами, песком, камнями и другими препятствиями для тестирования автоматизированных роверов, которые будут собирать юные инженеры. А в зоне испытаний располагаются станки для имитации запуска изобретений в космос.
«КБ-3. Космодром будущего».
Интерактивно, виртуально, уникально



«КБ-3. Космодром будущего».
Интерактивно, виртуально, уникально
Интерактивно-досуговое пространство центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ расположено в зоне «КБ-3. Космодром будущего», в подкупольном пространстве павильона и прилегающих выставочных залах. Здесь размещены семейные интерактивные тренажеры-симуляторы, имитирующие кабину космического корабля, и две игровые зоны — «Научная миссия на Луну» и «Пояс астероидов». Еще одним экспонатом является двухуровневый экспозиционный модуль «Монолит», включающий в себя такие разделы, как научно обоснованное представление об устройстве Вселенной, развитие космической науки и технологий в отдаленном будущем.
Интерактивно-досуговое пространство центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ расположено в зоне «КБ-3. Космодром будущего», в подкупольном пространстве павильона и прилегающих выставочных залах. Здесь размещены семейные интерактивные тренажеры-симуляторы, имитирующие кабину космического корабля, и две игровые зоны — «Научная миссия на Луну» и «Пояс астероидов». Еще одним экспонатом является двухуровневый экспозиционный модуль «Монолит», включающий в себя такие разделы, как научно обоснованное представление об устройстве Вселенной, развитие космической науки и технологий в отдаленном будущем.
У входа в модуль «Монолит» посетителей встречает робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). Это первый российский человекоподобный робот, созданный в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Федор должен заменить человека в местах повышенного риска, например в спасательных операциях в космосе. В 2021 году планируется отправить робота на орбиту на новом российском космическом корабле «Федерация», а пока будущий космонавт с искусственным интеллектом примеряет на себя роль экскурсовода в центре «Космонавтика и авиация».
У входа в модуль «Монолит» посетителей встречает робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research). Это первый российский человекоподобный робот, созданный в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Федор должен заменить человека в местах повышенного риска, например в спасательных операциях в космосе. В 2021 году планируется отправить робота на орбиту на новом российском космическом корабле «Федерация», а пока будущий космонавт с искусственным интеллектом примеряет на себя роль экскурсовода в центре «Космонавтика и авиация».
Прямо под куполом расположена «Космическая сфера» — уникальный 5D-кинотеатр диаметром 16 метров, на котором проецируются поверхности Солнца и планет Солнечной системы, а внутри зрители увидят шоу об истории покорения Вселенной человеком — от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса. «Сфера» была разработана специально для центра. Детали для нее изготавливались в семи странах (Россия, Англия, Германия, Дания, Канада, Китай и США), а сборку экспоната выполняли 60 рабочих на протяжении трех месяцев.
Прямо под куполом расположена «Космическая сфера» — уникальный 5D-кинотеатр диаметром 16 метров, на котором проецируются поверхности Солнца и планет Солнечной системы, а внутри зрители увидят шоу об истории покорения Вселенной человеком — от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса. «Сфера» была разработана специально для центра. Детали для нее изготавливались в семи странах (Россия, Англия, Германия, Дания, Канада, Китай и США), а сборку экспоната выполняли 60 рабочих на протяжении трех месяцев.
По всей экспозиции центра установлено более 20 интерактивных столов, где в игровой форме можно запустить ракету в космос, полетать на космическом корабле, подготовить к старту «Буран», собрать ракетный двигатель или даже построить базу на Марсе.

Сформировать у посетителей общее представление о содержании разделов экспозиции и мотивировать их более детально изучать информацию помогают мультимедийные экраны с инфографикой, видеороликами и описаниями экспонатов.
По всей экспозиции центра установлено более 20 интерактивных столов, где в игровой форме можно запустить ракету в космос, полетать на космическом корабле, подготовить к старту «Буран», собрать ракетный двигатель или даже построить базу на Марсе.

Сформировать у посетителей общее представление о содержании разделов экспозиции и мотивировать их более детально изучать информацию помогают мультимедийные экраны с инфографикой, видеороликами и описаниями экспонатов.
Патриотическое воспитание
История Х Х века неотделима от борьбы за освоение космического пространства. О подвигах советских и российских ученых, инженеров, конструкторов рассказывает посетителям зал славы центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Здесь же посетители могут познакомиться с отрядом российских космонавтов — героями, которые участвуют в космических миссиях и покоряют космическое пространство сегодня.
История Х Х века неотделима от борьбы за освоение космического пространства. О подвигах советских и российских ученых, инженеров, конструкторов рассказывает посетителям зал славы центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Здесь же посетители могут познакомиться с отрядом российских космонавтов — героями, которые участвуют в космических миссиях и покоряют космическое пространство сегодня.
«Линза»
Космическое путешествие начинается и заканчивается «Линзой» — центральным объектом входной группы центра «Космонавтика и авиация». Она располагается в вестибюле центра и является центральным входом в пространство павильона, отделяя зрителя от всей экспозиции и одновременно вдохновляя его начать путь. Посетитель проходит через «черную дыру», которая затягивает его в экспозиционное пространство и затем в космос.
Космическое путешествие начинается и заканчивается «Линзой» — центральным объектом входной группы центра «Космонавтика и авиация». Она располагается в вестибюле центра и является центральным входом в пространство павильона, отделяя зрителя от всей экспозиции и одновременно вдохновляя его начать путь. Посетитель проходит через «черную дыру», которая затягивает его в экспозиционное пространство и затем в космос.
Одним из первых посетителей центра в День космонавтики стал президент России Владимир Путин в сопровождении и.о. заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова. Высокие гости ознакомились с экспозицией, рассказывающей о международной лунной программе, и осмотрели автоматическую орбитальную станцию «Алмаз». Владимиру Путину также показали главный исторический экспонат павильона «Космос» — спускаемый аппарат «Восток-1», в котором первый в мире космонавт Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли.

Проект создания центра «Космонавтика и авиация» был реализован правительством Москвы, АО «ВДНХ» и госкорпорацией «Роскосмос».
Одним из первых посетителей центра в День космонавтики стал президент России Владимир Путин в сопровождении и.о. заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, мэра Москвы Сергея Собянина и генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова. Высокие гости ознакомились с экспозицией, рассказывающей о международной лунной программе, и осмотрели автоматическую орбитальную станцию «Алмаз». Владимиру Путину также показали главный исторический экспонат павильона «Космос» — спускаемый аппарат «Восток-1», в котором первый в мире космонавт Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли.

Проект создания центра «Космонавтика и авиация» был реализован правительством Москвы, АО «ВДНХ» и госкорпорацией «Роскосмос».

Центр «Космонавтика и авиация» открыт для посещения с 13 апреля 2018 года, работает ежедневно с 11.00 до 22.00, кроме понедельника (технический день). Билеты на сеансы можно приобрести на сайте ВДНХ.

По вторникам первые три сеанса открыты для бесплатного посещения пенсионерами. Для школьных групп проводятся бесплатные экскурсии.

Подробности на cosmos.vdnh.ru

Центр «Космонавтика и авиация» открыт для посещения с 13 апреля 2018 года, работает ежедневно с 11.00 до 22.00, кроме понедельника (технический день). Билеты на сеансы можно приобрести на сайте ВДНХ.

По вторникам первые три сеанса открыты для бесплатного посещения пенсионерами. Для школьных групп проводятся бесплатные экскурсии.

Подробности на cosmos.vdnh.ru
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