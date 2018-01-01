Новая жизнь в «Космосе»: бульвар, бюро и космодром

В образовательном центре, который также расположен в зоне «Конструкторское бюро», можно не только осмотреть уникальные экспонаты, но и получить знания о прошлом и настоящем космонавтики. Научный центр напоминает лабораторию и позволяет поближе познакомиться с различными областями космонавтики. Здесь посетитель получит представление о предполетной работе, задачах и проектах по освоению космоса и планет, которые являются локомотивами космической отрасли, и о том, как живут и работают космонавты на орбите, какую пользу это приносит Земле.



Образовательная зона центра «Космонавтика и авиация» — это территория более тысячи квадратных метров, где размещены самые современные интерактивные обучающие экспонаты. Он включает также пять образовательных зон: зона 3D-моделирования и печати, «Луна», открытая мастерская-атмосфера, зона испытаний и лекторий. Здесь работают детский образовательный центр (для детей от 4 до 10 лет), молодежный исследовательский центр (для подростков до 16 лет), здесь реализуется проект «Кулибин про космос».



Для посетителей от 4 до 16 лет организованы мастер-классы, курсы, лекции и экскурсии, посвященные астрономии, физике, конструированию, робототехнике, прототипированию, электронике, 3D-моделированию и другим популярным инженерным направлениям.



Специалисты проекта «Кулибин про Космос» активно используют метод игрового обучения. Этот прием позволяет сделать экспозицию еще более интересной и притягательной для юных посетителей. В частности, на «Луне» размещен макет инопланетной поверхности с кратерами, песком, камнями и другими препятствиями для тестирования автоматизированных роверов, которые будут собирать юные инженеры. А в зоне испытаний располагаются станки для имитации запуска изобретений в космос.

