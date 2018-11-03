За что боролись… Украинские "шалуны" наконец-то получили свое

Москва долго ждала, но все же ответила. Действительно, сколько можно ждать, пока украинские "патриоты" поймут, что нельзя плевать в колодец, из которого пьешь.

Расшалившихся детишек воспитатели сначала не наказывают, а пытаются их урезонить: делают замечания, объясняют, к чему их неразумное поведение может привести: лишиться любимых игрушек и прочих "приятностей". Но до шалунов голос разума часто не доходит, и они начинают, что называется, нарываться. Конечно, украинские политики и бизнесмены – это не расшалившиеся дети, но суть от этого не меняется.

Москва долго терпела всевозможные демарши Киева. А тот вводил санкции и такие, и сякие: и против отдельных граждан, и против организаций, и против физических лиц, и против юридических. При этом украинские власти не забывали призывать "весь цивилизованный мир" поддерживать любые ограничения в отношении России. И что характерно – это не мешало "шалунам" вести весьма прибыльный бизнес со "страной-агрессором". Только за первое полугодие этого года товарооборот между двумя странами вырос почти на 30%, составив 5,8 млрд долларов. А в 2017 году Украина закупила у России товаров на 8 млрд долларов, а продала на 5 млрд.

Теперь многим украинским бизнесменам и чиновникам придется призадуматься. Москва вводит "специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России".

Конечно, в Киеве теперь могут сколько угодно говорить, что для них это ничего не значит, никто этих санкций и не заметит, но это лишь хорошая мина при плохой игре. Активы в России есть у многих украинских политиков, депутатов, бизнесменов, хотя они и предпочитают об этом не говорить. Да и экономика страны, несмотря на все усилия нынешних властей, по-прежнему связана с соседями. К тому же никто и не собирался наносить сокрушительный удар по Украине и ее народу. Санкции направлены против тех, кто совершает недружественные действия против российских граждан и юридических лиц. Более того, Москва может отменить эти меры, если Киев снимет ограничения в отношении России.

Короче говоря, "шалунам" дали время подумать и одуматься. Хорошие педагоги всегда так делают: они хорошо знают, что проказы одного – не повод наказывать всех.

Автор Анна Разваляева, радио Sputnik