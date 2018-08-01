Сажать тех, кто торгует с РФ. В Киеве нашли простое решение всех проблем

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за экономическое сотрудничество с Россией.
Да, и напомните секретарю СНБО, что в 2012 году украино-российский товарооборот составлял почти 45 млрд долларов.
Может быть, секретарь СНБО расскажет об этом своей пастве, то есть избирателям. Ведь не за горами выборы. А, чуть не забыл, электорат Турчинова ведь состоит из радикалов и им могут не понравиться такие данные. Тогда не надо. Может быть, поэтому Турчинов про тех, кто торгует с Россией, сейчас говорит: "Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность". Приходит в голову знаменитая поговорка про то, что нужно делать, когда кажется, но Турчинов – из баптистов, у них это не положено.
Но если разобраться: как бы вы назвали ситуацию, при которой государственный муж, отвечающий за госбезопасность, выступает против получения миллиардных доходов для своей страны? Это же "зрада", не иначе. А как нужно поступать со "зрадниками"? Думаю, что сам Турчинов готов расправиться с ними без суда и следствия, да только Заратустра (в лице Европы) не велит.
Разве это не находка? Торгуешь с Россией – в тюрьму. Дальше можно расширять перечень "аморальных" и уголовных поступков, например – есть в доме хоть одна российская вещь – получи два года с конфискацией. Умеешь читать по-русски – год исправительных работ. Родился в Советском Союзе – уехал на пять лет без права переписки, а то мало ли, кому и на каком языке этот злоумышленник напишет. Так, глядишь, и некому выезжать будет. Рожденный сидеть – уехать не может.
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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