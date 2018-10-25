Совсем берега попутали. Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю

Еврочиновникам и евродепутатам, видимо, мало Черного моря, которое они себе присвоили. Теперь им еще и Азовское подавай. Они решили Россию "построить", а если не будет "строиться", грозятся наказать. Чудаки, право слово.

Евродепутаты, судя по всему, возомнили себя не иначе как наместниками Бога на Земле. Ничем другим объяснить их действия не получается. На очередном своем междусобойчике они приняли резолюцию по Азовскому морю.

С чего вдруг они вообще озадачились этим вопросом, остается самой таинственной тайной из всех таинственных тайн. Азов – это внутреннее море России и Украины. Каким боком тут пристроился Евросоюз и его парламентарии, наверно, даже они сами объяснить не смогут. Ни Россия, ни Украина не являются членами ЕС, какой-то судебной инстанцией по разрешению межгосударственных споров сам Европарламент вроде бы еще не стал, да и до уровня ООН не дотягивает и никогда не дотянется. Но разве это имеет какое-то значение, если речь заходит о возможности ввести очередные антироссийские санкции? Впрочем, некое логическое обоснование все же под эти действия попытались устами главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подвести. Дескать, Азовское море рядом с Черным расположено, а Черное Могерини объявила "европейским".

В Киеве, конечно, поблагодарили евродепутатов за участие, но все равно остались недовольны. Ведь, по мнению Климкина, одних санкций и дипломатических усилий для решения "азовской проблемы" мало. Надо организовывать военное международное патрулирование! А как же без этого. Глядишь, под это дело европейцы какие-нибудь списанные катера подгонят. Не будут же они на ржавых украинских судах с риском утонуть вдоль берега плавать. Вот только кто ж их в Азов пустит? Евродепутаты, видимо, это все же понимают, так что ограничиваются призывом к очередным санкциям. Может, и рады бы сделать что-то еще, да силенок не хватает. Видимо, следующие санкции будут введены за ухудшение условий жизни белых медведей или пингвинов. Ведь никакой разницы нет, за что их вводить.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik