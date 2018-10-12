"Сберечь людей, расстрелять Донбасс": кого в Киеве за людей не считают

Президент Украины Петр Порошенко не считает жителей Донбасса за людей и даже не пытается этого скрыть. Кто следующий потеряет в его глазах статус человека?

Президент Украины Петр Порошенко разрешил своим солдатам, которые воюют с Донбассом, стрелять из чего ни попадя. Потому что главное, по его словам, сохранить своих людей. То есть те, в кого предполагается палить из всех видов оружия, в глазах украинского президента вовсе не люди – так, досадная помеха, которую надо устранить.

Это он и демонстрировал все последние годы своим отношением к Донбассу. Регион отрезали от поставок продовольствия, воды и электричества, его регулярно обстреливают, несмотря на многочисленные "перемирия".

Даже его специальный статус в Раде рассматривают не потому, что хотят завершить конфликт, а потому что иначе, как пригрозили в США, пришлось бы снять санкции с России. Ведь этот закон хоть и не отвечает Минским соглашениям, но создает такую видимость, и не будь его – у западных партнеров уже не было бы возможности заявить, что Украина хоть что-то из тех договоренностей выполняет.

А то, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР погибают люди, украинского президента не волнует – это ведь не "свои". Как боролись, например, с "московскими демонами" – еще одна группа, которая, по мнению Порошенко, не достойна называться людьми. Он уверен, что "боголюбивый украинский народ" совершил победу "добра над злом", добившись предоставления автокефалии раскольнической церкви.

Он, впрочем, пообещал "уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сохранять единство с российской православной церковью". Это прекрасно, что президент вроде бы светского государства милостиво разрешил согражданам исповедовать свою веру. Только, если учесть его отношение к тем, кого он и людьми не считает, верится в это с трудом – как бы верующих на Украине не ожидало то же, с чем столкнулись жители Донбасса.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik