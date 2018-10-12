"Сберечь людей, расстрелять Донбасс": кого в Киеве за людей не считают

Президент Украины Петр Порошенко разрешил своим солдатам, которые воюют с Донбассом, стрелять из чего ни попадя. Потому что главное, по его словам, сохранить своих людей. То есть те, в кого предполагается палить из всех видов оружия, в глазах украинского президента вовсе не люди – так, досадная помеха, которую надо устранить.
Даже его специальный статус в Раде рассматривают не потому, что хотят завершить конфликт, а потому что иначе, как пригрозили в США, пришлось бы снять санкции с России. Ведь этот закон хоть и не отвечает Минским соглашениям, но создает такую видимость, и не будь его – у западных партнеров уже не было бы возможности заявить, что Украина хоть что-то из тех договоренностей выполняет.
А то, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР погибают люди, украинского президента не волнует – это ведь не "свои". Как боролись, например, с "московскими демонами" – еще одна группа, которая, по мнению Порошенко, не достойна называться людьми. Он уверен, что "боголюбивый украинский народ" совершил победу "добра над злом", добившись предоставления автокефалии раскольнической церкви.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik