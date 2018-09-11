В чужой монастырь со своим уставом. Госдеп занялся религией на Украине

США направили в Киев ревизора: проверить, как обстоят дела в духовной жизни украинцев. И, кажется, для Вашингтона в этой ситуации чем хуже – тем лучше.

Госдеп США привык контролировать все. Американские чиновники старательно направляли ход "революции" на Украине, давали советы и подкармливали булочками. Теперь пришло время разобраться с духовной жизнью украинцев. Этим занимается представитель госдепартамента США по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк. Как сообщается, с украинскими чиновниками и религиозными деятелями он обсудит "усилия по защите и продвижению религиозной свободы".

Эта свобода, вероятно, выражается в поддержке раскольнических украинских церквей, которые добиваются разрыва связей верующих на Украине с Русской православной церковью. Уничтожить все общее, что было между двумя странами, стремятся даже в этой сфере. Причем конфликт нынешнего самопровозглашенного киевского "патриарха" Филарета с РПЦ возник не сегодня – еще в перестроечные годы. А сейчас на фоне политической напряженности обостряются и церковные противоречия – на требования украинских раскольников предоставить им автокефалию отреагировал Константинопольский патриархат. Он назначил в Киев своих представителей – экзархов. Как сказано, "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине".

Интересно, встречался ли перед этим с представителями Константинопольского патриархата мистер Браунбэк? Ведь давление Вашингтона в этом вопросе очевидно – это отмечают и в Русской православной церкви. И обещают "крайне жесткий ответ", если решение об автокефалии будет принято.

Ведь едва ли подлежит сомнению то, что американцев в этой ситуации интересует отнюдь не религиозная свобода на Украине, а противостояние с Москвой. Еще неизвестно, какую работу будут проводить с раскольниками – при желании и грамотной работе можно взрастить целую армию фанатиков, которые готовы будут к любым "крестовым походам".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik