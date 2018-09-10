Религиовед назвал странными действия по "подготовке автокефалии на Украине"

РПЦ осудила объявленную Константинопольским патриархатом подготовку к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине. Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik назвал ситуацию неканонической.

Русская православная церковь уже готовит ответ на действия Константинопольского патриархата в отношении Украины, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе "Воскресный вечер" на канале "Россия 1".

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, если тот предоставит автокефалию Украинской церкви.

"Ответные шаги со стороны Московского патриархата обязательно последуют", – заверил Легойда, добавив, что они будут "крайне жесткими".

При этом священник подчеркнул, что "Русская церковь до конца пытается сохранить мир и до конца пытается уберечь братьев от каких-то непоправимых шагов". Встреча русского патриарха Кирилла с константинопольским патриархом Варфоломеем I в Стамбуле 31 августа стала "наглядной демонстрацией готовности к переговорам, к тому, чтобы мир был сохранен", отметил он.

Религиовед, историк религий Юрий Табак в эфире радио Sputnik отметил, что с объявленной Константинопольским патриархатом подготовкой к представлению автокефалии Православной церкви на Украине сложилась "странная ситуация".

"Происходят события неканонические и эта ситуация не имеет прямых аналогов в истории церкви. Дело в том, что за автокефалией может обращаться только каноническая церковь. Но никто ни к кому не обращался от канонической церкви, а на Украине единственная каноническая церковь – это Украинская православная церковь Московского патриархата. Обе другие существующие на Украине православные церковные структуры – так называемый Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь – не признаны другими церквами. И это странная ситуация, когда за автокефалией обращаются неканонические церковные структуры, плюс еще глава государства (президент Украины Петр Порошенко, – ред.), который таким образом и вовсе как бы вмешивается в церковные дела", – сказал Юрий Табак.

Также решение Константинопольского патриархата раскритиковал Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ). В синоде подобный шаг назвали "вопиющим нарушением священных канонов".