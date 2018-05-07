РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Париж против: выход США из сделки с Ираном чреват большой войной

12:4107.05.2018
(обновлено: 12:44 07.05.2018)
07520
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в ТегеранеБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Политика Вашингтона в отношении Тегерана грозит войной, уверен президент Франции. И не только он. Но остановит ли это Трампа? Ведь США и их экономика так устроены: навязчивое доминирование в других регионах – это залог процветания внутри страны.

В стане ключевых союзников по НАТО – очередной раскол. И вовсе не по поводу возможной торговой войны. Причина в другом: в намерении Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном. Ангела Меркель заявила, что европейские лидеры готовы выработать дополнительные соглашения и условия по сделке, лишь бы она не оказалась под угрозой. Лондон вне зависимости от партнеров по Старому Свету надеется, что такого не произойдет. И даже прикладывает дипломатические усилия в этом направлении. Париж тоже против, о чем и заявил французский лидер Эммануэль Макрон, причем в весьма категоричной форме.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Мнение: интересы Европы и США в отношении Ирана различаются

Видимо, многочисленные, демонстрирующие особую расположенность друг другу тактильные контакты с Дональдом Трампом во время его визита в Вашингтон не сработали. Сколько не сдувал Трамп пылинки с коллеги, все напрасно. Отказ президента США от ядерной сделки с Ираном может привести к войне, уверен Макрон. Положительное решение Соединенных Штатов в этом вопросе, которое ожидается не позднее 12 мая, откроет ящик Пандоры, добавил глава Пятой республики. Он, конечно, выразил дежурное сомнение, что американский президент стремится разжечь новый конфликт. Однако это скорее этикет, нежели искренность.

По большому счету, Эммануэль Макрон назвал вещи своими именами, без условностей и экивоков. Ядерная сделка с Ираном, которую подписывали Тегеран и международная "шестерка" – Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия – остается гарантией от быстрого сползания Ближнего Востока в по-настоящему большой конфликт. А принятый три года назад Совместный всеобъемлющий план действий – тот самый документ, который технически обеспечивает эту гарантию. Вашингтон не просто поставил под сомнение эффективность этого механизма, а готов приступить к его демонтажу. Есть разные версии, объясняющие позицию Трампа в этом вопросе. От пересмотра наследия Барака Обамы и влияния нового советника американского президента по нацбезопасности, антиирански настроенного Джона Болтона до тесных связей Белого дома с Израилем, куда Трамп совершил, как известно, свой первый зарубежный визит в качестве президента. Собственно, все эти причины – лишь грани одного целого.

Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране
© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo
И ты, Брут: Европа не разорвет сделку с Ираном из-за США

Недавнее признание США Иерусалима столицей Израиля и наделавшая шума презентация Биньямином Нетаньяху собранных разведкой сведений об иранской ядерной программе лишь дополняют картину. Израильский премьер пытался убедить мировую общественность, что Тегеран не отказался от создания ядерной бомбы, а также заявил, что еврейское государство готово к войне со своим главным антагонистом в регионе, да и во всем мире. Но Трампа в "злокозненности" Ирана убедили еще до презентации Нетаньяху. Более года назад американский лидер называл эту страну главным спонсором мирового терроризма и приклеивал другие нелестные ярлыки. А в последнее время, со слов президентского адвоката Рудольфа Джулиани, вообще заговорил о необходимости смены власти в Тегеране. А тут ведь только два способа – большая война или цветная революция. Каждый из них – колоссальная опасность для всего региона. Иран все-таки не Ливия и даже не Сирия. 

Но хуже всего то, что Вашингтон продолжает демонстрировать повышенную турбулентность внешнеполитического курса. Да и есть ли он, этот курс? С одной стороны, американский лидер заявляет о том, что Белый дом намерен сосредоточиться на внутреннем развитии страны и снизить свое присутствие на том же Ближнем Востоке. С другой, без законных оснований пускает "военные корни" в Сирии и подумывает о смене режима в Иране. Формально одно с другим плохо согласуется. А все потому, что в реальности Америка и ее экономика так устроены: навязчивое доминирование и присутствие в других регионах и есть залог процветания внутри страны. Любой американский политик знает это правило назубок. Трамп, из-за отсутствия большого опыта в этой сфере человеческой деятельности, видимо, еще просто не научился быть обтекаемым и изящно туманным. А потому его резкие, угловатые высказывания и посылы входят в конфликт друг с другом. 

Участники акции протеста в Куме, Иран. 3 января 2018
© AFP 2018 / Mohammad Ali Marizad
Политолог: вокруг "сделки с Ираном" образовалась очень необычная ситуация

Казалось бы, внутриполитическая американская кухня и издержки работы нынешнего хозяина Белого дома не должны очень уж сильно интересовать широкую публику. Это было бы так, если бы речь шла о небольшом или даже большом, но периферийном государстве. Но речь идет о мощнейшей державе, в которой очень многие представители истеблишмента по-прежнему заинтересованы в новых конфликтах вдали от ее границ. Стратегическая линия на глобальное доминирование сохраняется вне зависимости от заявлений Трампа о необходимости сосредоточиться на развитии исключительно самой Америки. И сейчас "под раздачу" попадает ядерная сделка с Ираном. Да, после ее заключения в 2015 году с Тегерана стали снимать санкции и размораживать его зарубежные финансовые активы, что позволило государству нарастить экономическую и военную мощь. Но, во-первых, сами ограничения не были безупречны с точки зрения международного права, а во-вторых – развитие страны не есть доказательство создания ею оружия массового поражения. Если нынешний сдерживающий формат пойдет "вразнос", слова Эммануэля Макрона могут оказаться пророческими. Вот только подобные прорицания, если они сбудутся, не вызовут никаких восторгов по поводу способностей французского президента.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена