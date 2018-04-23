Мавр сделал свое дело. В Вашингтоне больше не хотят видеть людей Порошенко

Позиции Петра Порошенко шатаются все сильнее. Запад шлет ему недвусмысленные сигналы, а украинские политики готовятся к смене власти.

В Киеве ходит слух, что Запад хотел бы поменять власть на Украине. Многие подметили, что недавно официальные лица в Вашингтоне встретились со сторонниками "Народного фронта", при том, что "Блок Петра Порошенко" там никак не был представлен. Как считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович, то, что людей президента там не было, может говорить только об одном: Запад хочет смены власти.

Президентские выборы на Украине должны состояться меньше, чем через год, а нынешний президент пока не может похвастаться значимыми успехами. Войну не остановил, жизнь населения не улучшил, во внешней политике завел страну в тупик. Рекорды разве что со знаком минус: социальная сфера страны постепенно приходит в упадок, пока лично Петр Порошенко продолжает богатеть и кататься по Мальдивам.

А раз в бюджете денег нет, рассчитывать он может только на помощь извне. Максимально усложнив условия внешней торговли и рассорившись с крупнейшим партнером – Россией, – украинский президент продолжает просить денег у США и Евросоюза.

Палата представителей конгресса США согласилась в этом финансовом году снова материально помочь Украине: выделяет 620,7 миллиона долларов, включая 200 – на военно-техническую помощь. Порошенко в ответ рассыпался в благодарностях и увидел в этом беспрекословную поддержку его курса. Впрочем, реальность заставляет в этом сомневаться. Пока президент сотрясает воздух фразами, которые всем уже давно приелись, в Вашингтон ездят люди Яценюка – а именно он был вполне перспективной фигурой, когда еще в майданные времена на Западе обсуждали конструкцию украинской власти.

Так что чем ближе выборы, тем более шаткой становится позиция Петра Порошенко. Даже если он будет баллотироваться, вряд ли он сможет заручиться внушительной поддержкой граждан: ему недостает реальных положительных результатов работы, и на одной харизме, даже если бы она у него была, в таких условиях далеко не уехать.

Впрочем, даже если Порошенко решит цепляться за власть до конца, вряд ли он сможет что-то противопоставить нежеланию Запада. В крайнем случае, его просто сместят – он по себе знает, что опыт майданов и смены власти у Запада есть.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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