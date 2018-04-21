Не ищите женщину. Болельщики ЧМ в России – перед лицом новой опасности

Британия обнаружила новое оружие Кремля. Это никакой не газ и не жидкость, а что-то посильнее, что может принести душевные муки, коня на скаку остановить и в горящую избу войти. Как считает британский эксперт по безопасности и разведке Энтони Глис, шансов у английской команды и так немного, а если бы они и были, русские все равно бы помешали – с помощью женщин.
Может, кстати, поэтому российская сборная никак не добьется высот? Слишком много вокруг красивых женщин.
Британский таблоид уже пугает читателей коллажами с женскими ногами, озадаченным футболистом и улыбающимся Путиным – по версии газеты, именно он расставляет "медовые ловушки".
Да, в подвалах Кремля есть специальная тренировочная база, где жительницы всех городов, принимающих чемпионат мира, проходят спецподготовку и учатся соблазнять иностранных футболистов. Раньше на картошку все ездили, а теперь есть задания поважнее.
Натовские солдаты уже испытали на себе это важнейшее оружие. В Эстонии русские женщины мешали им нормально служить родине. Даже несмотря на то, что вновь прибывших солдат сразу инструктировали: если ты сам понимаешь, что с виду ты не очень, но красивая девушка проявляет к тебе интерес – остерегайся!
Судя по западному информационному фону, где одной из главных тем стали домогательства, порой европейцы и американцы просто не могут сдержать душевный порыв, когда видят красивую девушку. Но виноват все равно Кремль, который пользуется слабостями честных солдат.
Ведь многие уже съездили к нам на Кубок конфедераций, где, вопреки ожиданиям британской прессы, даже подраться толком не смогли – как-то уж слишком прилично все получилось.
А сейчас фанатам предоставляется еще одна возможность и поболеть за своих, и посмотреть нашу страну – причем по упрощенным правилам въезда. Ну кто же от этого откажется, какими бы опасными ни были наши девушки.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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