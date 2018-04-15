А знаете, какие там носят трусы? Британцев уговаривают не ехать в Россию

Британские СМИ нашли самое опасное место на Земле. Судя по их материалам, это Россия. Предупреждают, что футбольному болельщику туда лучше не соваться. Причин – масса, и одна страшнее другой.

Чемпионат мира по футболу все ближе, способов как-то навредить у противников России – все меньше. Поэтому британские таблоиды чуть ли не ежедневно печатают устрашающие статьи, в которых крупными буквами пишут: не надо ехать в Россию!

Угрозы придумали на любой вкус, в том числе для самых взыскательных читателей. Тем, кого не пугает Россия как таковая, обещают атаки террористов, которые якобы пообещали мстить персонально футбольным болельщикам . Тех, кого и такими угрозами не возьмешь, пугают якобы плохим отношением россиян к британцам. Причем это уже, по мнению авторов, выходит за рамки Чемпионата мира и распространяется также на Лигу Европы. Пишут: если вы все-таки решитесь посетить матч ЦСКА-"Арсенал", лучше приготовиться к оскорблениям и нападениям. Напоминают про отравление Скрипалей и предупреждают о возможности антибританских настроений. А "Арсенал" просит своих болельщиков не обсуждать политику в общественных местах. Прекрасный совет. Не только для России, кстати. Приехали в другую страну смотреть футбол – смотрите, и все будет не просто хорошо, а очень хорошо. А если вы начнете на улицах в другой стране кричать, как вы там всех не любите – кто знает, может, кому-то это и не понравится, тут газеты правы

Впрочем, тех, кто в силах воздержаться от политических комментариев во время и после матчей, по мнению британских СМИ, в России тоже подстерегают опасности. Таблоиды опубликовали "шокирующее" видео: в парке две группы девушек тренируются в каком-то виде контактного боя. Комментарий поясняет: это специальные женские отряды, которые будут жестоко избивать британцев. Почему именно британцев, зачем вообще избивать – это не очень понятно. А видео именно с девушками использовали в материале для толерантности и разнообразия.

Все эти статьи, которые, судя по названиям, должны рассказывать о подготовке к спортивному мероприятию, снабжены не фотографиями зеленых полей, а устрашающими изображениями агрессивных толп в клубах дыма.

Впрочем, и в визуальном ряде есть разнообразие: к одному материалу прикрепили занятный коллаж: изображение Храма Василия Блаженного и рядом чьи-то руки в наручниках. Тут британцам рассказывают уже о том, что в этой страшной стране можно не только умереть ужасной смертью, но и попасть в тюрьму.

Британцам кажутся странными некоторые российские законы и правила: например, не фотографировать военные и стратегические объекты, не использовать квадрокоптеры без разрешения. Не знаю, почему их это удивляет. Наверное, в Британии – в порядке вещей пробраться на военную базу и начать снимать ее с помощью дрона – за такое там, пожалуй, не задерживают, а дают почетную грамоту.

Еще одно удивительное правило – мыть машину. Можно даже не целиком, а только номера, потому что номер, который невозможно разглядеть под слоем грязи – это нарушение. Вот нравы! – недоумевают британцы, которые, наверное, в своей стране терпеливо ждут, пока грязь сама отвалится.

Но самое страшное и необъяснимое – запрещен ввоз в страну и последующая продажа нижнего белья из синтетических тканей с гигроскопичностью ниже 6%. То есть из тех волокон, которые не впитывают влагу. Короче, из самой дешевой синтетики. Вот это уж точно то, о чем в первую очередь необходимо знать футбольным болельщикам. Они-то, поди, уже упаковали целые сумки синтетического ширпотреба, чтобы загнать здесь по спекулятивной цене – и вдруг такое нелепое правило.

Вообще-то можно предположить, что такие публикации работают с точностью до наоборот. Во всяком случае, в глазах тех болельщиков, кто собрался в Россию на чемпионат для того, чтобы просто смотреть матчи. Они поймут, что тем, кто не планирует фотографировать с дрона военные базы и продавать в промышленных масштабах вредные трусы бояться в России нечего. Ну а те, кто мечтал сюда поехать именно за этим… Наверное, им нужно все же проверить степень гигроскопичности нижнего белья. Закон есть закон.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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