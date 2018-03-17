РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Напугали "Газпром"… американским СПГ. А сами российский покупают

12:0017.03.2018
(обновлено: 12:01 17.03.2018)
060
© AFP 2018 / Mladen AntonovБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате ПенсильванияБуровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2018 / Mladen Antonov
На земле, под землей и на море. США решили "отбить" у России Европу, соблазнив ее своим СПГ. Можно, конечно, попробовать. Правда, когда подморозило, Америка сама русский газ полюбила.

Неужели объявлена газовая битва за Европу? Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк в кулуарах Атлантического совета заявила, что американские компании готовы в разы расширить газовую экспансию в Европу. И что в ЕС у Вашингтона особый интерес. Мол, США уже активно работают над расширением экспорта в Старый Свет своего СПГ (сжиженного природного газа). Даже есть уже 30 плавучих станций для хранения и регазификации топлива. 

Судно с первой партией сжиженного природного газа из США в Клайпедском морском порту
© Фото : Министерство энергетики Литвы
Эксперт прокомментировал намерение США конкурировать с газом из РФ в Европе
Прыть объяснима. США хотят торговать всем, что производится на их территории, торговать на всех континентах и с каждой страной, во что бы то ни стало. Другими словами, всех конкурентов, которые мешают – вытеснять, не щадя живота своего. 

В этом свете, похоже, газовый спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" стоит рассматривать под другим углом. Становится понятна декламация президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что украинская сторона "получит все до копейки". И что Россию ждет "разрушение", если не выполнит решение арбитража в Стокгольме. Еще и штрафными санкциями припугнул.  Нашел кого… Наверное, решил, что победитель в будущей "газовой войне" американского СПГ и российских трубопроводов ему уже известен. 

Но пока совсем на то не похоже. Вот и в Европе об Украине беспокоятся куда больше, чем в самом Киеве. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала "Газпром" начать поставку газа Украине. Мол, российская компания должна выполнять обязательства, и точка. Правда, если откровенно, ей бы прежде не мешало ознакомиться со всеми решениями и соглашениями. А уж потом говорить о трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и ЕС по спору "Газпрома" и "Нафтогаза".  

По большому счету, суть ведь в том, что "Нафтогаз" должен был выполнять договоренности и именно украинская компания в очередной раз оказалась несостоятельной. А зачем российскому холдингу такой партнер, который баснями кормит и при каждом удобном случае напраслину возводит? Не можешь – отойди в сторонку, не засоряй эфир! Так нет же, чем дальше, тем больше грязи. В том числе и в сторону "Северного потока-2".

Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мнение: в газовом споре Киеву пришлось использовать "тяжелую артиллерию"
Видимо, и потому, что, по словам той же Сандры Оудкирк – российский проект якобы сделает "Газпром" практически монополистом в Европе и закроет рынок для альтернативных поставок. Но вот вопрос, зачем Европе ваши альтернативные заморские поставки, которые дороже российских трубопроводных? Конечно, если Трампу так хочется, то можно демпинг устроить за счет денег налогоплательщиков – приплачивать из бюджета американским поставщикам газа, чтобы те его в Европу отправляли. Что-то с трудом в это верится. 

А пока на деле получается, что, наоборот, США вынуждены покупать российский СПГ у компании "Новатэк". Кстати, Великобритания тоже.  И те и другие остро нуждались в голубом топливе, когда холодно было зимой и очень сильно мерзли. Так и хочется перефразировать одно расхожее выражение: холод не тетка, газку не поднесет. А россияне выручили. 

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена