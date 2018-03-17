Напугали "Газпром"… американским СПГ. А сами российский покупают

Неужели объявлена газовая битва за Европу? Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк в кулуарах Атлантического совета заявила, что американские компании готовы в разы расширить газовую экспансию в Европу. И что в ЕС у Вашингтона особый интерес. Мол, США уже активно работают над расширением экспорта в Старый Свет своего СПГ (сжиженного природного газа). Даже есть уже 30 плавучих станций для хранения и регазификации топлива.
В этом свете, похоже, газовый спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" стоит рассматривать под другим углом. Становится понятна декламация президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что украинская сторона "получит все до копейки". И что Россию ждет "разрушение", если не выполнит решение арбитража в Стокгольме. Еще и штрафными санкциями припугнул. Нашел кого… Наверное, решил, что победитель в будущей "газовой войне" американского СПГ и российских трубопроводов ему уже известен.
Но пока совсем на то не похоже. Вот и в Европе об Украине беспокоятся куда больше, чем в самом Киеве. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала "Газпром" начать поставку газа Украине. Мол, российская компания должна выполнять обязательства, и точка. Правда, если откровенно, ей бы прежде не мешало ознакомиться со всеми решениями и соглашениями. А уж потом говорить о трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и ЕС по спору "Газпрома" и "Нафтогаза".
По большому счету, суть ведь в том, что "Нафтогаз" должен был выполнять договоренности и именно украинская компания в очередной раз оказалась несостоятельной. А зачем российскому холдингу такой партнер, который баснями кормит и при каждом удобном случае напраслину возводит? Не можешь – отойди в сторонку, не засоряй эфир! Так нет же, чем дальше, тем больше грязи. В том числе и в сторону "Северного потока-2".
А пока на деле получается, что, наоборот, США вынуждены покупать российский СПГ у компании "Новатэк". Кстати, Великобритания тоже. И те и другие остро нуждались в голубом топливе, когда холодно было зимой и очень сильно мерзли. Так и хочется перефразировать одно расхожее выражение: холод не тетка, газку не поднесет. А россияне выручили.
Автор Олег Обухов, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!