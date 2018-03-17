Напугали "Газпром"… американским СПГ. А сами российский покупают

На земле, под землей и на море. США решили "отбить" у России Европу, соблазнив ее своим СПГ. Можно, конечно, попробовать. Правда, когда подморозило, Америка сама русский газ полюбила.

Неужели объявлена газовая битва за Европу? Заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк в кулуарах Атлантического совета заявила, что американские компании готовы в разы расширить газовую экспансию в Европу. И что в ЕС у Вашингтона особый интерес. Мол, США уже активно работают над расширением экспорта в Старый Свет своего СПГ (сжиженного природного газа). Даже есть уже 30 плавучих станций для хранения и регазификации топлива.

Прыть объяснима. США хотят торговать всем, что производится на их территории, торговать на всех континентах и с каждой страной, во что бы то ни стало. Другими словами, всех конкурентов, которые мешают – вытеснять, не щадя живота своего.

В этом свете, похоже, газовый спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" стоит рассматривать под другим углом. Становится понятна декламация президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что украинская сторона "получит все до копейки". И что Россию ждет "разрушение", если не выполнит решение арбитража в Стокгольме. Еще и штрафными санкциями припугнул. Нашел кого… Наверное, решил, что победитель в будущей "газовой войне" американского СПГ и российских трубопроводов ему уже известен.

Но пока совсем на то не похоже. Вот и в Европе об Украине беспокоятся куда больше, чем в самом Киеве. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини призвала "Газпром" начать поставку газа Украине. Мол, российская компания должна выполнять обязательства, и точка. Правда, если откровенно, ей бы прежде не мешало ознакомиться со всеми решениями и соглашениями. А уж потом говорить о трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и ЕС по спору "Газпрома" и "Нафтогаза".

По большому счету, суть ведь в том, что "Нафтогаз" должен был выполнять договоренности и именно украинская компания в очередной раз оказалась несостоятельной. А зачем российскому холдингу такой партнер, который баснями кормит и при каждом удобном случае напраслину возводит? Не можешь – отойди в сторонку, не засоряй эфир! Так нет же, чем дальше, тем больше грязи. В том числе и в сторону "Северного потока-2".

Видимо, и потому, что, по словам той же Сандры Оудкирк – российский проект якобы сделает "Газпром" практически монополистом в Европе и закроет рынок для альтернативных поставок. Но вот вопрос, зачем Европе ваши альтернативные заморские поставки, которые дороже российских трубопроводных? Конечно, если Трампу так хочется, то можно демпинг устроить за счет денег налогоплательщиков – приплачивать из бюджета американским поставщикам газа, чтобы те его в Европу отправляли. Что-то с трудом в это верится.

А пока на деле получается, что, наоборот, США вынуждены покупать российский СПГ у компании "Новатэк". Кстати, Великобритания тоже. И те и другие остро нуждались в голубом топливе, когда холодно было зимой и очень сильно мерзли. Так и хочется перефразировать одно расхожее выражение: холод не тетка, газку не поднесет. А россияне выручили.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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