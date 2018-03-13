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Экономика

В ЕС призвали "Газпром" выполнить требования Стокгольмского арбитража

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (87)
01:2413.03.2018
(обновлено: 01:29 13.03.2018)
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВерховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Архивное фотоВерховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Газпрому" необходимо выполнять договорные обязательства, заявила накануне глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Мы обсуждали с (президентом Украины — ред.) недавнее решение "Газпрома" о приостановке предоплаченных газовых поставок на Украину. "Газпром" должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша) Шевчовича активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении", — сказала Могерини.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила, что дипломатическое ведомство страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в страны Европейского союза. При этом в Еврокомиссии назвали трехсторонние переговоры по газу эффективным инструментом урегулирования разногласий. В ЕК также отметили, что готовы выступить посредником в переговорном процессе. Однако глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что трехсторонних переговоров Украины, России и ЕК по газовому вопросу не планируется, это дело компаний.

Первого марта "Газпром" сообщил, что получил от украинской компании средства на оплату поставок "голубого топлива" в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому в марте газ предоставляться "Нафтогазу" не будет.

Стокгольмский арбитраж

Подписание соглашения о финансировании Северного потока-2 между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже
© AFP 2018 / Eric Piermont
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Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. Суд вынес вердикт, по которому обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" более 2,5 миллиарда долларов.

В "Газпроме" раскритиковали данное решение Стокгольмского арбитража, отметив, что вердикт вносит дисбаланс в пользу украинской стороны. В связи с этим российская компания намерена обжаловать решения, а также расторгнуть сами контракты через этот же арбитраж. Официальное уведомление о начале процедуры расторжения соглашений было направлено украинской компании пятого марта.

"Украина получит все до копейки"

По словам украинского президента Петра Порошенко, каждый день задержки выполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" будет стоить российской компании полмиллиона долларов.

Работник Нафтогаза на газокомпрессорной станции Бобровницкая Черниговской области, Украина
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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"Мы выиграли кейс по транзиту и 4,6 миллиарда долларов — это объем убытка, который российский Газпром должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить "Северный поток-2", имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: "Газпром" тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу Нафтогаза… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что украинская сторона "получит все до копейки". Порошенко также заявил, что Россию ждет "разрушение" в случае невыполнения решения арбитража в Стокгольме.

"Вымогатели"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал газовый спор "Газпрома" и "Нафтогаза". По словам парламентария, российской компании необходимо поскорее разорвать все заключенные контракты.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© Flickr / NATO
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"Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз потом требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно: для нас это не будет иметь значения, мы будем свободны от этого покупателя, больше похожего на вымогателя", — заявил Пушков.

Он также подчеркнул, что прекращение поставок "голубого топлива" на Украину положит конец заявлениям президента Петра Порошенко о "газовом давлении" со стороны России, после чего Киеву придется закупать топливо у США или Катара.

Газовый конфликт
© РИА Новости, Инфографика
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Газовый конфликт

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