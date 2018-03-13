В ЕС призвали "Газпром" выполнить требования Стокгольмского арбитража

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Газпрому" необходимо выполнять договорные обязательства, заявила накануне глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила, что дипломатическое ведомство страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в страны Европейского союза. При этом в Еврокомиссии назвали трехсторонние переговоры по газу эффективным инструментом урегулирования разногласий. В ЕК также отметили, что готовы выступить посредником в переговорном процессе. Однако глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что трехсторонних переговоров Украины, России и ЕК по газовому вопросу не планируется, это дело компаний.
Первого марта "Газпром" сообщил, что получил от украинской компании средства на оплату поставок "голубого топлива" в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому в марте газ предоставляться "Нафтогазу" не будет.
Стокгольмский арбитраж
В "Газпроме" раскритиковали данное решение Стокгольмского арбитража, отметив, что вердикт вносит дисбаланс в пользу украинской стороны. В связи с этим российская компания намерена обжаловать решения, а также расторгнуть сами контракты через этот же арбитраж. Официальное уведомление о начале процедуры расторжения соглашений было направлено украинской компании пятого марта.
"Украина получит все до копейки"
По словам украинского президента Петра Порошенко, каждый день задержки выполнения решения Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" будет стоить российской компании полмиллиона долларов.
Он подчеркнул, что украинская сторона "получит все до копейки". Порошенко также заявил, что Россию ждет "разрушение" в случае невыполнения решения арбитража в Стокгольме.
"Вымогатели"
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал газовый спор "Газпрома" и "Нафтогаза". По словам парламентария, российской компании необходимо поскорее разорвать все заключенные контракты.
Он также подчеркнул, что прекращение поставок "голубого топлива" на Украину положит конец заявлениям президента Петра Порошенко о "газовом давлении" со стороны России, после чего Киеву придется закупать топливо у США или Катара.