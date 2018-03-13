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Детектив с предсказуемой развязкой. Тереза Мэй указала пальцем на Россию

12:4713.03.2018
(обновлено: 13:23 13.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Британский премьер Тереза Мэй заявила, что причастность России к отравлению экс-сотрудника ГРУ "весьма вероятна". Чудесная формулировка, не правда ли?

Весьма вероятно, что полуразрушенное мегалитическое сооружение Стоунхедж, которое находится в 13 километрах от Солсбери (города, в котором отравили проживающего в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля) – тоже дело рук Кремля.  То ли он его разрушал, то ли строил – исключать ничего нельзя. Также не стоит исключать полностью, что именно Россия виновата в появлении или исчезновении Лохнесского чудовища. Кромвель, уничтоживший половину ирландцев, возможно, получал указания из Кремля.  Британцы должны быть благодарны России просто потому, что она есть. Это же так удобно.

Вестминстерский дворец в Лондоне
© РИА Новости / РИА Новости
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Мнение: обвинения Москвы в отравлении Скрипаля Лондон согласовал с США
Я не исключаю, что в обозримом будущем все английские детективы могут быть переписаны. В финале каждого из них будет выясняться, что убийца-дворецкий или убийца-садовник связан с Россией. Мориарти тоже должен быть русским.

Кстати, отравление Скрипаля и его дочери – это чисто британский детектив. Маленький город с населением под 50 тысяч, могила жены, цветы, яд, кома. Тереза Мэй в роли мисс Марпл, Борис Джонсон в роли Эркюля Пуаро. Только вот в подобных детективах, для интриги, обычно есть круг подозреваемых. А в данном случае подозреваемые не нужны. Этот детектив оказался без интриги, здесь сразу появились обвиняемые. Также есть следователи, которые по совместительству являются и прокурорами, и судьями. В своем заявлении детектив-прокурор и по совместительству премьер Тереза Мэй валит все в одну кучу: Литвиненко, вмешательство в выборы, хакерские атаки. Британские СМИ приплетают сюда еще и ответственность России за Brexit. 

В нашем детективе есть и свидетели – в лице госсекретаря США Рекса  Тиллерсона, который говорит: "Мы полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценках, что Россия, вероятно, ответственна за нападение с использованием нервно-паралитического газа". Другими словами: я свидетель, а что случилось? Подытоживая, Тиллерсон заверяет, что виновные должны столкнуться с серьезными последствиями. 

 Британская The Times пишет, что меры в отношении России могут быть экономическими, дипломатическими или даже военными. Да-да, именно военными, потому что Великобритания рассматривает отравление Скрипаля как действие, равносильное незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства. Итак, чего же ждать? 

Экономика: британский "список Магнитского", т.е. персональные санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов с возможностью блокировки счетов. Может быть, но русские, в широком смысле этого слова, уже являются частью британской экономики. Футбольные клубы, газеты и многое другое  совершенно принадлежит русским, поэтому совершенно определенно будут исключения из этого возможного списка. Так что ничего страшного. Для России – в любом случае. Для тех выходцев из России, которые упорно пренебрегали приглашениями Москвы к "репатриации капиталов" – другое дело. Но это и другая история. Кстати, совсем недавно сообщалось о поставках российского СПГ британцам, потому что те мерзли. Здесь тоже, надо полагать, будут исключения

Дипломатия: высылка дипломатов, арест дипломатической собственности – это мы проходили, здесь ничего нового.

Бойкот ЧМ по футболу для сборной Англии будет возможен, если они заручатся поддержкой других стран. США, Польша, например или Япония, или Австралия. Много потеряет чемпионат от того, что не приедут их сборные? Решайте сами.

Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Опять двадцать пять: Лондон готовит "сокрушительный" ответ Москве
Военные меры: собственно война, естественно, невозможна. Но вот грозная риторика, демонстрация собственной значимости и мощи – это вполне вероятно. Британия из империи превратилась в рядовую страну, и именно поэтому Brexit стал возможен. Имперских амбиций у Великой Британии больше, чем у любой другой страны мира. Королевству нужно заявить (даже не показать), что она сильная держава и может бросить вызов России. Ну и ладно, нам что – жалко? 

В общем, слабый детектив получается. Скучно. Интриги нет. 

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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Комментарии
22 пользователя оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alexander Miroshnichenko
Не видел большего самоуничижения чем могла себе позволить Тереза Мей: "Если это Россия то мы жестко ответим!!!" Вопрос: "А если не Россия, то что? Не ответим? Или не жестко?"
13:20
13.03.2018
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vvvias
Полагая абсолютно доказанным распространение Британской империей наркотиков в Китае, Индии и других колониях в 18-19 веках, предлагаю ВСЕХ британцев считать нарко дилерами, со всеми вытекающими последствиями. Страна, продающая наркоту не имеет права ни на что.
13:24
13.03.2018
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