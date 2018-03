Братство или гендерная справедливость? Гимну Германии примерили новые слова

В страны Запада пришло поветрие – "гендерная чистка" стихов государственных гимнов. О ком мы поем, когда встаем, прикладывая руку к сердцу, – подумала министерская служащая в Германии и ужаснулась.

По следам Клары Цеткин и Розы Люксембург пошла Кристин Розе-Меринг – уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком Министерстве по делам семьи. В преддверии Международного женского дня – детища Клары и Розы – Кристин выступила с яркой инициативой: сделать гендерно нейтральным гимн Германии, сообщает Bild.

К музыке Гайдна претензий нет, а вот слова фон Фаллерслебена надо бы переписать как давно неактуальные. В самом деле, сколько можно петь про братство? "Братски с сердцем и рукой…": эта строчка в тексте гимна, считает уполномоченная по равноправию, не всех касается. А вот если написать, например, "бодро", "отважно" ("с сердцем и рукой"), то поймет решительно каждый и никто не обидится. И еще: хватит петь про "отечество", ведь в точном смысле это "страна отца", – давайте петь про "родину", которая есть существительное женского рода без всяких "полупризнаков" мужского.

Для большей убедительности Кристин Розе-Меринг напомнила, что ведь поправили же австрийцы свой гимн и поют теперь не про "родину великих сыновей", а про "родину великих дочерей и сыновей"! Именно в таком порядке слов, потому что каждый знает – чтобы иметь когда-нибудь сыновей, надо, чтобы у кого-нибудь была хотя бы одна дочь. Это только в советской песне пели наоборот: "сыновей, дочерей", которых при этом Земля провожала на Солнце, – что за поэтический бред, в самом деле.

Шутки шутками, а сторонники "гендерно выверенной" поэзии на самом высоком уровне – в тексте государственного гимна! – в мире множатся. С начала февраля канадцы исполняют англоязычную версию своего гимна в нейтральной с половой точки зрения редакции. Был там "патриотизм – удел твоих сынов" (True patriot love in all thy sons command), а стал "патриотизм – удел нас всех" (True patriot love in all of us command). Тоже хорошо. Главное – спокойно: без намеков на личности и половые признаки. Всем бы так. Однако не все еще "так" хотят. В той же Германии, например. Канцлер Ангела Меркель не поддержала активизма своей соотечественницы, так как "крайне удовлетворена гимном в существующей версии".

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

