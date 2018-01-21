Бери и плати, или История Украины от арбитража до арбитража

И бери, и плати. Украина в 2018 году снова начнет закупать газ у России, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Объем – минимум 5 млрд кубов в год, срок – до конца 2019, причина – решение Стокгольмского арбитража, который в декабре разрешил-таки газовый спор России и Украины. И это условие Киев называет "позитивным аспектом". И ведь не зря.
В любом случае Украина считает себя победителем в этой тяжбе с "Газпромом" и оспаривать решение суда вроде как не собирается. А вот саботировать ни с того ни с сего вполне может. Так ведь в прошлом она уже делала. Разумеется, это приведет к астрономическим суммам долга, нарушению уже не только контракта, но и решения суда, как следствие – к искам, новым разбирательствам, годам и миллионам, потраченным в инстанциях, и в итоге – к штрафам. Но это по логике и по закону, а можно, как всегда, понадеяться на "авось". Авось через несколько лет какой-нибудь международный арбитраж опять задним числом изменит условия сделки и спишет большую часть долга! По такой схеме можно годами недоплачивать, пользуясь статусом "бедного родственника" и политической ситуацией. Очень хочется надеяться, что это всего лишь домыслы, и Украина будет вести себя как добропорядочный покупатель и законопослушный импортер.выгодное сырье у страны, которая стремится "уничтожить украинское государство как таковое", Киеву остается только надеяться на новые тяжбы и обязывающие решения судов.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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