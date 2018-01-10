В чужой монастырь – украинские ультра приговорили святыню к поруганию

Украинская националистическая организация "С14" намерена продолжить акции, направленные против Украинской православной церкви Московского патриархата. И СБУ здесь вроде бы даже почти и ни при чем.

"Блокада или какой-то другой интересный креатив". Так украинская националистическая организация "С14" обрисовала перспективу для Киево-Печерской лавры.

С точки зрения радикалов из "С14", Киево-Печерская лавра – это вовсе не великая святыня православного мира. Это – "штаб сепаратистов и представителей ФСБ", "откуда они распространяют свои идеи русского мира ". А потому, считает координатор боевиков Маркиян Яциняк, всем служителям Киево-Печерской лавры надо сказать "геть". И вообще: негоже лавре принадлежать Украинской православной церкви Московского патриархата, как это было веками, – лавра должна быть только украинской.

Свой посильный вклад в дело по "переделу" лавры группа "С14" уже внесла – бледненький, но шумный (с отзывами в прессе!), по недорогому и давно прокисшему сценарию. 8 января тридцать розовощеких активистов-молодцов заблокировали въезд в монастырские пещеры. Помахали файерами, поскакали с простыней "ФСБ, геть из лавры", поплясали вприсядку, попинали выезжавшие с территории автомобили, попытались спровоцировать священников и вышедших на защиту святыни студентов Киевской духовной академии, но, в конце концов, дали себя урезонить и ушли восвояси. Теперь же бандиты обещают вернуться. И не только в лавру – "интересно креативить" планируется и у других духовных обителей, где, по мнению ультра-параноиков, засела "московская агентура".

Безнаказанность действий "С14" тем удивительнее, что с середины ноября прошлого года решением американского Консорциума по изучению и анализу терроризма (Terrorism Research & Analysis Consortium, TRAC ) украинская группировка числится в списке террористических организаций. В сообщении на сайте TRAC, в частности, говорится, что "С14 (Сич) – полувоенная правоцентристская радикальная группа" и что названа она в честь слогана из 14 слов, которые принадлежат американскому нацисту Дэвиду Лейну (в переводе: "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей").

С другой стороны, чему удивляться, если лидеры "С14" не раз признавались в тесном сотрудничестве с СБУ и даже получении государственных грантов. При таком раскладе что им за дело до какого-то там консорциума при каком-то там университете штата Мэриленд. Как говорится, "где имение, а где наводнение" – "что хочу, то и ворочу". На Украине теперь так. До святынь ли!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik