В чужой монастырь – украинские ультра приговорили святыню к поруганию

"Блокада или какой-то другой интересный креатив". Так украинская националистическая организация "С14" обрисовала перспективу для Киево-Печерской лавры.
Свой посильный вклад в дело по "переделу" лавры группа "С14" уже внесла – бледненький, но шумный (с отзывами в прессе!), по недорогому и давно прокисшему сценарию. 8 января тридцать розовощеких активистов-молодцов заблокировали въезд в монастырские пещеры. Помахали файерами, поскакали с простыней "ФСБ, геть из лавры", поплясали вприсядку, попинали выезжавшие с территории автомобили, попытались спровоцировать священников и вышедших на защиту святыни студентов Киевской духовной академии, но, в конце концов, дали себя урезонить и ушли восвояси. Теперь же бандиты обещают вернуться. И не только в лавру – "интересно креативить" планируется и у других духовных обителей, где, по мнению ультра-параноиков, засела "московская агентура".
С другой стороны, чему удивляться, если лидеры "С14" не раз признавались в тесном сотрудничестве с СБУ и даже получении государственных грантов. При таком раскладе что им за дело до какого-то там консорциума при каком-то там университете штата Мэриленд. Как говорится, "где имение, а где наводнение" – "что хочу, то и ворочу". На Украине теперь так. До святынь ли!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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