Саакашвили на крыше: бывшего одесского губернатора снова сняли

Мужчина хоть куда, в полном расцвете сил был обнаружен на одной из крыш в центре Киева. Где и был задержан после обысков в его квартире. Приключения Михаила Саакашвили продолжатся уже в отделении полиции.

Забравшись на восьмиэтажку, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил грозился спрыгнуть, если до него кто-то дотронется. Потому что никакой это не Карлсон, а еще более невероятный персонаж – бывший губернатор Одесской области и бывший же грузинский президент Михаил Саакашвили.

Это показательное выступление он приурочил к обыскам в его квартире на улице Костельной, где по этому же случаю собрались соратники Саакашвили . Они решили, что если протаранить шеренги спецназа мусорными контейнерами и закупорить собой выходы из дома, мужчину в полном расцвете сил никуда не увезут, оставят дома, все уголовные дела закроют, и он, как и прежде, будет устраивать майданчики у стен Верховной рады.

Удивительно, но расчет оказался неверным – Карлсона без гражданства оттащили от края крыши, избавив его от потери оставшегося лица после невыполнения обещания прыгнуть.

Но задерживали его явно не для этого. Хотя адвокат Саакашвили не знает, по какому именно делу. Он, видимо, столько всего уже успел натворить на постсоветском пространстве, что даже адвокату не уследить. А вот СМИ держат руку на пульсе и знают, что сейчас украинские власти, которые довольно долго терпели вспыльчивый нрав Саакашвили, подозревают его в попытке госпереворота.

Такие выводы, вероятно, делают на основании других обвинений: как передает украинская пресса, предполагается, что за протестные акции, которыми руководит Саакашвили, платит окружение бывшего президента Виктора Януковича. По этому поводу завели уголовное дело, в рамках которого и проходили обыски.

Само по себе смешно, что такие обвинения выдвигают те, кто пришел к власти с помощью переворота. Наверное, как раз потому, что знают, какие последствия от этого бывают. И понимают, что каждый в этом цирке должен играть свою роль: одни – драться в Верховной раде, другие – делать вид, что руководят страной и желают ей лучшего, ну а третьи – устраивать представления на крышах.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik