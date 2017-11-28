Им там слишком хорошо: националисты Украины призвали испортить Крыму жизнь

Когда крымчанам хорошо, где-то грустит один украинский националист. И завидует, и строит козни, и мечтает все испортить. Но поговорка гласит: "Не рой другому яму – сам в нее попадешь". И радикалы на Украине уже попали.

Сделать гадость – сердцу радость. Таков жизненный принцип некоторых людей в общем и украинских националистов в частности. Один из них, лидер запрещенной в России экстремистской националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский призвал Киев испортить жизнь Крыму. Буквально: сначала он признал, что полуостров стал жить лучше в составе России, а потом подчеркнул, что Украине необходимо прилагать усилия для ухудшения ситуации. Это, мол, будет уроком для "сепаратистов".

Во-первых, отметим, что Крым действительно на подъеме – он лидирует среди российских регионов по росту реальных доходов населения, рассказал министр экономического развития республики Андрей Мельников . Но как именно Киев может испортить жизнь крымчанам? Новые диверсии с попытками обесточить или "обезводить" полуостров? И то, и другое уже пробовали – и теперь Крым энергетически никак не зависит от Украины . С водой вопрос тоже решается, а Украина еще с 2014 года прекратила водоснабжение полуострова – нельзя лишить того, чего и так нет.

Во-вторых, с каких это пор крымчане стали для Украины "сепаратистами"? Полуостров же считается в Киеве "временно оккупированной территорией" (сам экстремист Корчинский тоже так называет регион), а значит, там живут несчастные люди под игом "страны-агрессора". Так зачем усложнять им жизнь? Надо, наоборот, всячески их умасливать и уговаривать вернуться, обещать льготы и преференции, радушный прием и распростертые объятия, хлеб-соль-горилку-сало. Если, конечно, Украина все еще хочет вернуть Крым. Заманивать угрозами не слишком эффективно.

Кстати, Корчинский пошел дальше и предложил отравить существование не только крымчанам, но заодно и украинцам. Тем, кто ездит на полуостров отдыхать или ведет там бизнес. А их не менее 800 тысяч , по последним данным от Министерства курортов и туризма Республики Крым. Таких надо преследовать и сажать в тюрьму, чтобы они не смогли поддерживать экономику региона, считает радикал. С одной стороны, да, это может несколько уменьшить доходы полуострова, но украинские отпускники и предприниматели далеко не единственный источник прибыли для Крыма. Тем более сам Корчинский говорит, что "Москва все-таки подбрасывает денег им". С другой стороны, тревожно становится за граждан незалежной: с такими "патриотами" никакие внешние "агрессоры" не нужны.

От вековой мудрости не отмахнешься, а она гласит: "Не рой другому яму – сам в нее попадешь". Вот хотят украинские радикалы испортить Крыму жизнь, а ведь они уже жизнь испортили на Украине. И самим себе в том числе. Попрыгали на Майдане, что привело к госперевороту, приходу новой власти, при которой страна стремительно обнищала и залезла в огромные долги. Всячески продвигали восхваление Бандеры, чем всерьез и надолго дискредитировали официальный Киев. Националистические законы, вроде реформы образования, лишили Украину поддержки на европейском уровне и поссорили с соседями. И это еще не упоминая конфликт в Донбассе и фактическое бегство Крыма – не только из-за нелегитимной власти, но и от возможных репрессий по национальному и языковому признакам. Рано или поздно страна очнется, схватится за метафорическую голову и начнет избавляться от экстремистов. И вот это уже будет настоящая "яма". А вообще, когда одному хорошо, а другому от этого плохо – это никакой не национализм, ура-патриотизм или какая-нибудь другая идеология. Это банальное человеконенавистничество.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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