Россия или Украина? Европа может сделать трагический для Киева выбор

В Варшаве прозвучало неожиданное заявление. И по меркам иногда буксующих у польской властной элиты здравого смысла и политической трезвости, и по меркам непростых польско-российских отношений, в которых слишком много тумана. Европа может поддержать Москву, считает глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В ситуации, уточнил он, если Старому Свету придется выбирать между Украиной и Россией. Мысль чиновника сводится к тому, что для Восточной Европы отношения с Киевом и с Москвой – не одно и то же. Кто бы спорил. И если дойдет до того, продолжает он, что европейское сообщество будет вынуждено выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву. И в тот момент, пророчит Щерский, украинские власти обратятся к государствам именно восточной части Европы за помощью, как это было в случае первого и второго майданов. Глава канцелярии, впрочем, делает неприятный для киевского горе-бомонда вывод: если такой или похожий сценарий будет реализован, Польша не сможет оказать Украине такую же поддержку, как прежде.Ягланда о возможности отмены антироссийских санкций. Его, правда, быстро поправили: мол, не Совет их вводил, не ему и отменять. Да и вообще, дескать, рано об этом говорить – "российская агрессия" же! Но разноголосица весьма примечательная. Во-вторых, западноевропейские столицы и правда могут оказаться перед выбором – Россия или Украина. И он будет ой как непрост. Россия с ее военной мощью (с такими соседями лучше дружить), колоссальной территорией и ресурсной базой – и это не говоря о возможностях продавать в нее собственные высокотехнологичные качественные товары – для Европы крайне важна. Так же важна Украина с ее неисчерпаемым конфликтным потенциалом, территориальными спорами и падающей экономикой? Вопрос сугубо умозрительный. Ответ, по-моему, очевиден даже несмотря на всю политическую подоплеку отношения ЕС к Киеву.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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