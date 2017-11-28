Россия или Украина? Европа может сделать трагический для Киева выбор

Варшава предупредила Киев: верных друзей у него в Европе не так уж и много. У Москвы – больше. Намек очевиден: с поляками украинцам лучше не ссориться. А то мало ли что.

В Варшаве прозвучало неожиданное заявление. И по меркам иногда буксующих у польской властной элиты здравого смысла и политической трезвости, и по меркам непростых польско-российских отношений, в которых слишком много тумана. Европа может поддержать Москву, считает глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В ситуации, уточнил он, если Старому Свету придется выбирать между Украиной и Россией. Мысль чиновника сводится к тому, что для Восточной Европы отношения с Киевом и с Москвой – не одно и то же. Кто бы спорил. И если дойдет до того, продолжает он, что европейское сообщество будет вынуждено выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву. И в тот момент, пророчит Щерский, украинские власти обратятся к государствам именно восточной части Европы за помощью, как это было в случае первого и второго майданов. Глава канцелярии, впрочем, делает неприятный для киевского горе-бомонда вывод: если такой или похожий сценарий будет реализован, Польша не сможет оказать Украине такую же поддержку, как прежде.

Это довольно любопытное и символичное заявление сразу по нескольким причинам. Во-первых, никакой единой Европы не было и нет: у всех государств более или менее особый взгляд на вещи даже при внешней, показной консолидированности. Мнения там разнятся зачастую до диаметрально противоположных, что, кстати, подтвердило почти сенсационное заявление главы Совета Европы Ягланда о возможности отмены антироссийских санкций. Его, правда, быстро поправили: мол, не Совет их вводил, не ему и отменять. Да и вообще, дескать, рано об этом говорить – "российская агрессия" же! Но разноголосица весьма примечательная. Во-вторых, западноевропейские столицы и правда могут оказаться перед выбором – Россия или Украина. И он будет ой как непрост. Россия с ее военной мощью (с такими соседями лучше дружить), колоссальной территорией и ресурсной базой – и это не говоря о возможностях продавать в нее собственные высокотехнологичные качественные товары – для Европы крайне важна. Так же важна Украина с ее неисчерпаемым конфликтным потенциалом, территориальными спорами и падающей экономикой? Вопрос сугубо умозрительный. Ответ, по-моему, очевиден даже несмотря на всю политическую подоплеку отношения ЕС к Киеву.

Наконец, в-третьих, если следовать логике г-на Кшиштофа Щерского, Киев вряд ли получит от Варшавы необходимую поддержку, как иногда говорят, "в случае чего". Тем более такой случай вполне может появиться. Виной всему непримиримое отношение Варшавы к героизации националистов на Украине. Вокруг этой темы один скандал сменяет другой. В Польшу уже не пускают граждан незалежной, заподозренных в антипольских высказываниях и крайних взглядах. В том числе на историю середины прошлого века. Более того, официальная Варшава призывает Киев освободить органы власти от "окопавшихся" там необандеровцев. Но вопрос в том, что украинская власть не может сделать этого по определению, поскольку заигрывание с националистической публикой – залог ее выживания. Так что высказывание главы канцелярии польского президента – весьма тревожный звоночек для Украины. Надо сказать, не первый, а очередной. А ведь такой образцовый антироссийский союз могли создать эти два замечательных, в той или иной степени, европейских государства…

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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