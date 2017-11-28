РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Россия или Украина? Европа может сделать трагический для Киева выбор

12:1028.11.2017
(обновлено: 12:11 28.11.2017)
013700
© РИА Новости / Павел УлатовскийПерейти в фотобанкАкция против военного сотрудничества Польши и Украины в рамках программы НАТОАкция против военного сотрудничества Польши и Украины в рамках программы НАТО
© РИА Новости / Павел Улатовский
Перейти в фотобанк
Варшава предупредила Киев: верных друзей у него в Европе не так уж и много. У Москвы – больше. Намек очевиден: с поляками украинцам лучше не ссориться. А то мало ли что.

В Варшаве прозвучало неожиданное заявление. И по меркам иногда буксующих у польской властной элиты здравого смысла и политической трезвости, и по меркам непростых польско-российских отношений, в которых слишком много тумана. Европа может поддержать Москву, считает глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. В ситуации, уточнил он, если Старому Свету придется выбирать между Украиной и Россией. Мысль чиновника сводится к тому, что для Восточной Европы отношения с Киевом и с Москвой – не одно и то же. Кто бы спорил. И если дойдет до того, продолжает он, что европейское сообщество будет вынуждено выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву. И в тот момент, пророчит Щерский, украинские власти обратятся к государствам именно восточной части Европы за помощью, как это было в случае первого и второго майданов. Глава канцелярии, впрочем, делает неприятный для киевского горе-бомонда вывод: если такой или похожий сценарий будет реализован, Польша не сможет оказать Украине такую же поддержку, как прежде. 

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Эксперт: в Польше силится негативное отношение к Украине
Это довольно любопытное и символичное заявление сразу по нескольким причинам. Во-первых, никакой единой Европы не было и нет: у всех государств более или менее особый взгляд на вещи даже при внешней, показной консолидированности. Мнения там разнятся зачастую до диаметрально противоположных, что, кстати, подтвердило почти сенсационное заявление главы Совета Европы Ягланда  о возможности отмены антироссийских санкций. Его, правда, быстро поправили: мол, не Совет их вводил, не ему и отменять. Да и вообще, дескать, рано об этом говорить – "российская агрессия" же! Но разноголосица весьма примечательная. Во-вторых, западноевропейские столицы и правда могут оказаться перед выбором – Россия или Украина. И он будет ой как непрост. Россия с ее военной мощью (с такими соседями лучше дружить), колоссальной территорией и ресурсной базой – и это не говоря о возможностях продавать в нее собственные высокотехнологичные качественные товары – для Европы крайне важна. Так же важна Украина с ее неисчерпаемым конфликтным потенциалом, территориальными спорами и падающей экономикой? Вопрос сугубо умозрительный. Ответ, по-моему, очевиден даже несмотря на всю политическую подоплеку отношения ЕС к Киеву. 

Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сlosеd: Польша может заколотить "окно в Европу" для Украины
Наконец, в-третьих, если следовать логике г-на Кшиштофа Щерского, Киев вряд ли получит от Варшавы необходимую поддержку, как иногда говорят, "в случае чего". Тем более такой случай вполне может появиться. Виной всему непримиримое отношение Варшавы к героизации националистов на Украине. Вокруг этой темы один скандал сменяет другой. В Польшу уже не пускают граждан незалежной, заподозренных в антипольских высказываниях и крайних взглядах. В том числе на историю середины прошлого века. Более того, официальная Варшава призывает Киев освободить органы власти от "окопавшихся" там необандеровцев. Но вопрос в том, что украинская власть не может сделать этого по определению, поскольку заигрывание с националистической публикой – залог ее выживания. Так что высказывание главы канцелярии польского президента – весьма тревожный звоночек для Украины. Надо сказать, не первый, а очередной. А ведь такой образцовый антироссийский союз могли создать эти два замечательных, в той или иной степени, европейских государства… 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена