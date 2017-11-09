Артподготовка к российско-американским переговорам. Под прицелом Донбасс

Украинским военным приходится очень внимательно следить за календарем международных событий. От них же мир сигнала ждет. Все уже привыкли: как только ВСУ нарушают режим прекращения огня в Донбассе – жди очередного раунда переговоров по Украине.

Наблюдатели миссии ОБСЕ в Донбассе неожиданно для себя обнаружили артиллерию и танки ВСУ на грузовых платформах совсем не в тех местах, где им положено находиться согласно Минским договоренностям.

Их пока в зону разграничения не довезли, но факт остается фактом: техника покинула ангары и на платформах к линии соприкосновения она попадет куда быстрее, чем собственным ходом. А тут еще и обстрелы Донецка и других территорий самопровозглашенной ДНР возобновились. Причем в Донецке пострадали даже те районы, в которые вот уже два года снаряды не залетали.

Сами украинские военные упорно свое участие в обстрелах города отрицают. Говорят, мы тут ни при чем. Это просто склад боеприпасов взорвался, осколки разлетелись. А склад не наш, и стреляли не мы, и жертвы не на нашей совести. Так же "переводились стрелки" и в 2014 году, когда на здании областной администрации Луганска якобы взорвался кондиционер. А в Одессе сгоревшие заживо антимайдановцы, мол, сами подожгли Дом профсоюзов.

Некоторые эксперты, конечно, совсем просто объясняют то, что произошло под Донецком. Дескать, одни могли пальнуть из автомата, другие ответили из пулемета, ну и так до тяжелой артиллерии дело дошло. Но большинство склоняется к версии целенаправленной провокации, время для которой было выбрано вполне сознательно. Аккурат в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС, после которой Курт Волкер и Владислав Сурков проведут переговоры в Белграде 13 ноября. А прежде чем они сядут за стол переговоров и приступят к решению украинской головоломки, Киев решил дать понять, что ситуация нестабильна. Мол, имейте в виду. Если что, вся эта военная махина может выйти из-под контроля.

И так каждый раз. Перед любыми серьезными переговорами по украинскому вопросу ВСУ нарушают режим прекращения огня и начинают обстрелы Донбасса – это факт. Странно, что украинские власти за три с лишним года даже не попытались изменить тактику убеждения своих союзников. А зря. Судя по всему, к этой методике уже выработался иммунитет.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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