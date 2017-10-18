За Петлюру ответите. Израиль закрывает для украинцев окно возможностей

В Израиле решили пересмотреть процедуру предоставления убежища украинцам. Памятник Петлюре, установленный в Виннице, да еще в еврейском квартале, вполне мог оказаться последней каплей. Так чему же здесь удивляться?

Украинские граждане перестали быть желанными гостями в Израиле. Власти страны предоставили министерству внутренних дел право ускорить рассмотрение заявок украинцев на предоставление убежища, а соответственно, и право в ускоренном порядке отвечать на них отказом с последующей депортацией.

До сих пор по законодательству Израиля подобные обращения рассматривались в течение шести месяцев. Чем ушлые соискатели активно пользовались. Они въезжали в страну в качестве туристов, благо между Израилем и Украиной для туристических поездок существует безвизовый режим, а потом подавали прошение о предоставлении убежища. По самым скромным подсчетам, сейчас в Израиле находятся около двадцати тысяч выходцев из Украины. Из них пятнадцать тысяч прошения уже подали. Конечно, заветный статус обычно получают далеко не все, но зато в течение полугода в ожидании решения можно было беспрепятственно работать. Отныне для граждан Украины это окно возможностей закрывается. МВД и МИД Израиля пришли к выводу, что препятствий для их безопасного возвращения на родину нет, и сократили срок рассмотрения заявки до недели. То есть максимум, на что могут рассчитывать украинцы, это на небольшое продление отдыха. Исключение сделали только для выходцев из Донецкой и Луганской областей, чьи обращения по-прежнему рассматриваются по обычной процедуре.

По официальным заявлениям Тель-Авива, мера эта вынужденная. Число украинцев и грузин, незаконно оставшихся в стране, по оценкам МВД, уже превысило число беженцев из Африки. Так что это шаг на пути борьбы с незаконной миграцией. Вот только терзают смутные сомнения и невольно напрашиваются параллели: на Украине памятник Петлюре, в Израиле решение о депортации

То, что Тель-Авив, мягко говоря, не в восторге от героизации украинских пособников нацистов, заявлялось, и не раз. До сих пор дальше резких высказываний и осуждений дело не шло. Но памятник Петлюре, установленный в Виннице, да еще в еврейском квартале, вполне мог оказаться последней каплей. Ведь именно на его совести ответственность за погромы 1918-1921 годов, когда было уничтожено около сорока тысяч евреев. Даже убийца Петлюры Самуил Шварцбурд, который не скрывал, что совершил преступление в качестве возмездия, был оправдан французским судом. А теперь в Виннице в еврейском квартале именем Петлюры названа улица и установлен памятник. Это уже даже не пощечина, это плевок в лицо. Если не сказать чего похуже. Чему же тогда удивляться, что украинские граждане перестали быть желанными гостями.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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