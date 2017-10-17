Историк: памятник Петлюре в Виннице – это международная провокация

В Виннице открыт памятник лидеру украинских националистов Симону Петлюре. Историк и общественный деятель Валерий Энгель в эфире радио Sputnik высказал мнение, что установка этого памятника – часть общего курса Киева на героизацию палачей.

В Виннице открыли памятник Симону Петлюре. Он изготовлен из бронзы и установлен на улице Симона Петлюры, сообщают украинские СМИ.

Возведение монумента лидеру националистов, при котором по Украине прокатилась волна еврейских погромов, было предусмотрено планом празднования 100-летия "украинской революции" 1917-1921 годов. Программу памятных мероприятий утвердил год назад кабинет министров Украины.

Недовольство установкой памятника выразили в Израиле. Как сообщают израильские СМИ, депутат кнессета Ксения Светлова обратилась к послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение об установке памятника Петлюре.

В период гражданской войны, последовавший за Октябрьской революцией 1917 года, Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее директорией. Потерпев поражение от Красной армии, он бежал на Запад. Позже Петлюра был убит в Париже. Убийца – Самуил Шварцбурд – заявил, что сделал это в качестве возмездия за погромы на Украине.

Историк и общественный деятель Валерий Энгель в эфире радио Sputnik высказал мнение, что установка памятника Симону Петлюре в Виннице – это международная провокация.

"Украина – это на сегодняшний день единственная страна, где возрождается государственный антисемитизм в форме косвенного антисемитизма, поскольку героизация палачей либо времен Гражданской войны, либо Великой Отечественной войны – это действие, косвенно направленное, в том числе, против тех же евреев. И когда наши западные партнеры говорят о том, что на Украине все замечательно с антисемитизмом, они не замечают, что государство там с 2015 года героизировало палачей. Это часть общего курса, направленного на радикализацию внутренней политики, на "украинизацию" населения, осуществляемое путем его оболванивания. И это провокация с международной точки зрения, поскольку речь идет о героизации палачей, в том числе палачей еврейского народа", – отметил Валерий Энгель.

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