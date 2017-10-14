Его Белый дом – его крепость. Лидер США в глухой обороне

Все смешалось в Белом доме и прочих американских домах, где, по идее, должна формироваться политика США. И ее место занимает какой-то странный раскардаш – если использовать выражение одного из киногероев.

Дональд Трамп активно поддерживает статус одного из ключевых мировых ньюсмейкеров. И – одновременно – политиков, вокруг которых разного рода новости возникают. Они, правда, все чаще "фейковые", как любит выражаться сам Трамп. Либо малосодержательные. Но все-таки новости, коль речь идет о главе супердержавы. Это, что называется, по определению.

В общем, шоу продолжается, дамы и господа. И "дерзновенное" лицо, обвинившее президента в США в том, что тот относится к своей работе как к реалити-шоу, получило ответ. Речь о сенаторе Бобе Коркере и его затянувшейся перепалке с Трампом. Да не просто о рядовом сенаторе, а о главе комитета сената США по иностранным делам. То есть, персоне очень важной. Напомню, Коркер сравнил Белый дом то ли с детским садом для взрослых, то ли с домом престарелых: есть разные версии. Но, главное, выразил обеспокоенность, что неуклюжая политика Трампа ведет мир к третьей мировой войне. После паузы, видимо, на размышления, президент ответил. Категорично, бескомпромиссно. Короче, в свойственной ему манере. По мнению американского лидера, вопреки заявлениям оппонента, Соединенные Штаты сейчас находятся "на правильном пути". Какой это путь – не уточняется. А все проблемы Америка получила в результате политики ее руководства в предыдущие четверть века. Так что он – 45-й президент США – уж точно не тот человек, кто приведет к глобальной катастрофе.

Дональд Трамп также уверен, что тактика, выбранная Белым домом по отношению к КНДР, является абсолютно верной. Американский лидер сообщил, что его позицию разделяет большинство цивилизованных стран. По словам Дональда Трампа, ядерная программа Северной Кореи стала проблемой для всего мирового сообщества. Причем, ее масштабы беспрецедентны. Спорить, конечно, трудно. Пхеньян – это, действительно, проблема. Только вот в чем тактика Вашингтона? Тем более, "правильная" тактика? Трамп то обещает стереть КНДР с лица земли, то готов на прямые переговоры с ее лидером. Ощущение, что очередной посыл Белого дома напрямую зависит, в каком его хозяин расположении духа. С какой ноги встал утром. Кстати, в плане образности выражений и их пафоса Трамп и Ким Чен Ын, похоже, стоят друг друга. Одного поля ягоды. Северокорейский лидер ведь тоже периодически грозит "укротить огнем" Америку. И предрекает всякие другие ужасающие, леденящие кровь сценарии. Так что как-то было бы спокойнее всему миру, если бы Вашингтон имел хоть какую-то тактику в отношении Пхеньяна. Просто для понимания, чего ждать.

Но в США по-прежнему нет даже устойчивой команды, которая могла бы сформировать внешнюю политику хотя бы на главных направлениях. Да и внутреннюю тоже. Ключевые политические деятели находятся в состоянии выяснения отношений и взаимных упреков. Либо становятся жертвами провокаций. И это на фоне уже ставшей привычной кадровой чехарды. Характерный пример: президент США Дональд Трамп заявил, что коэффициент его интеллекта (IQ) выше, чем у госсекретаря Рекса Тиллерсона. Он предложил главе ведомства померяться умственными способностями. Так Трамп отреагировал на сообщение, что Тиллерсон однажды якобы назвал президента "болваном". Впрочем, в Белом доме позднее назвали шуткой предложение Трампа помериться IQ с Тиллерсоном.

До сих пор непонятно, собирается ли госсекретарь в отставку. На сей счет ежемесячно появляются всякого рода спекуляции. Одним словом, уже невозможно разобраться, где они в шутку, где всерьез, а где третьи лица пишут про главных звезд американского политического небосклона откровенные "фейки". Все смешалось в Белом доме и прочих домах, где, по идее, должна формироваться американская политика. Пока ее место занимает какой-то странный раскардаш, по меткому выражению одного из героев фильма "Осенний марафон".

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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