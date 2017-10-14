РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Его Белый дом – его крепость. Лидер США в глухой обороне

10:0014.10.2017
0180
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Белом домеПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
Все смешалось в Белом доме и прочих американских домах, где, по идее, должна формироваться политика США. И ее место занимает какой-то странный раскардаш – если использовать выражение одного из киногероев.

Дональд Трамп активно поддерживает статус одного из ключевых мировых ньюсмейкеров. И – одновременно – политиков, вокруг которых разного рода новости возникают. Они, правда, все чаще "фейковые", как любит выражаться сам Трамп. Либо малосодержательные. Но все-таки новости, коль речь идет о главе супердержавы. Это, что называется, по определению. 

Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами на территории Белого дома в Вашингтоне. 7 октября 2017
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Американист: Трамп ведет себя как слон в посудной лавке

В общем, шоу продолжается, дамы и господа. И "дерзновенное" лицо, обвинившее президента в США в том, что тот относится к своей работе как к реалити-шоу, получило ответ. Речь о сенаторе Бобе Коркере и его затянувшейся перепалке с Трампом. Да не просто о рядовом сенаторе, а о главе комитета сената США по иностранным делам. То есть, персоне очень важной. Напомню, Коркер сравнил Белый дом то ли с детским садом для взрослых, то ли с домом престарелых: есть разные версии. Но, главное, выразил обеспокоенность, что неуклюжая политика Трампа ведет мир к третьей мировой войне. После паузы, видимо, на размышления, президент ответил. Категорично, бескомпромиссно. Короче, в свойственной ему манере. По мнению американского лидера, вопреки заявлениям оппонента, Соединенные Штаты сейчас находятся "на правильном пути". Какой это путь – не уточняется. А все проблемы Америка получила в результате политики ее руководства в предыдущие четверть века. Так что он – 45-й президент США – уж точно не тот человек, кто приведет к глобальной катастрофе. 

Президент США Дональ Трамп. 25 июля 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Мнение: в США есть тот, кто точно повел бы к третьей мировой, но не Трамп

Дональд Трамп также уверен, что тактика, выбранная Белым домом по отношению к КНДР, является абсолютно верной. Американский лидер сообщил, что его позицию разделяет большинство цивилизованных стран. По словам Дональда Трампа, ядерная программа Северной Кореи стала проблемой для всего мирового сообщества. Причем, ее масштабы беспрецедентны. Спорить, конечно, трудно. Пхеньян – это, действительно, проблема. Только вот в чем тактика Вашингтона? Тем более, "правильная" тактика? Трамп то обещает стереть КНДР с лица земли, то готов на прямые переговоры с ее лидером. Ощущение, что очередной посыл Белого дома напрямую зависит, в каком его хозяин расположении духа. С какой ноги встал утром. Кстати, в плане образности выражений и их пафоса Трамп и Ким Чен Ын, похоже, стоят друг друга. Одного поля ягоды. Северокорейский лидер ведь тоже периодически грозит "укротить огнем" Америку. И предрекает всякие другие ужасающие, леденящие кровь сценарии. Так что как-то было бы спокойнее всему миру, если бы Вашингтон имел хоть какую-то тактику в отношении Пхеньяна. Просто для понимания, чего ждать. 

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон делает заявление в СМИ в Государственном департаменте в Вашингтоне, США. 4 октября 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Фу, Рекс! Американские СМИ опять нашли замену госсекретарю

Но в США по-прежнему нет даже устойчивой команды, которая могла бы сформировать внешнюю политику хотя бы на главных направлениях. Да и внутреннюю тоже. Ключевые политические деятели находятся в состоянии выяснения отношений и взаимных упреков. Либо становятся жертвами провокаций. И это на фоне уже ставшей привычной кадровой чехарды. Характерный пример: президент США Дональд Трамп заявил, что коэффициент его интеллекта (IQ) выше, чем у госсекретаря Рекса Тиллерсона. Он предложил главе ведомства померяться умственными способностями. Так Трамп отреагировал на сообщение, что Тиллерсон однажды якобы назвал президента "болваном". Впрочем, в Белом доме позднее назвали шуткой предложение Трампа помериться IQ с Тиллерсоном.  

До сих пор непонятно, собирается ли госсекретарь в отставку. На сей счет ежемесячно появляются всякого рода спекуляции. Одним словом, уже невозможно разобраться, где они в шутку, где всерьез, а где третьи лица пишут про главных звезд американского политического небосклона откровенные "фейки". Все смешалось в Белом доме и прочих домах, где, по идее, должна формироваться американская политика. Пока ее место занимает какой-то странный раскардаш, по меткому выражению одного из героев фильма "Осенний марафон".

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена