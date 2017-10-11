Американист: Трамп ведет себя как слон в посудной лавке

Президент США Дональд Трамп и сенатор Боб Коркер вновь публично обменялись колкостями. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что при всех промахах Трампа нельзя не видеть, что ему сейчас явно мешают работать.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить Соединенные Штаты "на путь к третьей мировой войне". Заявление президента приводится на сайте Белого дома.

"Поверьте, сейчас мы на правильном пути", – сказал американский лидер. По словам Трампа, "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации.

Ранее глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что Дональд Трамп действует на президентском посту так, будто продолжает играть босса в своем телевизионном реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice). По его словам, своим поведением президент может поставить США "на путь к третьей мировой войне".

До этого президент и сенатор обменялись колкостями в Twitter. Трамп написал, что не поддержит кандидатуру Коркера на переизбрание в сенат от штата Теннесси и добавил, что у того "кишка тонка" сделать это без его одобрения. В ответ сенатор выразил мнение, что Белый дом превратился в "детский сад для взрослых".

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал свою точку зрения на причины размолвки президента США и главы сенатского комитета.

"Между ними (Трампом и Коркером) какая-то кошка пробежала: Коркер ведь поддерживал Трампа в период избирательной кампании. Но когда Трамп стал президентом, по определенным направлениям политики они явно разошлись. Коркер в качестве главы комитета сената по внешней политике при Обаме сыграл определенную роль в разработке "ядерной сделки" с Ираном. А Трамп эту сделку на дух не переносит, неизвестно почему… Но я думаю, что основная размолвка, конечно, произошла по поводу возможного переизбрания Коркера в сенат: он действительно собирался выдвигать свою кандидатуру, а Трамп его не поддержал. Вот тут-то и кроется, я думаю, основное противоречие", – предположил Юрий Рогулев.

По его мнению, при всех промахах Трампа нельзя не видеть, что ему сейчас просто мешают работать.

"Можно по-разному относиться к Трампу. Он, конечно, делает весьма противоречивые заявления, в том числе по поводу Кореи. И по массе других вопросов он ведет себя как слон в посудной лавке – по тому же Парижскому соглашению по климату, по взаимоотношениям с европейскими союзниками и так далее. Трамп много чего наделал, может быть, не очень умного и дальновидного. Но если посмотреть на нынешнюю обстановку в Вашингтоне, то мы видим, что Трампу всячески вставляют палки в колеса, ему просто мешают", – считает Юрий Рогулев.

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