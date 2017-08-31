Диалог и сближение. Макрон явно что-то пропустил в отношениях с Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент Франции Эммануэль Макрон во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президенту Франции Эммануэлю Макрону во внешней политике, похоже, не хватает одного – волшебного стимула для движения вперед. И, несмотря на свои порой странные заявления, он решил обратиться за помощью к России.

Как сделать первый шаг? Этот вопрос, как правило, занимает мужчин и женщин, когда речь заходит об отношениях полов. А вот президенту Франции Эммануэлю Макрону этот момент интересен в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Говорит, "если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперед, мы сможем получить точки сближения". Это он к вопросу о химическом оружии и гуманитарных соглашений по Сирии.

Оцените логическую конструкцию: если кто-то сделает что-то для меня, у нас, может быть, что-то получится. Может быть, это уместно в каких-то отношениях в виде "если ты подаришь мне шубу, возможно, я и выйду за тебя".

Но этот-то случай явно не такой. Поэтому тон мсье Макрона в интервью журналу Point, цитаты из которого приводит агентство Рейтер, по крайней мере, странен.

Говоря о том, что Франция готова к диалогу с Россией, он диктует условия. Причем, даже не по вопросам двусторонней повестки. А по Сирии. По Украине, мол, "у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция так просто этого не оставит".

Ох уж эти молодые перспективные политики, чему их только в школе учили? Или учительница Макрона, наоборот, поощряла торг типа "вы отпустите меня пораньше с уроков, а я за это домашнее задание сделаю"?

И вообще, если уж французского президента так беспокоит ситуация на Украине, он как один из гарантов должен внушать Киеву, что договоренности нужно выполнять. А он вместо этого в конце июня на встрече с Петром Порошенко назвал Россию "агрессором".

Вот сразу видно, что человек хочет вести диалог. Ты, мол, говорит – "агрессивный тиран", а я – милый и прогрессивный, так что пока мы запустим диалог только между гражданскими обществами. Пропустил, наверное, что диалог-то уже и на высшем уровне запущен, Владимир Путин даже сам приезжал в Версаль в мае, а потом они виделись на полях "Большой двадцатки" в Гамбурге. Наверное, тогда Эммануэлю Макрону не хватило волшебного стимула для движения вперед.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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