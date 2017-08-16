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Не пойман – не вор? Как удачное фото поставило под удар репутацию Киева

14:5016.08.2017
(обновлено: 14:59 16.08.2017)
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© AP Photo / KRTЗапуск четырех баллистических ракет с территории Северной КореиЗапуск четырех баллистических ракет с территории Северной Кореи
© AP Photo / KRT
Масштаб паники, охватившей Киев после публикации о предполагаемой "утечке" ракетных двигателей с Украины в КНДР, слишком велик – даже с учетом всех обстоятельств. И киевские власти пытаются свалить вину… на Россию. Похоже, на ком-то шапка горит.

Фотосессия Ким Чен Ына при запуске баллистических ракет КНДР должна была повергнуть в ужас Америку. Однако посеяла панику среди руководителей совсем другой страны на другом континенте. В ужасе пытаются они переложить друг на друга ответственность. Эксперты газеты The New York Times сделали вывод, что ракетные двигатели Пхеньян мог закупить на черном рынке, а произведены они были на украинском предприятии "Южмаш".

Эта история с технологиями, которые нелегально могли попасть в Северную Корею и другие страны, напрямую связана с тем положением, в котором оказались на Украине высокотехнологичные предприятия и наукоемкие производства. И в первую очередь – предприятия оборонной промышленности.

"Недоразумение" с ракетами вполне может найти свое развитие и с более легким вооружением. Неизвестно, какие технологии, сколько комплектующих и готового вооружения могло быть вывезено из Украины и продано, например, международным террористам.

Второй запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. 29 июля 2017
© REUTERS / KCNA
Мнение: США проработают тему возможных поставок двигателей с Украины в КНДР
Официальные данные госпредприятий непрозрачны и не вызывают доверия. Например, "Укроборонпром" отчитался о своих успехах: за три года выполнен госзаказ на 11,7 млрд гривен (около 455 млн долларов); с 2014 по 2017 год армии передали около 16 тысяч единиц военной техники.  А в бюджет Украины были приняты поправки, увеличивающие военные расходы.

У меня возникают сомнения в том, что эти успехи реальны.

Во-первых, где эти десятки тысяч единиц военной техники? Либо это – велосипеды, либо отчетность сфальсифицирована.

Второе – это коррупция и махинации с госзаказом: только прокуратура Украины обнаружила в оборонном бюджете "дыру" в 237 млн долларов. 

Ранее были заведены уголовные дела о хищениях на предприятиях – "Киевский бронетанковый завод", "Кузня на Рыбальском", комбинате им. Морозова.

Третье – это черный рынок оружия, который сложился на Украине, угрожающий не только гражданам, но и соседним государствам. Депутаты Верховной рады приводят такие цифры: не менее 900 тысяч единиц оружия находится "на руках" у граждан Украины.

А вот по данным аналитического центра Small Arms Survey (организация, которая исследует распространение нелегального огнестрельного оружия), до начала конфликта в Донбассе на Украине насчитывалось около 3 млн незаконных "стволов" – от пистолетов Макарова и ТТ до автоматов Калашникова различных модификаций. С тех пор этот показатель, по мнению экспертов, мог увеличиться вдвое

И это речь только об огнестрельном оружии. А на нелегальном рынке едва ли не большим спросом пользуются гранаты и взрывчатка, а также различные гранатометы. В регионах, где идут боевые действия, всегда возможен неофициальный доступ к оружию и боеприпасам. Украина – не исключение.

"Украинское" оружие всплывает в различных криминальных историях. Показательным было задержание в прошлом году француза, который, по данным СБУ, покупал на Украине оружие "для терактов во Франции во время "Евро-2016"". То есть, черный рынок Украины настолько известен и доступен, что за оружием приезжают покупатели из стран Европы.

А пока лидеры Украины пытаются оправдаться, обвинить друг друга, свалить вину за утечку военных технологий… на Россию. Конечно, как же без руки Кремля в такой истории. Масштаб паники, охватившей украинский политикум, слишком велик даже по сравнению со значимостью публикации в The New York Times. Видимо, на ком-то шапка горит.

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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