Дружба – после новых санкций. США запутались в отношениях с Россией

В Вашингтоне, если в целом, к России относятся исключительно сбалансированно. С праздником забыли поздравить – это, конечно, невежливо. Зато про новые санкции заговорили – хоть тут не забывают.

В США уже долгое время одной из самых обсуждаемых тем остаются антироссийские санкции. Американские СМИ писали, что демократы и республиканцы даже договорились о том, что новые меры нужны, разногласия были только в степени жесткости. Проектов с предложениями разной тяжести было достаточно.

Не в русле этого безумия выступил только госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он намекнул, что союзники и партнеры Соединенных Штатов в Европе, Азии и на Ближнем Востоке просят Вашингтон улучшить отношения с Россией. По словам Тиллерсона, и сами американцы вроде не против такого подхода. Конечно, на фоне соревнования санкционных законопроектов это прозвучало не очень логично. Хотя, возможно, имелось в виду, что санкции как раз и помогут подружиться, получше узнать друг друга и начать, наконец, сотрудничать.

Ведь и госсекретарь полагает, что это необходимо. И признает, что отношения сейчас – хуже некуда, а сотрудничать в интересах США почему-то не получается. Возможно, потому, что у России еще и свои есть. Но Вашингтону это не по душе. Он даже не поздравил Москву с Днем России. Такое случилось впервые.

Что американцы хотели этим продемонстрировать – непонятно. Сами же они свое молчание объяснили изменениями в работе: при Трампе больше не будут передавать официальные поздравления в виде пресс-релизов. Их будут размещать на сайте. Хотите, чтобы вас поздравили – идите, ищите и читайте. Вот так США решили работать над улучшением отношений.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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