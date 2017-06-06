Она его Россией, а он ей – Бангладеш. Новый раунд в поединке Клинтон-Трамп

Уже и в спорте за титулы бьются не столько сами спортсмены, сколько их юристы. Что уж говорить о политике – особенно американской. Где мало выиграть выборы – нужно непременно "добить" соперника в прессе, а лучше в суде. Потому что здесь – кто кого.

Скандалы, интриги, расследования продолжают подогревать интерес к американской политике. Бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, которая еще недавно обвиняла своего оппонента во всех грехах, сама стала фигурантом расследования в конгрессе. Причем, как пишут местные СМИ, улики ищут не в США, а в Бангладеш.

У четы Клинтонов есть хороший друг и, по совместительству, спонсор фонда тех же Клинтонов – Мухаммад Юнус. Это бангладешский банкир. И, несмотря на то, что он лауреат Нобелевской премии мира "за усилия по созданию экономического и социального развития снизу" и пионер микрофинансирования, местные власти решили, что он не чист на руку. И начали против него антикоррупционное расследование. Чтобы это прекратить, Хиллари, как некоторые говорят, еще будучи госсекретарем, надавила на премьера Бангладеш.

И вот теперь уже нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон должен предоставить конгрессу доказательства того, что его предшественница превышала должностные полномочия. Но, учитывая, что Клинтон уже не в первый раз вовлечена в такого рода скандалы, и этот вряд ли повредит ее репутации. Некоторые эксперты отмечают, что это вообще рутина взаимоотношений двух партий – забрасывать друг друга обвинениями и компроматом. Взаимоотношения Дональда Трампа и Хиллари Клинтон это подтверждают. Она пыталась "потопить" его Россией, он ей в ответ – Бангладеш.

Впрочем, долгое время к этой "миссис Тефлон" не прилипали никакие обвинения, расследования в ее отношении все никак не начинались, несмотря на наличие доказательств. Например, иск семей погибших в Бенгази американцев против Клинтон суд отклонил. Как считают инициаторы иска, именно ее наплевательское отношение к рабочей переписке с помощью личной почты стало причиной атаки на консульство и гибели четырех сотрудников.

Если это сошло Хиллари с рук, то, видимо, и история с нобелевским лауреатом забудется. Видимо, ее сторонники достаточно влиятельны для того, чтобы и дальше оберегать проигравшего кандидата от невзгод. Впрочем, и Трамп явно не лыком шит. И, как отмечают эксперты, рано или поздно "Титаник" Клинтон все же может натолкнуться на "айсберг" Трампа.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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