Ядерный удар с перепугу? С чего всполошился британский министр обороны

Тот, кто бьет первым, очень часто это делает вовсе не от ощущения собственной мощи. Скорее наоборот. А страх – плохой советчик. Тем более, в вопросах ядерного сдерживания. Странно, что британский министр обороны Майкл Фэллон про это не думает.

В Совете Федерации ответили на заявление Великобритании о праве на превентивный ядерный удар. О такой привилегии Соединенного Королевства рассказал британский министр обороны Майкл Фэллон. Он заявил, что Лондон готов к запуску баллистических ракет в "самых экстремальных обстоятельствах", причем, даже если самой Британии не угрожает ядерная атака. Уточнять, какие именно "крайние обстоятельства" он имел в виду, глава Минобороны не стал, чтобы, по его словам, держать врагов Великобритании в напряжении и не ослаблять британский сдерживающий арсенал.

Сенатор Франц Клинцевич полагает, что в лучшем случае заявление министра обороны Великобритании является элементом психологической войны. Вопрос в том, против кого Лондон собирается превентивно использовать ядерное оружие. "Если против ядерной державы, то Великобритания, обладающая не самой большой территорий, будет буквально стерта с лица земли ответным ударом", – написал сенатор на своей странице в Facebook.

Примечательно, что разговор о превентивном ядерном ударе в Лондоне завели на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове. И намек министра обороны Великобритании Майкла Феллона был более чем прозрачен. Но вряд ли новая британская политика сдерживания напугает КНДР и та прекратит ядерные испытания. Своим заявлением британский министр показал лишь, что в корейском вопросе Лондон следует в фарватере политики Вашингтона.

Конечно, британское ядерное оружие действительно может представлять большую угрозу. Но учитывая известное плачевное состояние английского флота, в том числе и подводных лодок, на которых базируется ядерное оружие, нанести удар, не получив ответа, британцы вряд ли смогут. Ни одна из субмарин не готова к бою – они либо нуждаются в ремонте, либо уже находятся на техническом обслуживании после поломок.

Да и сами ядерные силы Соединенного Королевства невелики. В этом признался постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. После пика "холодной войны" ядерный арсенал страны сократился более чем вдвое и конца этому процессу не видно. Может, лучше подумать, что делать с базой британских атомных субмарин в Шотландии. Шотландцы ведь опять ставят вопрос о выходе из состава королевства. Так стоит ли упреждающий удар, о котором так пафосно заявил министр обороны Майкл Фэллон, Британских островов?

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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