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Политолог: есть повод опасаться за британское ядерное оружие

12:0625.04.2017
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© Flickr / Defence ImagesПодводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на бортуПодводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту
© Flickr / Defence Images
В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на превентивный ядерный удар. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что британский министр обороны Майкл Фэллон делал заявления о ядерном ударе, прежде всего, в расчете на Россию.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал дать жесткий ответ на слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что Лондон имеет право на превентивный ядерный удар.

"В лучшем случае это заявление следует рассматривать как некий элемент психологической войны", – написал сенатор на своей странице в Facebook.

Пуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Ohio
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Эксперт: превентивный ядерный удар? Лондон не огласил весь "список" угроз

Клинцевич подчеркнул, что если Британия готова атаковать ядерную державу, то сама, "обладающая не самой большой территорией", будет "буквально стерта с лица земли ответным ударом". А если удар будет нанесен по неядерной стране, то это будет похоже на атомную бомбардировку США японских городов Хиросима и Нагасаки.

В понедельник, 24 апреля, Фэллон в интервью ВВС Four заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова использовать баллистические ракеты в "наиболее экстремальных обстоятельствах". При этом он допустил и возможность превентивного удара.

Ядерное вооружение Великобритании состоит из четырех атомных подводных лодок типа "Вэнгард", которые базируются в Шотландии. Каждая субмарина несет до 16 баллистических ракет "Трайдент".

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин считает, что заявления британского министра направлены, прежде всего, в адрес России.

"Заявления Лондона надо воспринимать, как определенную констатацию того, что его ядерное оружие направлено, конечно же, в нашу сторону, а не в какую-то другую. Потому что никаких других потенциальных, кажущихся им врагов просто нет. Я думаю, все это делается в расчете на нас, на нашу реакцию. Думаю, нам не стоит на это гипертрофированно реагировать. Потому что информационные ленты постоянно приносят такие новости и подобные им", – сказал Михаил Смолин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, британское ядерное оружие действительно может представлять угрозу. Но связано это, в большей степени, с плачевным состоянием флота.

"Ядерное оружие Британии, конечно, представляет большую угрозу. Ведь, зная, в каком состоянии находится английский флот, в том числе и подводные лодки, на которых базируется ядерное оружие, можно серьезно опасаться за само это оружие. В последнее время британская армия и флот превратились в довольно формальные соединения. Да и малое количество не дает британцам возможность проводить какие-то серьезные операции. Так что, я думаю, здесь скорее просто попытка встроиться в фарватер американской политики", – считает политолог.

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