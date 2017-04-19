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Беги, дядь Сэм. В бомбоубежище. Как за океаном готовятся к войне с КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (217)
14:0619.04.2017
(обновлено: 14:25 19.04.2017)
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Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2017
Жизнь не стоит на месте. Рынок частных бомбоубежищ, расцветший в США после Карибского кризиса, переживает второе рождение. Спасибо Дональду Трампу и Майку Пенсу. Кстати, нынешние бункеры гораздо удобнее прежних. Есть и на полные "пять звезд".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

США не исключают возможность ядерной войны с КНДР. Президент Дональд Трамп хотя и надеется, что все обойдется, но отмечает, что основания для опасений есть и "беспокоиться нужно всегда". Но, как бы то ни было, страна может отразить любой удар, в том числе и ядерный, успокоил американцев вице-президент Майк Пенс.

В интернете эти заявления активно комментируют и отмечают, что "любой удар" – это очень уж самонадеянно. А некоторые без лишних слов предпочитают просто готовиться к худшему.

Военные учения Южной Кореи и США возле границы с Северной Кореей
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
Политолог: удар по КНДР – авантюра, которая может плохо закончиться для США

Западные СМИ пишут, что у Дональда Трампа уже есть свое секретное укрытие под полем для гольфа. Неспроста он так любит там бывать. Вдруг захочется удар нанести: он раз – и в убежище, пережидать последствия. 

А остальные чем хуже? Так, наверное, подумал некий предприимчивый австралиец по имени Крейг Ричардсон. Он хоть и живет далеко от Корейского полуострова, но беспокоится, что от негативных последствий ядерной войны между США и КНДР не скроешься и там. Поэтому и решил открыть свое дело – бомбоубежища под Мельбурном. Ожидает, что после новостей из Северной Кореи спрос на такую недвижимость будет неплохим. Он не надеется на сверхприбыль, но все же отмечает, что это неплохие инвестиции, особенно в свете того, что всем грозит полное уничтожение. Зачем в таком случае ему перспективные инвестиции – не пояснил. 

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
© РИА Новости. Илья Питалев
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Но если в Австралии эта ниша еще может быть свободной, то в США уже активно распродаются бомбоубежища – правда, только для тех, у кого много денег. В Канзасе, например, готов роскошный подземный комплекс для "оставшихся в живых".

Там и защита от поражающих факторов, и удобная мебель, и даже имитация окон. Жить там можно долго: помимо систем вентиляции, есть возможность выращивать растения и разводить рыбу. Хотя, конечно, сложно представить себе человека, который, узнав о начале ядерной войны, собирает чемодан, складывает саженцы, пакует мальков и отправляется в Канзас – начинать новую жизнь. Вряд ли на это будет достаточно времени. Так что тем, кто   хочет пожить в постапокалиптическом мире, надо спускаться в убежища уже сейчас. А то если их застанут врасплох, так и пропадут ведь деньги.

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