Беги, дядь Сэм. В бомбоубежище. Как за океаном готовятся к войне с КНДР

Жизнь не стоит на месте. Рынок частных бомбоубежищ, расцветший в США после Карибского кризиса, переживает второе рождение. Спасибо Дональду Трампу и Майку Пенсу. Кстати, нынешние бункеры гораздо удобнее прежних. Есть и на полные "пять звезд".

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

США не исключают возможность ядерной войны с КНДР. Президент Дональд Трамп хотя и надеется, что все обойдется, но отмечает, что основания для опасений есть и "беспокоиться нужно всегда". Но, как бы то ни было, страна может отразить любой удар, в том числе и ядерный, успокоил американцев вице-президент Майк Пенс.

В интернете эти заявления активно комментируют и отмечают, что "любой удар" – это очень уж самонадеянно. А некоторые без лишних слов предпочитают просто готовиться к худшему.

Западные СМИ пишут, что у Дональда Трампа уже есть свое секретное укрытие под полем для гольфа. Неспроста он так любит там бывать. Вдруг захочется удар нанести: он раз – и в убежище, пережидать последствия.

А остальные чем хуже? Так, наверное, подумал некий предприимчивый австралиец по имени Крейг Ричардсон. Он хоть и живет далеко от Корейского полуострова, но беспокоится, что от негативных последствий ядерной войны между США и КНДР не скроешься и там. Поэтому и решил открыть свое дело – бомбоубежища под Мельбурном. Ожидает, что после новостей из Северной Кореи спрос на такую недвижимость будет неплохим. Он не надеется на сверхприбыль, но все же отмечает, что это неплохие инвестиции, особенно в свете того, что всем грозит полное уничтожение. Зачем в таком случае ему перспективные инвестиции – не пояснил.

Но если в Австралии эта ниша еще может быть свободной, то в США уже активно распродаются бомбоубежища – правда, только для тех, у кого много денег. В Канзасе, например, готов роскошный подземный комплекс для "оставшихся в живых".

Там и защита от поражающих факторов, и удобная мебель, и даже имитация окон. Жить там можно долго: помимо систем вентиляции, есть возможность выращивать растения и разводить рыбу. Хотя, конечно, сложно представить себе человека, который, узнав о начале ядерной войны, собирает чемодан, складывает саженцы, пакует мальков и отправляется в Канзас – начинать новую жизнь. Вряд ли на это будет достаточно времени. Так что тем, кто хочет пожить в постапокалиптическом мире, надо спускаться в убежища уже сейчас. А то если их застанут врасплох, так и пропадут ведь деньги.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но ёмкого слова – Twitter.