Правительство одобрило законопроект об изменении госаккредитации вузов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект, требующий обязательно учитывать независимые сведения о качестве подготовки студентов при госаккредитации вузовских программ, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что целью законопроекта является тот факт, что при государственной аккредитации образовательной деятельности законодательно должен закрепляться обязательный учёт сведений о независимой оценке качества подготовки студентов. Уточняется, что ФЗ "Об образовании" предлагается дополнить нормой, предусматривающей, что "положением о государственной аккредитации образовательной деятельности должен быть установлен обязательный учёт таких сведений".

"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне решений.