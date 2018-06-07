В поликлиниках Москвы появятся колл-центры для вызова врача ребенку на дом

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Многоканальные колл-центры для вызова врача на дом появятся в детских поликлиниках Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В 2018 году в детских поликлиниках Москвы начнут появляться многоканальные колл-центры для вызова врача на дом. Их операторы будут отвечать на звонки родителей, чьи дети прикреплены к филиалам медорганизации. Сейчас, чтобы пригласить педиатра к ребенку, необходимо обращаться непосредственно в филиал поликлиники, к которому он прикреплен", — говорится в сообщении.

Пилотный проект по созданию такого колл-центра был успешно реализован на базе детской городской поликлиники №110 столичного департамента здравоохранения, отмечается в сообщении. В течение трех месяцев родители могли вызвать к прикрепленному к филиалам или амбулаторному центру поликлиники ребенку специалиста, позвонив по единому номеру.

"Для родителей важно, чтобы телефон вызова врача на дом был всегда доступен. Не должно возникать вопросов, куда звонить, если ребенок заболел. Детская поликлиника, в которой реализован проект, помимо амбулаторно-поликлинического центра включает в себя еще три филиала, и у каждого из них номер для вызова врача раньше был свой", — приводятся на портале слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Создание многоканального центра приема звонков поможет избежать путаницы с номерами, добавил Хрипун. Нужный телефон для всех пациентов, прикрепленных к этой медорганизации, станет единым.