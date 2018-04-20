В Ленинградской области открыли первый детский хоспис

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Первый детский хоспис открылся в поселке Токсово Ленинградской области, первых пациентов учреждение паллиативной помощи примет уже на следующей неделе, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области.
В хосписе одновременно смогут находиться до 30 маленьких пациентов. Для них оборудованы комфортные палаты, игровая комната, компьютерный класс, есть бассейн и гидромассажная ванна. Ежегодно паллиативную помощь здесь смогут получать 350 детей. Их родителям также будет обеспечена возможность находиться в учреждении.
Семьям будет оказываться профессиональная психологическая помощь.
Здание хосписа построено с благословения Русской православной церкви на пожертвования, средства благотворителей и областного бюджета, на территории прихода храма святого Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово, сообщает пресс-служба.