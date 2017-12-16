Российские регионы за 2 года получат 49 млрд рублей на строительство яслей

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Регионы Российской Федерации получат из федерального бюджета на строительство яслей 49 миллиардов рублей в ближайшие два года, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на выставке "Дни Дальнего Востока в Москве".

"Инвестиционное направление, так скажем, связано с рабочими местами и связано с инфраструктурой и строительством детских садов для детишек. Мы с вами программу реализовывали от трех до семи (лет), теперь эта программа будет от нуля до трех (лет), то есть яслей… Федеральная субсидия будет два года по 24,5 миллиарда рублей", — сказал Топилин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сообщил, что программа по созданию в РФ дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет нацелена на обеспечение в 2018–2019 годах стопроцентной доступности дошкольного образования по этой категории, в планах создать более 326 тысяч ясельных мест. В ходе пресс-конференции глава государства также сообщил, что задача по обеспечению детей местами в детских садах решена на 98,8%. В ближайшее время эта проблема будет закрыта полностью.

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