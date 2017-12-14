Путин рассказал о планах по созданию мест в яслях на ближайшие два года

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Программа по созданию дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет нацелена на обеспечение в 2018-2019 годах 100-процентной доступности дошкольного образования по этой категории, в планах — создать более 326 тысяч ясельных мест, сказал президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Пятое: программа по созданию дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Цель: в 2018-2019 годах обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования по этой категории. В планах — создать более 326 тысяч ясельных мест. Тоже как цель для того, чтобы поддержать семьи с незначительными доходами, и для того, чтобы улучшить демографические показатели", — сказал Путин.

Ранее в четверг Путин на итоговой пресс-конференции также заявил, что в России в ближайшее время будет решена проблема с нехваткой мест в детских садах.

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