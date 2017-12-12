В России опубликовали рейтинг самых востребованных вузов 2017 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Выпускники сельскохозяйственных вузов стали самыми востребованными у работодателей в 2017 году, сложнее всего найти работу было юристам, экономистам и финансистам. Об этом сообщил "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", который подготовил соответствующий рейтинг востребованности вузов.

В 2017 году в исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта РФ. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта. В рейтинг вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, среди которых ‒ 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 69 гуманитарных вузов и 48 медицинских вузов. В исследование не были включены филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля.

"Как показали результаты данного исследования, по соотношению "доли выпускников, получивших направление на работу" лидируют сельскохозяйственные вузы страны – почти 68 процентов выпускников получают направление на работу. Наименее востребованы работодателями выпускники вузов сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция, 28,6%)", — говорится в сообщении.

По показателю "доли средств в бюджете вуза от научных исследований", лидируют инженерные вузы страны (в среднем 15,6% бюджета вузов). Показатели у медицинских и сельскохозяйственных вузов гораздо меньше – 9,1% и 8,2%, соответственно. Самые низкие средние значения у гуманитарных вузов (7,7%). По показателю "индекс цитирования трудов сотрудников организации", классические университеты продемонстрировали результат в 11,9%, медицинские вузы — 11,7%, а гуманитарные — 8,6%.

"Рейтинг хорошо себя зарекомендовал, второй год он подряд показывает высокую читаемость и востребованность: многие молодые люди на его основе делают выбор своей образовательной траектории", — сказала руководитель проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

Самые востребованные вузы

При этом она отметила, что сравнивать результаты прошлогоднего рейтинга с результатами этого года не совсем корректно. "Главная причина в том, что нынешний рейтинг фиксирует результат прошедшей реструктуризации и оптимизации сети высших учебных заведений России", ‒ пояснила она. Так, по данным Рособрандзора, с 2014 года сеть сократилась в два раза, а это значит, что сама база рейтинговой оценки стала другой. Изменение сети привело к тому, что целый ряд университетов, которые в 2016 году занимали достойные позиции, в 2017 покинули "топы". Таким образом, по ее словам, рейтинг впервые демонстрирует замеры измененной сети вузов РФ.

В номинации "сельскохозяйственные вузы" как и в прошлом году, лидируют Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет. Среди инженерных вузов лучшие результаты показали МИФИ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Лидером рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. На втором месте Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Замыкает тройку лидеров Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Согласно результатам рейтинга, среди вузов экономического, финансового и юридического профиля лидерами по востребованности стали Российская экономическая школа, Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Среди вузов экономического, финансового и юридического профиля самыми востребованными оказались Российская экономическая школа, Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Первые места среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов заняли Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Московский городской педагогический университет и Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

В номинации "медицинские вузы" лидируют Нижегородская государственная медицинская академия, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

"Социальный навигатор" — проект МИА "Россия сегодня", специализирующийся на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды. Проект становился лауреатом престижных премий России — "Премии Рунета" и Национальной программы "Лучшие социальные проекты России" 2012 года.

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