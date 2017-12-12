Правительство увеличило субвенции на лекарства и лечебное питание

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правительство РФ увеличило на 445,23 миллиона рублей объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина во вторник.

"Объём субвенций увеличен на 445,23 миллиона рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи… Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 7 декабря 2017 года ", — говорится в документе.

Как следует из распоряжения, в третьем квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 101 тысячу и составило почти 3,7 миллиона человек. Объём выделенных субвенций составляет 34,271 миллиарда рублей.